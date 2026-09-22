Di sản Việt mở cánh cửa số, lan tỏa giá trị văn hóa

Di sản văn hóa chính là "linh hồn" làm nên bản sắc của Hà Nội và làm phong phú thêm diện mạo văn hóa Việt Nam. Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng hội nhập, câu chuyện bảo tồn không còn là cất giữ quá khứ trong tủ kính, mà là tìm đường cho di sản thở cùng nhịp đập hôm nay — để những giá trị ấy tiếp tục được yêu thương, trân trọng và lan tỏa xa hơn.