Ai đó nói mưa cũng là một “đặc sản” của Huế, thì đây, không đâu xa, hãy ngắm nhìn những di tích Huế trong mưa dưới ống kính của tay máy trẻ Xuân Đạt. Trong những ngày mưa hiếm hoi của đầu mùa đông năm nay, anh đã đến những điểm di tích, thả mình trong mưa và ghi lại những bức ảnh đẹp.

Mưa không làm phai nhạt sức hút của Cố đô mà còn mang đến một góc nhìn khác về vẻ đẹp kiến trúc, con người và trải nghiệm khám phá di sản.

Huế ngày nay Cuối tuần trân trọng gửi đến quý độc giả chùm ảnh này của Xuân Đạt.

Du khách thăm Đại Nội chiều mưa.

Màn mưa bao quanh Hiển Lâm Các.

Thả hồn trong mưa

Một góc Thế Miếu trầm mặc.

Điện Kiến Trung.

Khách Tây thích thú chụp ảnh với mưa Huế.

Mưa trên lăng Khải Định.