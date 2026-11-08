Nét đẹp trang nghiêm của khu di tích khi lên đèn.

Đây là nơi an nghỉ của hơn 1.000 nghĩa sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh trong những ngày đầu đấu tranh chống thực dân Pháp (giai đoạn 1858-1860). Nghĩa trủng Hòa Vang cũng được xem là một trong những nghĩa trang liệt sĩ đầu tiên trong cả nước, đồng thời là nơi đánh dấu sự thất bại của quân Pháp khi đánh vào Đà Nẵng.

Hằng năm, di tích đón nhiều đoàn khách, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên và học sinh đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Công trình bao gồm nhiều kiến trúc như phế tích tháp Hóa Quê, miếu Bà, giếng cổ Chăm bằng đá sa thạch và nhà thờ tiền hiền làng Hóa Quê.

Toàn cảnh khu di tích cấp quốc gia Nghĩa trủng Hòa Vang.

Nhà thờ tiền hiền làng Hóa Quê, nơi đây từng là địa điểm hoạt động cách mạng bí mật.

Hơn 1.000 nấm mộ được xây dựng theo quy chuẩn, thẳng tắp.

Vào những dịp đặc biệt, hơn 1.000 ngọn nến tri ân được thắp sáng trên các phần mộ, tạo nên khung cảnh lung linh như những ánh sao khi nhìn từ trên cao.

Vào dịp tháng Ba âm lịch hằng năm, làng Khuê Trung tổ chức lễ tế tri ân các nghĩa sĩ.

Thế hệ trẻ dâng hoa đăng tri ân các nghĩa sĩ.

Công trình dẫn vào khu thờ nghĩa sĩ được chạm trổ nhiều chi tiết, hoa văn trang trí mang đậm tính nghệ thuật.