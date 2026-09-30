Đi thăm đồng, bắt gặp rùa sa nhân quý hiếm

Thân và bụng cá thể rùa quý.

Sáng 29/9, ông Hồ Sĩ Tiến ở thôn Trung Sơn (xã Hồng Lộc) trong lúc đi thăm đồng ở khu vực gần nhà đã bắt được một con rùa có màu vàng, nặng 0,7 kg dưới mương thoát nước.

Sau khi đưa về nhà, lên mạng tìm hiểu thì phát hiện đây là loài rùa quý, được pháp luật bảo vệ nên đã thông báo với các lực lượng chức năng.

Sáng 30/9, ông Hồ Sĩ Tiến đã bàn giao cá thể rùa quý này cho Công an xã Hồng Lộc, Hạt Kiểm lâm Can Lộc và Vườn quốc gia Vũ Quang. Sau khi tiếp nhận, Vườn quốc gia Vũ Quang đưa cá thể rùa này về chăm sóc và tái thả về môi trường tự nhiên.

Lực lượng chức năng tiếp nhận rùa quý để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

Rùa sa nhân (Cuora mouhotii) là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, thuộc nhóm IIB theo quy định hiện hành; đồng thời có tên trong Phụ lục II CITES và được xếp mức Nguy cấp (EN) trong Danh lục Đỏ IUCN.

Theo các quy định hiện hành, loài rùa này được bảo vệ, không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển trái phép. Khi phát hiện rùa sa nhân ngoài tự nhiên hoặc cá thể bị nuôi nhốt, người dân nên thông báo, bàn giao cho cơ quan chức năng để được cứu hộ, chăm sóc và tái thả phù hợp.