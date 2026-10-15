Đi thăm vườn, người phụ nữ bị lũ cuốn mất tích

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 14/10, bà T. cùng một phụ nữ khác đến khu vực miếu Ông Hổ, thuộc thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3, để thăm vườn sầu riêng. Thời điểm này, mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về con suối chảy ra hồ Hàm Thuận dâng cao, chảy xiết.

Khi hai người băng qua suối, dòng nước lũ bất ngờ cuốn trôi cả hai. Người phụ nữ đi cùng may mắn bơi được vào bờ an toàn trong khi bà T. bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, đến sáng 15/10, tung tích bà T. vẫn chưa được tìm thấy.

Khu vực xảy ra vụ việc nằm trên địa bàn thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3, giáp ranh thôn Đa Mi 1, xã La Dạ. Công tác tìm kiếm đang được khẩn trương triển khai.