Đi thu lưới, ngư dân nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ trong hồ

Một sự việc đáng chú ý đã xảy ra ở hồ Iznik, hồ lớn thứ năm của Thổ Nhĩ Kỳ, khi mực nước giảm xuống. Một ngư dân đã bắt được một con cá trê khổng lồ, dài khoảng 2 mét và nặng 65 kg.

Hasan Sakarya, một ngư dân 38 tuổi làm việc ở hồ Iznik, đã rất ngạc nhiên khi thấy một con cá trê khổng lồ mắc vào lưới của mình. Con cá trê ước tính dài khoảng 2 mét và nặng 65 kg. Với sự giúp đỡ của 3 người, cuối cùng anh cũng đưa được con cá lên thuyền.

Con cá trê bị mắc vào lưới. Ảnh: Haberler

Các ngư dân, cho biết họ chưa từng thấy con cá trê nào to lớn đến vậy trong đời và đã vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng này. Con cá khổng lồ, được đưa vào bờ bằng thuyền, cũng trở thành tâm điểm chú ý của người dân địa phương. Người dân đã chụp ảnh lưu niệm với con cá.

Mặt khác, mặc dù mực nước hồ Iznik tiếp tục giảm bất chấp lượng mưa là điều đáng chú ý, nhưng vẫn chưa rõ con cá trê khổng lồ vừa bắt được sẽ được bán cho ai.

Con cá nặng 65kg. Ảnh: Yenisafak

Cá trê khổng lồ là loài cá được tìm thấy ở một số nơi trên thế giới. Loài này sở hữu cơ thể dài, thon, da trơn láng và không có vảy. Cá trê khổng lồ có miệng rộng với nhiều râu cảm giác, giúp chúng tìm kiếm được thức ăn trong môi trường nước đục.

Màu sắc da của chúng thay đổi tùy theo môi trường. Nếu nước trong, thông thường cá có màu đen. Trong khi nước đục thường tạo ra các cá thể màu xanh lục nâu. Với hình dạng cơ thể thuôn dài, loài này có thể bơi lùi như lươn.