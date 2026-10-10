Di tích Nhà tù Hỏa Lò hút khách trong và ngoài nước

Đông đảo người dân và du khách tham quan Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954–10/10/2026).

Di tích Nhà tù Hỏa Lò là nơi lưu giữ nhiều hiện vật, tư liệu lịch sử quý giá, tái hiện tinh thần đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng, đồng thời là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò được nhiều bạn trẻ lựa chọn làm điểm đến tham quan, tìm hiểu lịch sử dân tộc, tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò được nhiều bạn trẻ lựa chọn làm điểm đến tham quan, tìm hiểu lịch sử dân tộc, tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Nhiều học sinh, sinh viên lựa chọn Di tích Nhà tù Hỏa Lò làm điểm tham quan, học tập thực tế, tìm hiểu lịch sử dân tộc và bồi đắp lòng yêu nước.

Đông đảo du khách quốc tế lựa chọn Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) làm điểm đến tham quan, tìm hiểu lịch sử nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Bộ phim 3D giới thiệu kiến trúc Di tích Nhà tù Hỏa Lò mang đến góc nhìn trực quan, giúp du khách hình dung rõ hơn về không gian nhà tù trong lịch sử.

Mô hình 3D tái hiện kiến trúc Nhà tù Hỏa Lò thu hút đông đảo học sinh và du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử thông qua hình ảnh trực quan, sinh động.

Nhiều học sinh, sinh viên lựa chọn Di tích Nhà tù Hỏa Lò làm điểm tham quan, học tập thực tế, tìm hiểu lịch sử dân tộc và bồi đắp lòng yêu nước.

Các khu vực giam giữ được phục dựng theo kích thước nguyên mẫu, giúp công chúng hình dung rõ hơn về điều kiện khắc nghiệt mà các chiến sĩ cách mạng từng trải qua tại Nhà tù Hỏa Lò.

Các cựu chiến binh từ khắp mọi miền đất nước về tham quan Di tích Nhà tù Hỏa Lò, ôn lại những ký ức hào hùng và tri ân các đồng đội đã hy sinh.

Du khách trải nghiệm thiết bị thuyết minh tự động với 8 ngôn ngữ, tìm hiểu nội dung trưng bày theo cách chủ động tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Hệ thống thuyết minh tự động bằng nhiều ngôn ngữ hỗ trợ du khách trong nước và quốc tế khám phá lịch sử Di tích Nhà tù Hỏa Lò thuận tiện hơn.

Các cựu chiến binh tìm hiểu hiện vật, lưu lại những kỷ niệm về một thời đấu tranh gian khổ, kiên cường tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò là nơi lưu giữ nhiều hiện vật, tư liệu lịch sử quý giá, tái hiện tinh thần đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng, đồng thời là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.