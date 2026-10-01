Đi tập thể dục, phát hiện thi thể nữ giới trên bãi biển Lăng Cô: Tiết lộ thời điểm nạn nhân tử vong

Ngày 1/10, tin từ UBND Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế), người dân vừa phát hiện thi thể một phụ nữ tại khu vực bờ biển trên địa bàn.

Theo tờ Sức khỏe và Đời sống, khoảng 5h45 cùng ngày, người dân trong lúc đi thể dục tại khu vực bãi biển thuộc thôn Lăng Cô phát hiện một thi thể nằm sát bờ biển nên thông báo Công an xã Chân Mây - Lăng Cô.

Sự việc ngay sau đó được trình báo đến Công an xã Chân Mây - Lăng Cô để xử lý, xác minh.

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân là nữ giới, chưa xác định được danh tính. Thi thể chưa có dấu hiệu phân hủy rõ rệt, thời gian tử vong được nhận định khoảng từ 24 đến 48 giờ trước thời điểm phát hiện.

Theo cơ quan công an, nạn nhân có độ tuổi khoảng 60 - 70, cao khoảng 1,42m, vóc dáng gầy. Thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc áo dài tay màu xanh dương và quần dài màu đen, theo báo Tiền Phong.

Công an xã Chân Mây - Lăng Cô đã thông báo đến công an các xã, phường trên địa bàn TP Huế và các địa phương liên quan để phối hợp rà soát, xác minh lai lịch và thân nhân của nạn nhân.