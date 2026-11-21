Ngày 20/11, UBND xã Khâm Đức (TP. Đà Nẵng) cho biết đang thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong khu vực rừng cao su trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 17/11, trong lúc đi soi ếch tại khu vực rừng cao su thuộc thôn Lao Đu (xã Khâm Đức), anh Hồ Văn Bình (41 tuổi) cùng 2 người dân khác bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại trong thùng xốp.

Bé gái sơ sinh được người dân phát hiện bị bỏ rơi trong thùng xốp tại khu vực rừng cao su. Ảnh: K.Đ/Vietnamnet

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Khâm Đức đã chỉ đạo Công an xã lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời đưa cháu bé đến Trung tâm y tế khu vực Phước Sơn để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc. Theo kết quả thăm khám ban đầu, cháu bé là trẻ sơ sinh giới tính nữ, nặng 2,7 kg. Dây rốn đã khô nhưng chưa rụng, mắt phải bị tổn thương nhẹ.

Hiện sức khỏe cháu bé ổn định, đang được Trung tâm y tế khu vực Phước Sơn chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian địa phương hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

UBND xã Khâm Đức đã phát thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé. Thời gian niêm yết công khai kéo dài 7 ngày, từ ngày 19 đến hết ngày 25/11.

Hết thời hạn trên, nếu không có người thân đến nhận, chính quyền địa phương sẽ thông báo cho tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ để tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cho nhận con nuôi theo quy định.