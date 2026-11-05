Đi tắm onsen ở Nhật Bản, cặp chị em YouTuber ngượng đỏ mặt vì một tình huống bất ngờ

Cặp chị em sinh đôi nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi trải nghiệm tắm onsen tại Nhật Bản. Cả hai cho biết cảm thấy ngượng ngùng vì liên tục bị những phụ nữ xung quanh nhìn chằm chằm vào vòng một.

Chị em YouTuber bất ngờ khi trải nghiệm tắm onsen ở Nhật

Theo trang Mirrormedia, cặp chị em sinh đôi YouTuber có biệt danh "Ping Ping Peng Peng", sở hữu khoảng 300.000 người theo dõi, mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ trải nghiệm tắm onsen ở Nhật Bản.

Trong video đăng tải trên mạng xã hội, cô em gái A Jie kể lại chuyến du lịch Nhật Bản cùng chị gái A Ping cách đây hai năm.

Trước chuyến đi, A Jie luôn cho rằng phụ nữ Nhật Bản thường có tính cách kín đáo, hướng nội và dễ ngượng ngùng, đặc biệt trong những tình huống phải khỏa thân trước người lạ.

Vì vậy, khi quyết định trải nghiệm nhà tắm công cộng, hai chị em nghĩ rằng những phụ nữ ở đây cũng sẽ có tâm lý e dè tương tự. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng.

2 chị em đã có một trải nghiệm đáng nhớ khi tắm onsen ở Nhật.

Theo lời A Jie, khi bước vào khu vực tắm, cả hai đều cảm thấy ngại ngùng và cố gắng tránh nhìn những người xung quanh.

Trái lại, một số phụ nữ Nhật Bản có mặt tại đó liên tục hướng ánh mắt về phía hai chị em, đặc biệt khi họ cởi bỏ quần áo để chuẩn bị tắm.

"Đúng vậy, họ cứ nhìn chằm chằm vào... chỗ đó", A Jie kể lại, ám chỉ vòng một của hai chị em.

Nữ YouTuber cho biết cô bất ngờ trước phản ứng của những người xung quanh, bởi trước đó luôn nghĩ phụ nữ Nhật Bản sẽ kín đáo và ngại nhìn cơ thể người khác.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Dân mạng bàn luận về tình huống khó xử

Đoạn video kể lại trải nghiệm của cặp chị em sinh đôi nhận được nhiều bình luận về tình huống mà hai nữ YouTuber gặp phải. Dân mạng cho rằng ngoại hình nổi bật của hai chị em có thể là nguyên nhân khiến họ thu hút sự chú ý tại nhà tắm công cộng.

Tài khoản @9029-huling bình luận: "Có lẽ họ quá bất ngờ nên mới nhìn như vậy".

Tài khoản @zhenghouan nhận xét: "Hóa ra không chỉ đàn ông mà phụ nữ cũng tò mò về vòng một lớn".

Trên thực tế, cặp chị em "Ping Ping Peng Peng" vốn được biết đến trên mạng xã hội Đài Loan nhờ ngoại hình giống nhau và vóc dáng nổi bật. Cả hai sở hữu vòng một cỡ G, thường xuyên chia sẻ hình ảnh và video về cuộc sống cá nhân, thu hút lượng lớn người theo dõi.

Dù đã chuẩn bị tâm lý trước khi trải nghiệm nhà tắm công cộng tại Nhật Bản, hai chị em vẫn không ngờ mình lại trở thành tâm điểm chú ý. Câu chuyện hài hước này nhanh chóng thu hút nhiều bình luận và khiến dân mạng thích thú.