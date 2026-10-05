Đi tất mỗi ngày có tốt không? 5 lưu ý để bàn chân luôn khô thoáng

Đi tất là thói quen phổ biến, đặc biệt khi thời tiết lạnh hoặc phải mang giày nhiều giờ. Việc này nhìn chung không gây hại nếu lựa chọn và sử dụng tất đúng cách. Ngược lại, một đôi tất không phù hợp có thể khiến bàn chân nóng, ẩm và khó chịu.

Giữ ấm bàn chân

Tất tạo thêm một lớp cách nhiệt, giúp hạn chế mất nhiệt ở bàn chân khi thời tiết lạnh. Với người thường xuyên lạnh chân, đặc biệt vào ban đêm, một đôi tất mỏng, sạch và vừa vặn có thể mang lại cảm giác dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, không phải tất càng dày càng tốt. Nếu bàn chân nóng hoặc đổ nhiều mồ hôi, nên chọn loại mỏng, thoáng khí hoặc tháo tất khi không cần thiết.

Giảm ma sát khi đi giày

Tất tạo lớp ngăn cách giữa da và giày, từ đó giảm ma sát trực tiếp. Điều này có thể giúp hạn chế tình trạng cọ xát, đau rát hoặc phồng rộp khi phải đi giày trong thời gian dài.

Tất cũng có khả năng thấm hút một phần mồ hôi, giúp bàn chân dễ chịu hơn khi vận động hoặc đi bộ nhiều. Tuy nhiên, khi tất đã ẩm hoặc ướt, khả năng bảo vệ sẽ giảm và cảm giác bí chân có thể tăng lên.

Không nên để chân bí ẩm quá lâu

Bàn chân có nhiều tuyến mồ hôi. Khi bị bao kín trong tất và giày trong thời gian dài, hơi ẩm dễ tích tụ, đặc biệt ở môi trường nóng.

Da thường xuyên ẩm có thể bị mềm, kích ứng và tạo điều kiện thuận lợi cho nấm phát triển. Ngứa, bong tróc da, nứt kẽ ngón chân hoặc xuất hiện mùi bất thường là những dấu hiệu cần chú ý.

Nếu chân ra nhiều mồ hôi, nên thay tất khi bị ẩm thay vì tiếp tục sử dụng trong nhiều giờ. Đồng thời, cần giữ bàn chân và giày khô thoáng.

Tất quá chật cũng không tốt

Một đôi tất phù hợp nên ôm chân vừa phải nhưng không gây siết chặt. Tất quá chật, đặc biệt ở phần chun cổ chân, có thể để lại vết hằn sâu và gây cảm giác căng tức, khó chịu.

Sau khi tháo tất, nếu thấy vết hằn sâu kéo dài hoặc cảm giác tê, khó chịu, nên kiểm tra lại kích cỡ. Phần mũi tất cũng cần đủ rộng để các ngón chân không bị ép vào nhau.

Những người có vấn đề về tuần hoàn hoặc cảm giác ở bàn chân càng nên chú ý đến kích thước và độ co giãn của tất.

Có nhất thiết phải đi tất khi ngủ?

Đi tất khi ngủ không phải thói quen bắt buộc và cũng không nhất thiết có hại. Với người thường xuyên lạnh chân, một đôi tất sạch, khô, mỏng và không bó sát có thể giúp giữ ấm, tạo cảm giác thoải mái hơn.

Ngược lại, nếu dễ đổ mồ hôi chân hoặc cảm thấy nóng, bí khi ngủ, có thể tháo tất hoặc chọn loại thoáng khí hơn.

Điều quan trọng là lắng nghe cảm giác của cơ thể. Nếu bàn chân nóng, ẩm, ngứa hoặc khó chịu, không nên cố duy trì thói quen đi tất suốt đêm.

Đi tất mỗi ngày nhìn chung không phải vấn đề nếu tất sạch, khô, vừa chân và phù hợp với thời tiết. Lợi ích chủ yếu là giữ ấm, giảm ma sát và bảo vệ bàn chân khi mang giày.

Ngược lại, những đôi tất quá chật, bí, ẩm hoặc không được thay thường xuyên có thể khiến bàn chân khó chịu và làm tăng nguy cơ các vấn đề về da.

Vì vậy, nên thay tất mỗi ngày và thay ngay khi tất bị ướt hoặc thấm nhiều mồ hôi. Bên cạnh đó, giữ bàn chân khô ráo, lựa chọn tất vừa chân và để giày có thời gian khô thoáng trước khi sử dụng lại cũng là những thói quen đơn giản giúp bàn chân khỏe mạnh hơn.