Di sản văn hóa các dân tộc thiểu số, nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa: Kỳ 1: Đưa di sản văn hóa các dân tộc thiểu số vào dòng chảy công nghiệp văn hóa

Di sản văn hóa các dân tộc thiểu số là nguồn lực quý giá để phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa mang đậm bản sắc Việt Nam. Ảnh minh họa

Việt Nam là quốc gia thống nhất trong đa dạng, nơi mỗi dân tộc đều góp phần tạo nên diện mạo văn hóa phong phú, giàu bản sắc. Từ tiếng nói, chữ viết, lễ hội, nghệ thuật dân gian đến nghề thủ công, tri thức bản địa, phong tục, tập quán và ẩm thực, mỗi giá trị đều chứa đựng những lớp trầm tích lịch sử, kinh nghiệm sống và sức sáng tạo được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, kho tàng ấy cần được nhìn nhận không chỉ như di sản quý giá mà còn là nguồn lực nội sinh có khả năng chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ văn hóa, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là cơ hội để bản sắc dân tộc trở thành lợi thế cạnh tranh, góp phần nâng cao sức hấp dẫn và vị thế văn hóa Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Những giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ đang mở ra tiềm năng sáng tạo và phát triển sinh kế cho cộng đồng. Ảnh minh họa

Đánh thức nguồn lực từ chiều sâu văn hóa cộng đồng

Trong tiến trình phát triển đất nước, văn hóa các dân tộc thiểu số trước hết là nguồn lực tinh thần, góp phần củng cố bản sắc, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Những phong tục, tập quán tốt đẹp, lễ hội truyền thống, làn điệu dân ca, dân vũ và các hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng không chỉ phản ánh đời sống của mỗi dân tộc mà còn lưu giữ những giá trị về cội nguồn, tinh thần tương trợ và sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên.

Trong bối cảnh giao lưu, hội nhập ngày càng sâu rộng, bản sắc văn hóa là điểm tựa để mỗi cộng đồng khẳng định giá trị riêng, đồng thời góp phần làm giàu bản sắc chung của quốc gia. Sự đa dạng văn hóa không làm suy giảm tính thống nhất mà trái lại, tạo nên chiều sâu và sức sống cho nền văn hóa Việt Nam, củng cố sức mạnh tinh thần và khả năng thích ứng của đất nước trước những biến động.

Đáng chú ý, văn hóa các dân tộc thiểu số còn hàm chứa kho tàng tri thức bản địa được tích lũy qua nhiều thế hệ. Đó là kinh nghiệm canh tác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, lựa chọn nguyên liệu, chế tác công cụ, dệt may, xây dựng nhà ở và tổ chức đời sống cộng đồng. Những tri thức này không chỉ có ý nghĩa trong bảo tồn di sản mà còn có thể đóng góp thiết thực cho phát triển bền vững, kinh tế xanh và các mô hình sinh kế thích ứng với điều kiện của từng vùng, từng địa phương.

Từ nghề thủ công truyền thống đến nghệ thuật trình diễn dân gian, mỗi di sản đều chứa đựng giá trị văn hóa và tiềm năng phát triển thành sản phẩm sáng tạo. Ảnh minh họa

Nhìn từ góc độ phát triển, đây chính là nguồn tài nguyên văn hóa có khả năng tạo ra giá trị mới. Nghề thủ công truyền thống, sản phẩm dệt thổ cẩm, trang phục, nhạc cụ, ẩm thực, lễ hội và các loại hình nghệ thuật dân gian có thể trở thành chất liệu phát triển thủ công mỹ nghệ, thiết kế sáng tạo, nghệ thuật biểu diễn và du lịch văn hóa.

Nếu được đầu tư bài bản về thiết kế, chất lượng, phương thức sản xuất, quảng bá và phân phối, những giá trị vốn gắn với đời sống cộng đồng có thể tiếp cận các nhóm khách hàng rộng hơn, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và mở rộng sinh kế tại địa phương. Khi đó, bảo tồn di sản không chỉ là hoạt động gìn giữ những giá trị đã có mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế dựa trên chính nguồn lực văn hóa của cộng đồng.

Từ giá trị truyền thống đến sản phẩm sáng tạo

Một trong những hướng đi quan trọng để đưa di sản vào công nghiệp văn hóa là chuyển hóa các giá trị truyền thống thành sản phẩm sáng tạo phù hợp với nhu cầu đương đại, nhưng vẫn giữ được bản sắc và dấu ấn văn hóa gốc.

Hoa văn, kỹ thuật dệt, chất liệu và tri thức thủ công của mỗi dân tộc có thể trở thành nguồn cảm hứng cho thiết kế thời trang, sản phẩm trang trí, quà tặng văn hóa và các dòng sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Những giá trị nghệ thuật dân gian, âm nhạc, lễ hội và phong tục truyền thống có thể được khai thác có chọn lọc trong các chương trình biểu diễn, sản phẩm truyền thông, phim ảnh và trải nghiệm du lịch văn hóa.

