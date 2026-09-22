Di sản Việt mở cánh cửa số, lan tỏa giá trị văn hóa
Từ những ánh đèn sân khấu truyền thống, những không gian bảo tàng cổ kính cho đến thế giới số hóa, văn hóa Việt Nam đang khoác lên mình những diện mạo mới để chạm tới trái tim người xem. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp gia cố và trao truyền các giá trị di sản qua thời gian, mà còn xóa mờ khoảng cách địa lý — mang nghệ thuật Việt tiếp cận dễ dàng hơn với thế hệ trẻ và tỏa sáng trên bản đồ vă
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/di-san-viet-mo-canh-cua-so-lan-toa-gia-tri-van-hoa-418809.htm