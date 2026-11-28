Một người đàn ông tên Pitus (63 tuổi) được tìm thấy đã tử vong ở con sông tại làng Semurut, huyện Tabalar, tỉnh Berau, Đông Kalimantan (Kaltim), Indonesia. Nạn nhân được cho là đã bị cá sấu tấn công khi đang tắm sông vào tối 24/11.

Trưởng phòng Quan hệ công chúng của Sở cảnh sát Berau, AKP Suradi, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 6h30 chiều. Cảnh sát nhận được báo cáo từ người dân về việc một cư dân bị cá sấu tấn công tại sông Semurut.

: Người dân tìm kiếm người đàn ông bị cá sấu tấn công. Ảnh: Detik

Theo lời một nhân chứng tên Alex, nạn nhân đã ở trong con sông phía sau nhà mình trước khi vụ việc xảy ra. Vào thời điểm đó, nhân chứng này đã nghe thấy 2 tiếng la hét cầu cứu.

Nghe thấy tiếng la hét, nhân chứng lập tức chạy về phía sông. Tuy nhiên, khi đến nơi, nạn nhân đã biến mất. Nhân chứng chỉ tìm thấy một vài vật dụng của Pitus như: Quần áo, một con dao rựa và một chai nước khoáng đã bị cắt phần trên để dùng làm gáo tắm.

Sau đó, người này trở về nhà và thông báo cho người dân xung quanh rằng Pitus được cho là đã bị cá sấu tấn công và bị dòng nước cuốn trôi. Người dân và cảnh sát sau đó đã tiến hành tìm kiếm.

"Sau cuộc tìm kiếm chung giữa Cảnh sát Tabalar, BPBD Quận Tabalar và người dân địa phương, nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy vào khoảng 22h05 ở giữa sông trong tình trạng đã tử vong", ông Suradi giải thích.

Cảnh sát cũng phát hiện một vết thương ở đùi phải và một vết thương ở đầu của nạn nhân. Thi thể sau đó đã được đưa đến nhà tang lễ ở RT 02 Kampung Semurut, huyện Tabalar.