Đông đảo người dân và du khách có mặt từ sớm quanh hồ Hoàn Kiếm để theo dõi đoàn diễu hành di sản với những mô hình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026, ngày 21/11/2026. Ảnh: TTXVN

Việt Nam có kho tàng di sản văn hóa phong phú, đa dạng, là kết tinh của trí tuệ, tâm hồn và bản sắc dân tộc. Trong đó, mỗi di tích, lễ hội, làn điệu dân ca, nghề thủ công hay phong tục truyền thống… đều lưu giữ những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và đời sống cộng đồng. Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 hằng năm không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị di sản quý báu của dân tộc, còn nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ, trao truyền di sản, để di sản phát huy giá trị trong đời sống hôm nay.

Ngày tôn vinh di sản văn hóa

Ngày 23/11/1945, chỉ hơn 2 tháng sau khi nước nhà giành độc lập, dù nước Việt Nam non trẻ ở trong bộn bề những khó khăn, thử thách, nhưng với tư tưởng và tầm nhìn xa trông rộng đối với việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa - thành quả của tiền nhân để lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 65/SL giao Đông Phương Bác cổ Học viện (Việt Nam Oriental Institute) có nhiệm vụ bảo tồn tất cả cổ tích trong toàn cõi Việt Nam. Trong Sắc lệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh “việc bảo tồn cổ tích là việc rất cần trong công cuộc kiến thiết nước Việt Nam”.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, đây là Sắc lệnh đầu tiên của chính thể mới về bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, đặt nền móng, kim chỉ nam, sợi chỉ đỏ xuyên suốt cho sự nghiệp bảo vệ di sản văn hóa nước nhà.

Xuất phát từ ý nghĩa lịch sử của Sắc lệnh số 65/SL, ngày 24/2/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg, lấy ngày 23/11 là Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. Kể từ đó, ngày 23/11 trở thành ngày truyền thống của ngành di sản văn hóa, ngày hội của những người hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa và những người tâm huyết với di sản văn hóa. Hằng năm, đến dịp này, từ Trung ương đến các địa phương trong cả nước đều tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng nhằm quảng bá di sản văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tình yêu và ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo vệ di sản văn hóa.

Hơn 80 năm kể từ dấu mốc Sắc lệnh số 65/SL, sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Từ những văn bản pháp lý đầu tiên, hệ thống chính sách, pháp luật về di sản ngày càng được hoàn thiện, tạo cơ sở cho công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản trên phạm vi cả nước. Luật Di sản văn hóa năm 2001, qua các lần sửa đổi, bổ sung và đặc biệt là Luật Di sản văn hóa năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025) đã từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn, mở rộng sự tham gia của xã hội, tạo thêm nguồn lực cho công tác bảo tồn trong giai đoạn mới.

Theo thống kê, Việt Nam hiện có hơn 40.000 di tích, trong đó hơn 10.000 di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh, thành phố; gần 3.700 di tích quốc gia và trên 150 di tích quốc gia đặc biệt; khoảng gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, trong đó có hơn 700 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, từ những loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, lễ hội truyền thống, tập quán xã hội, tín ngưỡng đến tri thức dân gian và nghề thủ công truyền thống…; cả nước có gần 200 bảo tàng công lập và ngoài công lập, đang bảo quản hơn 4 triệu hiện vật. Trong đó, có hơn 300 hiện vật và nhóm hiện vật đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia…

Đến nay, Việt Nam có gần 40 di sản được UNESCO ghi danh ở các loại hình, từ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới… những danh hiệu này là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với giá trị nổi bật của di sản Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước trong giao lưu văn hóa toàn cầu.

Khẳng định giá trị của di sản văn hóa, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, di sản văn hóa là kết tinh trí tuệ, tâm hồn và sức sáng tạo của các thế hệ người Việt Nam; là tài sản quý giá, nguồn lực nội sinh quan trọng trong xây dựng nền tảng tinh thần, củng cố bản sắc và phát triển đất nước bền vững. Đặc biệt, di sản văn hóa phi vật thể được lưu giữ, thực hành và trao truyền trong đời sống cộng đồng. Nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng chủ thể giữ vai trò trực tiếp trong sáng tạo, bảo vệ và phát huy sức sống của di sản. Vì vậy, bảo vệ di sản phải lấy cộng đồng làm chủ thể, gắn với môi trường thực hành và sự trao truyền giữa các thế hệ.

