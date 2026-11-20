Dự Chương trình có các đồng chí: Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hoá (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Viết Cường.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Festival. Ảnh: Bình Minh

Cùng dự có các đồng chí: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng; các đại biểu đại diện các sở, ban, ngành thành phố; Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; lãnh đạo xã Vân Đình và đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

Tôn vinh nông dân, nâng tầm nông sản

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết: “Festival là dịp tôn vinh những đóng góp của nông dân Thủ đô trong phát triển nông nghiệp và xây dựng Thủ đô xanh - văn minh - hiện đại - giàu bản sắc. Qua những sản phẩm được giới thiệu tại Festival, có thể thấy công sức của người nông dân trong việc gìn giữ nghề truyền thống, nâng cao chất lượng sản phẩm và tìm đường đưa nông sản đến với người tiêu dùng”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Festival. Ảnh: Bình Minh

Theo đó, từ ngày 20 đến 22-11, Festival giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền qua 100 gian hàng. Đây là dịp để các hợp tác xã, cơ sở sản xuất gặp gỡ đối tác, lắng nghe ý kiến người tiêu dùng, đồng thời để nhân dân và du khách trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và làng nghề truyền thống.

Trong khuôn khổ Festival diễn ra Diễn đàn xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ nông sản và Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố Hà Nội với Hội Nông dân các tỉnh, thành phố giai đoạn 2026 -2030 mở thêm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường cho nông sản; Hội nghị sơ kết Đề án Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường và biểu dương các cá nhân, hợp tác xã tiêu biểu thực hiện chuyển đổi xanh trong nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Chương trình MegaLive “Đặc sản Thủ đô – OCOP 3 miền” giúp các chủ thể giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng trên nền tảng số. Ngày hội Văn hóa Đại đoàn kết mang đến các trò chơi dân gian và chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân, du khách.

“Kỳ vọng Festival Nông dân Thủ đô năm 2026 sẽ thực sự là ngày hội tôn vinh giá trị di sản và nông sản, là nơi kết nối giá trị truyền thống với công nghệ hiện đại, người sản xuất với thị trường, bảo tồn văn hóa gắn với phát triển. Qua đó, lan tỏa hình ảnh nông dân Thủ đô năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong kiến tạo nền nông nghiệp xanh, nông thôn văn minh, sáng tạo”, bà Phạm Hải Hoa nhấn mạnh.

Vinh danh và lan toả di sản “Tri thức nuôi và chế biến vịt Vân Đình”

Điểm nhấn của Festival Nông dân Thủ đô năm 2026 năm nay là Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tri thức nuôi và chế biến vịt Vân Đình”. Từ kinh nghiệm nuôi vịt đến cách chế biến món ăn, những hiểu biết được người dân tích lũy, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ đã làm nên nét riêng của ẩm thực Vân Đình.

“Tri thức nuôi và chế biến vịt Vân Đình” đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Bình Minh

Chủ tịch UBND xã Vân Đình Nguyễn Ngọc Điệp khẳng định, sự kiện “Tri thức nuôi và chế biến vịt Vân Đình” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể không chỉ là sự ghi nhận đối với một nghề truyền thống, một sản phẩm ẩm thực đặc trưng, mà quan trọng hơn là sự tôn vinh những tri thức dân gian, kinh nghiệm sản xuất, kỹ năng chế biến và sự sáng tạo được cộng đồng gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Các đại biểu tham quan gian hàng trong khuôn khổ Festival. Ảnh: Bình Minh

Đằng sau thương hiệu vịt Vân Đình là quá trình lao động, sáng tạo và tích lũy kinh nghiệm lâu dài của biết bao thế hệ người nông dân, người làm nghề và các hộ gia đình; là niềm tự hào của địa phương, cũng như khẳng định vai trò của nông dân, nghệ nhân và cộng đồng trong gìn giữ di sản phi vật thể của Thủ đô.

Các đại biểu tham quan gian hàng trong khuôn khổ Festival. Ảnh: Bình Minh

Ông Nguyễn Ngọc Điệp nhấn mạnh, danh hiệu di sản hôm nay là niềm tự hào, nhưng đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với địa phương trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy những tri thức quý báu của cha ông. Trong hành trình đó, cộng đồng, đặc biệt là các nghệ nhân, người trực tiếp làm nghề và các thế hệ người dân Vân Đình, chính là chủ thể quan trọng nhất trong việc thực hành, bảo tồn và trao truyền di sản.

“Festival được tổ chức tại Vân Đình là cơ hội quý báu để địa phương giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, những sản phẩm đặc trưng và bản sắc văn hóa đến với bạn bè, du khách trong và ngoài Thủ đô. Chúng tôi mong muốn thông qua Festival, các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, những giá trị văn hóa và tinh hoa ẩm thực của Vân Đình sẽ có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, kết nối với doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng trên cả nước”, ông Nguyễn Ngọc Điệp cho hay.