Di tích cấp quốc gia Nghĩa trủng Hòa Vang
ĐNCT - Nghĩa trủng Hòa Vang (còn có tên khác là Nghĩa trủng Khuê Trung) được công nhận di tích cấp quốc gia năm 1999, nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử - văn hóa Khuê Trung (phường Cẩm Lệ).
Đây là nơi an nghỉ của hơn 1.000 nghĩa sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh trong những ngày đầu đấu tranh chống thực dân Pháp (giai đoạn 1858-1860). Nghĩa trủng Hòa Vang cũng được xem là một trong những nghĩa trang liệt sĩ đầu tiên trong cả nước, đồng thời là nơi đánh dấu sự thất bại của quân Pháp khi đánh vào Đà Nẵng.
Hằng năm, di tích đón nhiều đoàn khách, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên và học sinh đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Công trình bao gồm nhiều kiến trúc như phế tích tháp Hóa Quê, miếu Bà, giếng cổ Chăm bằng đá sa thạch và nhà thờ tiền hiền làng Hóa Quê.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/di-tich-cap-quoc-gia-nghia-trung-hoa-vang-3357855.html