Thứ trưởng Hồ An Phong cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kết nối giữa di sản với đời sống đương đại, giữa bảo tồn và phát triển; khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quảng bá, giáo dục di sản; thúc đẩy sáng tạo, phát triển sản phẩm và dịch vụ văn hóa gắn với du lịch, công nghiệp văn hóa trên cơ sở bảo đảm bản sắc, tính xác thực và giá trị di sản; mở rộng cơ hội tiếp cận, thụ hưởng văn hóa, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân, giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống, tri thức và sức sáng tạo của các cộng đồng; từ đó bồi đắp tình yêu di sản, ý thức và trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa Việt Nam.

Đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng

Trình diễn tín ngưỡng thờ Chử Đồng Tử tại chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội, ngày 21/11/2026. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, nhiều hoạt động văn hóa, trưng bày, triển lãm, tham quan và trải nghiệm di sản được tổ chức tại các địa phương.

Trong đó, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức chương trình triển lãm, tọa đàm, tuyên truyền, giao lưu, trình diễn, thực hành di sản văn hóa tại Hoa Lư (Ninh Bình). Chuỗi hoạt động gồm triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam; Trưng bày, giới thiệu di sản của các bảo tàng, ban quản lý di tích; Trình diễn, thực hành di sản văn hóa phi vật thể; Tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật; Tuyên truyền, giao lưu thông qua chương trình giáo dục di sản…

Các hoạt động này được tổ chức nhằm tôn vinh, giới thiệu và lan tỏa những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa Việt Nam; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng và xã hội trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa; đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các vùng miền, cộng đồng, nghệ nhân, người thực hành di sản với nhân dân và du khách.

Tại Hà Nội, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức miễn phí vé tham quan 6 điểm di tích tiêu biểu trong hai ngày 23 và 24/11. Các điểm di tích mở cửa đón khách vào buổi sáng từ 8 giờ đến 12 giờ và buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút. Hành trình kết nối những công trình mang đậm dấu ấn lịch sử, kiến trúc, tín ngưỡng và nghề thủ công của khu vực 36 phố phường, gồm: Đền Bạch Mã (76 Hàng Buồm), Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm), Di tích số 28 Hàng Buồm (Đền Quan Đế), Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây), Đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc) và Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ). Mỗi điểm đến là một lát cắt về lịch sử và đời sống văn hóa của Thăng Long - Hà Nội.

Thành phố Huế cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, kết hợp với các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Theo đó, ngày 23/11, công dân Việt Nam được miễn phí vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong khung giờ từ 7 giờ đến 17 giờ. Riêng tại Di tích Hải Vân Quan, chương trình miễn phí vé được áp dụng trong cả hai ngày 23 và 24/11, cũng từ 7 giờ đến 17 giờ.

Cùng với chính sách miễn phí vé tham quan, thành phố Huế cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản như tổ chức lễ trao giải cuộc thi nhiếp ảnh “Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới” và trưng bày 100 tác phẩm tiêu biểu; triển lãm tranh “Phong cảnh Huế”; chương trình tôn vinh Nhã nhạc cung đình Huế; giới thiệu áo dài, nghề thủ công truyền thống, thư pháp, ca Huế và nhạc cụ truyền thống...

Di sản Huế trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Ảnh: TTXVN

Ở nhiều địa phương khác trên cả nước, các hoạt động tôn vinh di sản cũng diễn ra sôi nổi, gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo công chúng.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định những định hướng chiến lược quan trọng, khẳng định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn cho phát triển đất nước; đồng thời nhấn mạnh nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Các văn bản triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW tiếp tục đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy quản lý, phát triển văn hóa; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa.

Trong bối cảnh đó, các hoạt động tôn vinh, giới thiệu di sản văn hóa góp phần đưa văn hóa vào đời sống, tạo điều kiện để nhân dân tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Ngày Di sản văn hóa Việt Nam vì thế không chỉ là dịp để nhìn lại những thành tựu đã đạt được, mà còn là cơ hội để mỗi người suy nghĩ sâu sắc hơn về trách nhiệm đối với di sản; khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ, trao truyền, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc…