Di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc sẵn sàng cho Lễ hội mùa Thu 2026

Cảnh quan chỉnh trang, an ninh bảo đảm

Những ngày này, không khí lễ hội đã hiện diện trên các tuyến đường dẫn về di sản thế giới Côn Sơn- Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng). Trước thềm lễ hội, hạ tầng và cảnh quan di tích đều đã được chỉnh trang. Theo Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc Lê Duy Mạnh, cơ bản các phần việc liên quan đến một số dự án đã được hoàn thành và có thể ứng dụng phục vụ vào lễ hội mùa thu năm nay.

Tại khu di tích Côn Sơn, khu vực chùa, núi và hồ Côn Sơn, đường vào di tích đều được trang trí băng rôn, khẩu hiệu, biển thông báo nội dung lễ hội, đặc biệt là bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới được đặt ở những khu vực trung tâm.

Di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc quy tụ nhiều công trình kiến trúc cổ như đền đài, chùa, tháp, nằm giữa khung cảnh núi non hùng vĩ. Mỗi địa danh đều lưu giữ giá trị văn hóa – lịch sử hàng trăm năm của dân tộc. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Tại khu di tích Kiếp Bạc, việc trang trí bắt đầu từ khu vực ngã ba An Lĩnh đến đền Kiếp Bạc, khu vực bến chợ sông Thương, sân lễ hội ngoài đê và khu vực sông Lục Đầu, khu vực núi Mâm Xôi phía Sau đền Kiếp Bạc. Cùng với đó, đơn vị đã thiết kế thêm nhiều tiểu cảnh trong khu vực di tích để tạo những điểm check-in cho du khách trong quá trình bộ hành trong nội tự, lên đền Nam Tào, Bắc Đẩu và núi Mâm Xôi; nhà thủy đình trong hồ Kiếp Bạc được xây dựng để tạo không gian tổ chức múa rối nước phục vụ nhân dân. Dự án cải tạo hồ Viên Lăng đang đi vào giai đoạn hoàn thiện góp phần tạo nên cảnh quan sạch đẹp cho khu di tích.

Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2026 gồm nhiều nghi lễ truyền thống và phần hội đặc sắc, tuần văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại sẽ được tổ chức hứa hẹn thu hút đông du khách. Việc các hạng mục hạ tầng được hoàn thiện, cảnh quan di tích được chỉnh trang tạo thuận lợi cho nhân dân tham gia các hoạt động lễ hội. Trong khuôn viên di tích Kiếp Bạc, khu vực sân khấu tổ chức lễ khai hội và các gian trưng bày cho tuần văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại đang khẩn trương lắp đặt.

Khu vực đền Nguyễn Trãi, suối Côn Sơn được trang hoàng rực rỡ đón du khách đến tham quan, chiêm bái. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Trong dòng người tấp nập về di tích Đền Kiếp Bạc để dâng hương, ông Phạm Văn Thi, phường Phú Ninh, thành phố Bắc Ninh cho biết, mỗi lần về đây lại thấy di tích giữ được sự cổ kính và môi trường, cảnh quan ngày càng sạch đẹp. Công tác phục vụ du khách rất chu đáo, đường sá thông thoáng, bãi xe rộng rãi, an ninh trật tự được bảo đảm. Ông Ninh bày tỏ: “Con dân nước Việt rất trân quý những bậc tiền nhân khai quốc công thần, đặc biệt là vị Tướng Đức Thánh Trần, một trong những vị tướng được thế giới ngưỡng mộ. Chúng tôi rất phấn khởi khi Đảng và Nhà nước chú trọng đầu tư cho khu di tích để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân về đây ôn lại lịch sử và biết ơn những vị khai quốc công thần”.

Bên cạnh công tác tuyên truyền được tập trung, việc bảo đảm dịch vụ lưu trú và an toàn thực phẩm, an ninh trật tự cũng là nội dung được chính quyền địa phương chú trọng. Phường Trần Hưng Đạo đã triển khai tập huấn về an toàn thực phẩm, dịch vụ lưu trú cho các chủ cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân phường cũng đã sớm triển khai cuộc họp với các đơn vị và các tổ dân phố để phối hợp triển khai công tác chỉnh trang tuyến phố, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, phòng cháy, chữa cháy, điều tiết giao thông…

Ứng dụng công nghệ lan tỏa giá trị di sản

Theo đại diện Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, để mang tới trải nghiệm trọn vẹn cho du khách về dự lễ hội, đơn vị đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, lan tỏa các giá trị di sản. Một điểm nhấn của lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 là công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới với quần thể di sản Yên Tử- Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn – Kiếp Bạc.

Khu vực Cổng tam quan của của đền Kiếp Bạc được trang hoàng rực rỡ để đón du khách. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Phó Trưởng ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc Lê Duy Mạnh cho biết, bộ nhận diện có ý nghĩa đặc sắc với hình ảnh lá bồ đề và hoa cúc được thiết kế tinh tế với màu sắc chủ đạo là màu nâu và màu vàng, thiết kế chắt lọc thành một hình ảnh nhận diện cô đọng, đại diện cho quần thể di sản rộng lớn, không phụ thuộc vào một địa danh cụ thể. Tổng thể bộ nhận diện chuyển tải thông điệp xuyên suốt: lấy trí tuệ làm nền tảng, lấy hòa hợp làm phương thức ứng xử và lấy sự lan tỏa những giá trị tốt đẹp làm cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Vì thế, trước thềm lễ hội, diện mạo của Côn Sơn – Kiếp Bạc không chỉ mới ở cảnh quan mà trong hình thức quảng bá cũng có bước tiến đặc biệt. Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc đã in, quảng bá rộng rãi bộ nhận diện thương hiệu di sản đến với đông đảo người dân và du khách, nâng cao sức hấp dẫn, khả năng cạnh tranh của điểm đến trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ số cũng được đơn vị tập trung như: xây dựng bản đồ số, tour tham quan thông minh. Hiện nay các nhóm hiện vật tiêu biểu, các bảo vật quốc gia, các cổ vật đều được số hóa, được giới thiệu ngắn gọn, hiệu quả và ý nghĩa trên các trang thông tin, fanpage của Ban Quản lý và các nền tảng mạng xã hội. Ban quản lý di tích đã hoàn thiện bộ thuyết minh về khu di sản thế giới Côn Sơn – Kiếp Bạc và số hóa trên mã QR, thu phát tại các điểm công cộng như bãi xe, cổng khu di tích và những nơi tập trung đông người để tuyên truyền quảng bá cho nhân dân, du khách. Đơn vị cũng phối hợp với các đơn vị để tích hợp thông tin trên ứng dụng Smart Hải Phòng và các trang quảng bá du lịch, văn hóa của Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh để thông tin được kết nối nhanh nhất tới công chúng.

Thời gian tới, Ban Quản lý di tích sẽ tích hợp các hình ảnh, phim tư liệu, bản đồ số, mô hình 3D và các câu chuyện văn hóa hấp dẫn để qua đó nâng cao trải nghiệm cho du khách về với khu di sản.