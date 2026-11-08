Di tích Huế trong mưa
HNN - Mùa đông năm nay Huế nhiều nắng ấm, nhưng chính điều đó lại khiến người ta nhớ những ngày mưa. Mưa Huế rả rích, gõ nhịp trên các đền đài, lăng tẩm càng làm tăng vẻ đẹp trầm mặc ở những không gian cổ kính của cố đô. Du khách cảm nhận vẻ đẹp thơ mộng dưới mưa và thả hoài niệm trên những nét vàng son đã nhuốm màu thời gian.
Ai đó nói mưa cũng là một “đặc sản” của Huế, thì đây, không đâu xa, hãy ngắm nhìn những di tích Huế trong mưa dưới ống kính của tay máy trẻ Xuân Đạt. Trong những ngày mưa hiếm hoi của đầu mùa đông năm nay, anh đã đến những điểm di tích, thả mình trong mưa và ghi lại những bức ảnh đẹp.
Mưa không làm phai nhạt sức hút của Cố đô mà còn mang đến một góc nhìn khác về vẻ đẹp kiến trúc, con người và trải nghiệm khám phá di sản.
Huế ngày nay Cuối tuần trân trọng gửi đến quý độc giả chùm ảnh này của Xuân Đạt.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/goc-anh-hue/di-tich-hue-trong-mua-171492.html