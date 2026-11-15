Di sản thế giới Yên Tử, Quảng Ninh đón khoảng 2,2 triệu lượt khách du lịch

Du khách hành hương lên Yên Tử. Ảnh: Việt Hùng

Bên cạnh việc khai thác hiệu quả các giá trị của di sản thế giới được UNESCO ghi danh, phường Yên Tử tiếp tục phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện du lịch, văn hóa, thể thao như Giải đua xe đạp “Về miền di sản”, chương trình “Bình minh trên đỉnh Chùa Đồng”, chương trình “Yên Tử – Sắc thu thiền định”, Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon... Các sự kiện này không chỉ làm phong phú thêm sản phẩm du lịch mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng, văn hóa của Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm trong đời sống đương đại, thu hút mạnh mẽ du khách trong và ngoài nước.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 sắp tới, vé cáp treo Yên Tử sẽ được miễn phí cho du khách, đồng thời Yên Tử sẽ tổ chức cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Yên Tử” nhằm tăng cường "phủ sóng" hình ảnh Yên Tử tới cộng đồng du lịch trong và ngoài nước. Đồng thời UBND phường Yên Tử tiếp tục bám sát các định hướng phát triển du lịch di sản và triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu, quảng bá du lịch khẳng định sức hấp dẫn mạnh mẽ của vùng đất di sản thế giới, đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch.