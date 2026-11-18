Triển lãm nhằm giới thiệu những thành tựu nổi bật về lịch sử, khảo cổ học, kiến trúc và văn hóa của Cổ Loa; qua đó góp phần làm sáng tỏ vai trò của khu di tích trong tiến trình phát triển của văn minh sông Hồng, đồng thời lan tỏa ý thức trân trọng, gìn giữ di sản trong cộng đồng.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Hoàng Thành – Thăng Long Hà Nội cho biết, triển lãm được tổ chức trong bối cảnh Quần thể di tích thành Cổ Loa được đưa vào Danh sách đề cử Di sản Thế giới của UNESCO vào tháng 10.2026 vừa qua. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn mới trong quá trình nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Trong tiến trình lịch sử dân tộc, Cổ Loa giữ một vị trí đặc biệt. Là kinh đô của Nhà nước Âu Lạc dưới thời An Dương Vương, Cổ Loa đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình hình thành nhà nước của người Việt cổ, thể hiện trình độ tổ chức xã hội, kỹ thuật xây dựng, luyện kim và năng lực phòng thủ quân sự của cư dân văn hóa Đông Sơn.

Trải qua hơn hai nghìn năm, Cổ Loa vẫn lưu giữ hệ thống thành lũy, hào nước, các di tích khảo cổ, kiến trúc tín ngưỡng cùng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Sự kết hợp giữa các dấu tích lịch sử, khảo cổ học với không gian văn hóa và đời sống cộng đồng đã tạo nên những giá trị riêng có của Cổ Loa, góp phần khẳng định vị trí đặc biệt của di tích trong lịch sử văn minh Việt Nam.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Hoàng Thành - Thăng Long Hà Nội Nguyễn Thanh Quang phát biểu

“Thông qua triển lãm lần này, chúng tôi mong muốn lan tỏa niềm tự hào về lịch sử dân tộc, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ di sản; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Cổ Loa – một trung tâm văn minh cổ đặc sắc của vùng châu thổ sông Hồng”, ông Nguyễn Thanh Quang nói.

Chủ đề “Cổ Loa trong dòng chảy di sản thế giới” giới thiệu những giá trị lịch sử, khảo cổ học, kiến trúc và cảnh quan văn hóa làm nên vị thế riêng của Cổ Loa trong hệ thống di sản văn hóa Việt Nam và quốc tế. Việc đặt Cổ Loa trong bối cảnh rộng hơn của các di sản và trung tâm lịch sử trong khu vực góp phần nhận diện những đặc trưng, giá trị riêng có của khu di tích.

Đồng thời, chủ đề đề cập đến hành trình xây dựng hồ sơ đề cử Di sản Thế giới, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính toàn vẹn, tính xác thực và tăng cường hiệu quả quản lý, bảo vệ di sản trong quá trình hướng tới mục tiêu ghi danh UNESCO.

Các đại biểu tham quan Triển lãm

Các nhà khoa học trao đổi về nội dung trưng bày

Thông qua 3 chủ đề, triển lãm mang đến cách tiếp cận có hệ thống về lịch sử và các giá trị của Khu di tích Cổ Loa, từ những lớp văn hóa khảo cổ đến thành tựu xây dựng kinh đô của nhà nước Âu Lạc và những giá trị di sản có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi quốc gia.

Qua đó, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu về một giai đoạn quan trọng trong lịch sử dân tộc, nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của Cổ Loa trong dòng chảy văn minh sông Hồng và ý nghĩa của việc bảo tồn di sản đối với các thế hệ hôm nay và mai sau.

Triển lãm mở cửa từ ngày 18.11 tại Đình Ngự Triều Di Quy, Khu di tích Cổ Loa, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.