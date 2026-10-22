Đi tắm biển, du khách bất ngờ bắt gặp cảnh tượng hiếm gặp

Những người đi tắm biển gần Muscat đã bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ khi một con cá heo màu hồng nhạt nổi lên chỉ cách bờ biển vài mét, lướt nhẹ trong nước cùng với những con cá heo màu xám đậm hơn.

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng này nhanh chóng lan truyền trên mạng, khiến mọi người đoán xem đó thực chất là loại cá heo nào và tại sao nó lại có màu sắc như kẹo bông gòn vậy.

Da màu hồng ở cá heo có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau, tùy thuộc vào loài. Một ví dụ nổi tiếng là cá heo sông Amazon, còn được gọi là cá heo boto, sống trong các hệ thống nước ngọt ở một số vùng của Nam Mỹ.

Cá heo hồng được phát hiện gần bãi biển Qantab ở Muscat, Oman. Ảnh:X

Không giống như màu xám thường thấy ở nhiều loài cá heo, cá heo sông Amazon trưởng thành có thể có màu hồng nhạt. Màu da của chúng khác nhau giữa các cá thể và có thể bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, tuần hoàn máu, mức độ hoạt động và sẹo.

Những chú cá heo màu hồng cũng thu hút sự chú ý ở nhiều nơi khác trên thế giới, mặc dù không phải tất cả những chú cá heo có màu hồng đều thuộc cùng một loài. Điều kiện ánh sáng và sắc tố tự nhiên của con vật cũng có thể ảnh hưởng đến màu sắc của chúng trong ảnh và video.

Vịnh Oman là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật biển, bao gồm cả cá heo, tạo điều kiện cho việc bắt gặp những loài động vật có vú này dọc theo bờ biển khu vực.

Tuy nhiên, các chuyên gia về sinh vật biển vẫn chưa xác nhận chính xác loài cá heo có màu hồng này và chỉ dựa vào ngoại hình thôi thì chưa đủ để nhận dạng nó.

Dù lý do đằng sau màu sắc kỳ lạ đó là gì, đó vẫn là một ngày may mắn cho bất cứ ai đang ngồi trên bãi biển ở Muscat với chiếc điện thoại trên tay và được chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ thực sự của đại dương.