Ngày 20/11, UBND xã Khâm Đức (TP Đà Nẵng) cho biết, địa phương đang thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong khu vực rừng cao su.

Trước đó, khoảng 20h tối 17/11, anh Hồ Văn Bình (SN 1985) cùng 2 người dân đi soi ếch tại khu vực rừng cao su thuộc thôn Lao Đu, xã Khâm Đức bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng xốp.

Nhận được tin báo, UBND xã Khâm Đức chỉ đạo Công an xã lập biên bản sự việc đồng thời đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn để kiểm tra sức khỏe.

Bé gái sơ sinh được người dân phát hiện bị bỏ rơi trong thùng xốp tại khu vực rừng cao su. Ảnh: K.Đ

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bé gái nặng 2,7kg, dây rốn đã khô nhưng chưa rụng, mắt phải bị tổn thương nhẹ. Sức khỏe của cháu bé bình thường.

Hiện, bé gái đang được nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian chính quyền địa phương hoàn tất các thủ tục theo quy định.

UBND xã Khâm Đức đang thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé. Nếu đến hết ngày 25/11 không có người đến nhận, chính quyền sẽ thông báo cho đơn vị đang chăm sóc cháu bé thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh, nuôi dưỡng hoặc cho nhận con nuôi theo quy định.