Cộng đồng các dân tộc thiểu số vừa là chủ thể gìn giữ, trao truyền di sản, vừa là lực lượng trực tiếp tham gia tạo dựng các sản phẩm văn hóa. Ảnh minh họa

Điều quan trọng không chỉ là đưa sản phẩm truyền thống ra thị trường mà còn phải hình thành quy trình sáng tạo và phát triển sản phẩm trên nền tảng bản sắc. Từ khâu nghiên cứu chất liệu văn hóa, xây dựng ý tưởng, thiết kế, tổ chức sản xuất đến quảng bá và phân phối đều cần được đầu tư chuyên nghiệp. Sự tham gia của các nhà thiết kế, nghệ sĩ, chuyên gia sáng tạo và doanh nghiệp sẽ góp phần mở rộng khả năng ứng dụng di sản trong đời sống hiện đại.

Cách tiếp cận này cũng giúp mở rộng không gian sáng tạo cho nghệ nhân và người thực hành di sản. Thay vì chỉ tham gia trình diễn, giới thiệu những giá trị truyền thống trong các dịp lễ hội hay sự kiện văn hóa, họ có thể trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất và phát triển sản phẩm. Qua đó, tri thức và kỹ năng truyền thống được tiếp nối trong những hình thức biểu đạt mới, tạo thêm cơ hội việc làm và thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, giá trị kinh tế của văn hóa chỉ có thể được phát huy bền vững khi cộng đồng thực sự giữ vai trò chủ thể. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng các chương trình bảo tồn hay lực lượng tham gia trình diễn mà cần trực tiếp nắm giữ, thực hành, sáng tạo, truyền dạy và được hưởng lợi công bằng từ các hoạt động khai thác giá trị di sản.

Đây cũng là yêu cầu quan trọng để tránh tình trạng di sản bị tách khỏi môi trường văn hóa vốn có, chỉ được tái hiện trong không gian trưng bày hoặc những chương trình biểu diễn mang tính thời điểm. Khi cộng đồng tiếp tục thực hành và trao truyền di sản trong đời sống, các sản phẩm văn hóa được phát triển mới có nền tảng bền vững và giữ được chiều sâu bản sắc.

Khai thác giá trị di sản gắn với phát triển du lịch góp phần mở rộng không gian văn hóa và tạo thêm sinh kế bền vững cho người dân. Ảnh minh họa

Di sản văn hóa và sức mạnh mềm quốc gia

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, văn hóa các dân tộc thiểu số còn là nguồn lực góp phần tạo dựng hình ảnh, sức hấp dẫn và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Sự đa dạng trong trang phục, kiến trúc, nghệ thuật trình diễn, lễ hội, ẩm thực và lối sống của các cộng đồng dân tộc tạo nên nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam, đồng thời cung cấp chất liệu phong phú cho hoạt động quảng bá đất nước và giao lưu văn hóa quốc tế.

Một sản phẩm thủ công mang dấu ấn tri thức bản địa, một điệu múa dân gian, một lễ hội truyền thống hay một không gian văn hóa cộng đồng đều có thể kể câu chuyện về lịch sử, con người và bản sắc Việt Nam. Khi được giới thiệu chân thực, có chiều sâu và phát triển thành những sản phẩm văn hóa chất lượng, các giá trị ấy có thể trở thành cầu nối đưa hình ảnh đất nước đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Đó cũng là con đường chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành sức mạnh mềm quốc gia. Sức hấp dẫn của một đất nước không chỉ được tạo nên bởi tiềm lực kinh tế hay thành tựu phát triển mà còn bởi chiều sâu văn hóa, khả năng sáng tạo và những giá trị nhân văn được gìn giữ, lan tỏa. Vì vậy, văn hóa các dân tộc thiểu số cần được nhìn nhận như một tài sản chiến lược, có khả năng đóng góp vào xây dựng thương hiệu quốc gia, phát triển du lịch văn hóa và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế.

Dẫu vậy, phát huy giá trị văn hóa không đồng nghĩa với thương mại hóa bằng mọi giá. Nếu chỉ chú trọng khai thác sản phẩm du lịch, hoạt động trình diễn hoặc lợi ích trước mắt mà xem nhẹ tính nguyên gốc, vai trò chủ thể của cộng đồng và không gian thực hành di sản, những giá trị vốn có có thể bị biến dạng, mai một.

Bởi vậy, phát triển công nghiệp văn hóa trên nền tảng di sản các dân tộc thiểu số phải bảo đảm sự hài hòa giữa sáng tạo và bảo tồn, giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm gìn giữ bản sắc, giữa yêu cầu thị trường và quyền lợi của cộng đồng nắm giữ di sản. Đây không chỉ là nguyên tắc trong khai thác nguồn lực văn hóa mà còn là điều kiện để di sản tiếp tục được trao truyền, phát huy sức sống trong đời sống đương đại.

Đưa di sản văn hóa các dân tộc thiểu số vào dòng chảy công nghiệp văn hóa vì thế không đơn thuần là mở rộng thị trường cho các sản phẩm truyền thống. Quan trọng hơn, đó là quá trình tạo lập mối liên kết giữa bảo tồn, sáng tạo và phát triển, để những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ tiếp tục trở thành nguồn lực cho tương lai đất nước.

Kỳ 2: Xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa từ nền tảng di sản