Đi taxi xuyên đêm về công trường cũ để cắt trộm cáp điện

Ngày 16/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Vinh (SN 1993, trú xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An), công nhân Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng DENKITO Việt Nam, về tội Trộm cắp tài sản.

Hồ Văn Vinh tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đây Vinh được công ty giao thi công hệ thống điện tại công trình AEON Quảng Ninh, phường Bãi Cháy. Đến khoảng tháng 5/2026, Vinh được điều chuyển đến làm việc tại công trình AEON ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Do cần tiền chi tiêu, chiều 9/8, Vinh gọi taxi từ Thanh Hóa ra Quảng Ninh. Trên đường đi, Vinh mua một chiếc kìm cắt cáp điện cùng một số đồ điện, nước.

Khoảng 22h30 cùng ngày, Vinh đến phường Bãi Cháy. Lợi dụng đêm tối, Vinh một mình chui qua khe hở sát mặt đất để vào khu vực chứa cáp điện của công trình từng làm việc.

Tại đây, Vinh dùng kìm cắt nhiều loại cáp điện rồi mang ra ngoài. Sau khi thực hiện hành vi, Vinh thay quần áo và gọi taxi quay trở lại Thanh Hóa.

Trên đường về, Vinh bán toàn bộ số cáp điện trộm được, thu hơn 300 triệu đồng. Số tiền này được Vinh dùng trả tiền taxi, đưa cho vợ, trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Công an thành phố Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.