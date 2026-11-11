Đi siêu thị tưởng tiết kiệm, nhiều gia đình lại mắc sai lầm này

Đi siêu thị để mua thực phẩm và đồ dùng thiết yếu, nhiều gia đình kỳ vọng có thể kiểm soát chi tiêu nhờ giá niêm yết rõ ràng và các chương trình khuyến mãi. Thế nhưng, thói quen mua sắm thiếu kế hoạch có thể khiến giỏ hàng ngày càng đầy, hóa đơn ngày càng cao.

Giỏ hàng ngày càng đầy, hóa đơn vẫn vượt dự kiến

Không ít người bước vào siêu thị với dự định chỉ mua vài món cần thiết nhưng khi ra về lại mang theo túi đồ lớn cùng hóa đơn cao hơn nhiều so với dự tính.

Một chai nước giặt đang giảm giá, vài hộp bánh được trưng bày bắt mắt hay những món đồ gia dụng tưởng như hữu ích đều có thể khiến người mua thay đổi kế hoạch ban đầu.

Mỗi món hàng phát sinh có thể không quá đắt, nhưng khi nhiều khoản nhỏ cộng lại, tổng chi phí sẽ tăng đáng kể. Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, ngân sách sinh hoạt của gia đình dễ bị ảnh hưởng.

Không lập kế hoạch trước khi mua sắm có thể khiến người tiêu dùng dễ đưa thêm nhiều món đồ không cần thiết vào giỏ hàng (Ảnh minh họa)

5 sai lầm khiến nhiều gia đình khó tiết kiệm khi đi siêu thị

Không lập danh sách mua sắm

Khi không xác định trước những món cần mua, người tiêu dùng thường lựa chọn hàng hóa theo cảm tính. Thấy sản phẩm nào hấp dẫn, tiện lợi hoặc đang được quảng cáo tốt thì đưa vào giỏ hàng.

Việc mua sắm thiếu kế hoạch khiến nhiều người dễ bỏ sót những món thực sự cần thiết, trong khi lại mua thêm sản phẩm chưa có nhu cầu sử dụng.

Một danh sách đơn giản trước khi đi siêu thị sẽ giúp người mua xác định thứ tự ưu tiên, hạn chế những khoản phát sinh không cần thiết.

Ham khuyến mãi, mua nhiều vì nghĩ đang tiết kiệm

Các chương trình giảm giá, mua 1 tặng 1 hay mua nhiều giảm sâu thường có sức hút lớn. Không ít người sẵn sàng mua thêm sản phẩm chỉ vì cho rằng đây là cơ hội tiết kiệm.

Tuy nhiên, giảm giá không đồng nghĩa với tiết kiệm nếu món hàng đó không nằm trong nhu cầu thực tế. Chẳng hạn, mua nhiều thực phẩm hoặc đồ gia dụng theo chương trình ưu đãi nhưng không sử dụng hết có thể dẫn đến lãng phí.

Trước khi quyết định, người mua nên cân nhắc sản phẩm có thực sự cần thiết, có thể sử dụng hết hay không và giá sau giảm có thực sự hấp dẫn.

Đi siêu thị khi đang đói hoặc mệt mỏi

Thời điểm mua sắm cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu. Khi đói, người mua dễ bị thu hút bởi bánh kẹo, đồ ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn. Lúc mệt mỏi hoặc vội vàng, nhiều người có xu hướng chọn sản phẩm tiện lợi mà ít cân nhắc về giá cả.

Những lựa chọn tưởng chừng nhỏ này có thể khiến giỏ hàng phát sinh thêm nhiều món ngoài kế hoạch. Vì vậy, nên sắp xếp thời gian đi siêu thị khi tinh thần thoải mái và đã ăn uống đầy đủ.

Chỉ nhìn giá bán, không so sánh đơn giá

Một sai lầm phổ biến là chỉ chú ý đến giá niêm yết mà bỏ qua dung tích, khối lượng hoặc số lượng sản phẩm bên trong.

Hai sản phẩm có công dụng tương tự nhưng quy cách đóng gói khác nhau có thể có mức giá chênh lệch đáng kể. Chẳng hạn, chai nước giặt dung tích lớn có giá bán cao hơn chai nhỏ nhưng chưa chắc đã đắt hơn nếu tính theo mỗi lít.

Người tiêu dùng nên so sánh giá trên cùng đơn vị đo lường như kilogram, lít hoặc đơn vị sản phẩm để lựa chọn phương án kinh tế hơn.

Mua quá nhiều thực phẩm nhưng không sử dụng hết

Nhiều gia đình có thói quen mua số lượng lớn rau củ, thịt cá hoặc thực phẩm chế biến sẵn để dùng dần. Tuy nhiên, nếu không lên thực đơn và bảo quản đúng cách, một phần thực phẩm có thể bị hư hỏng hoặc quá hạn trước khi sử dụng.

Đặc biệt, với gia đình ít người, việc mua quá nhiều trong một lần dễ gây lãng phí. Thay vì mua theo cảm giác, người tiêu dùng nên kiểm tra tủ lạnh, ước lượng số bữa ăn và chọn lượng thực phẩm phù hợp với nhu cầu.

Nên lập danh sách mua sắm theo từng nhóm hàng và đặt ra khoản ngân sách cụ thể cho mỗi lần đi siêu thị (Ảnh minh họa)

Làm thế nào để đi siêu thị mà không tiêu quá tay?

Để kiểm soát ngân sách, người tiêu dùng không nhất thiết phải cắt giảm mọi khoản mua sắm. Điều quan trọng là hình thành thói quen mua đúng thứ cần thiết và hạn chế quyết định bốc đồng.

Trước khi đi siêu thị, hãy kiểm tra tủ lạnh, tủ bếp và các vật dụng trong nhà để biết sản phẩm nào còn, sản phẩm nào sắp hết. Sau đó, lập danh sách mua sắm theo từng nhóm hàng và đặt ra khoản ngân sách cụ thể cho mỗi lần đi.

Khi tổng giá trị giỏ hàng gần chạm mức dự kiến, người mua nên cân nhắc lại những món chưa thực sự cần thiết. Với hàng khuyến mãi, cần so sánh giá bán, chất lượng, dung tích và hạn sử dụng thay vì chỉ chú ý đến mức giảm giá.

Ngoài ra, giữ lại hóa đơn sau mỗi lần mua sắm cũng là cách hữu ích để theo dõi chi tiêu. Cuối tuần hoặc cuối tháng, người tiêu dùng có thể xem lại những khoản đã chi, nhận diện nhóm hàng thường xuyên phát sinh ngoài kế hoạch để điều chỉnh.