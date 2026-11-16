Di sản văn hóa - Nền tảng phát triển công nghiệp sáng tạo Thủ đô

Ngày 16-11-2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức lễ trao giải Cuộc thi viết “Ngành Chứng khoán Việt Nam – 30 năm hình thành và phát triển” và gặp mặt, tri ân các nhà báo, phóng viên, biên tập viên có đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam.