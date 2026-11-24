Nếu đi ra khỏi trung tâm Hà Nội chừng 20 - 30km, có những nơi chỉ trong một thế hệ, người dân đã đi gần trọn quãng đời từ làng lên phố. Cánh đồng bị chia cắt bởi những đại lộ mới. Ruộng rau nằm xen giữa nhà liền kề. Phía sau một dãy shophouse vẫn còn đình, chùa và ao làng. Trong những ngôi nhà gia đình ba - bốn tầng, tầng một bán hàng, tầng trên chủ nhà ở và chia phòng cho công nhân hoặc sinh viên thuê. Người sinh ra ở làng sáng đi làm nhà máy, người thuê nhà ở tỉnh khác đến, con họ cùng học một trường, chiều tối họ cùng chen qua một con phố chật hẹp vốn là đường làng thời còn làm nông nghiệp.

Câu hỏi nổi lên là cộng đồng nào đang sống ở đây? Và hơn nữa khi cộng đồng đã tạo ra nơi chốn này dần biến mất, cái gì của họ cần được chuyển giao để đô thị có thể kế thừa? Đó là chủ đề mà bài viết này đề cập: di sản nơi chốn.

Những cộng đồng hấp hối

Ngay cả trong bối cảnh như đã nói ở trên, người ta thường ít khi dám khẳng định rằng cái cộng đồng sở tại, với ý nghĩa đầy đủ về nó, đã hấp hối đến mức không thể hồi sinh. Ngôn ngữ hành chính thường chọn những cụm từ êm ái hơn như “giữ gìn bản sắc”, “phát huy truyền thống”, “ly nông không ly hương”… Nhưng lịch sử không có nghĩa vụ giữ nguyên mọi cộng đồng.

Một làng nông nghiệp Bắc bộ trước đây không phải là cộng đồng chỉ vì vài nghìn người tình cờ sống cạnh nhau. Đời sống họ đã đan vào nhau qua nhiều thế hệ trong suốt lịch sử dài lâu của quốc gia nông nghiệp. Ruộng đất bao quanh làng là môi trường sản xuất không thể thay thế. Hệ thống thủy lợi cần huy động tập thể để duy trì. Họ chia sẻ và không ngừng hoàn thiện khối kiến thức về nông nghiệp.

Nhu cầu hỗ trợ lẫn nhau bức thiết tới mức họ xây dựng những thiết chế văn hóa khiến tập thể phụ thuộc vào nhau mật thiết hơn, khó xa lìa nhau hơn dù chỉ trong suy nghĩ. Những đình, chùa, cổng làng… là biểu tượng cho “bản ngã” cộng đồng được liên tục hoàn thiện qua nhiều thế hệ. Qua những biểu hiện đó, ý thức về sự thống nhất của cộng đồng được khẳng định rõ ràng rằng “chúng ta là một, chúng ta cần nhau để sống”.

Làng cổ Yên Trường (Chương Mỹ, Hà Nội) với những nếp nhà cổ có tuổi trăm năm. Ảnh: Hữu Nghị

Tương phản lại, một thị dân có cuộc sống hoàn toàn khác. Anh ta có thể ngủ ở Hoài Đức, làm việc ở Cầu Giấy, đưa con học ở Nam Từ Liêm, mua hàng qua điện thoại và cuối tuần chơi ở trung tâm Hà Nội. Sinh kế của anh ta tách khỏi nơi cư trú. Bởi vậy không thể giả định rằng làng nông nghiệp cứ đô thị hóa là tự biến thành một “cộng đồng đô thị”.

Nghiên cứu về một làng trồng đào lâu đời ở Nhật Tân bị cuốn vào quá trình đô thị hóa phía tây bắc Hà Nội (Chi, 2017) nhận xét rằng cấu trúc cộng đồng vốn dựa trên tôn giáo, quan hệ họ hàng và việc sử dụng chung không gian truyền thống đã gần như bị phá vỡ. Họ chứng kiến hai quá trình xảy ra cùng lúc, nơi sự suy tàn của một cộng đồng nông thôn khép kín cũ bị thay thế bởi lối sống khác hẳn của đô thị.

Một nghiên cứu khác tại Đồng Mai, phía tây Hà Nội (Nguyen & Kim, 2020) cho thấy từ sau đổi mới, sinh kế phi nông nghiệp dần xuất hiện. Đến năm 2007, khi 192 ha đất lúa bị thu hồi cho một dự án công nghiệp, nhiều hộ đã thích ứng tốt với việc mất ruộng. Tuy nhiên lợi ích cộng đồng đã phân hóa sâu sắc. Một khảo sát 395 hộ bị thu hồi đất tại Hoài Đức và Thanh Oai (Nguyen et al., 2016) cũng cho thấy lợi ích từ chuyển đổi đất phân bố rất không hài hòa. Nông dân nhìn chung nhận phần lợi ích thấp hơn các chủ thể khác. Nhiều người gặp khó trong việc duy trì sinh kế phi nông nghiệp ổn định và sử dụng tiền bồi thường cho đầu tư dài hạn.

Đô thị hóa không chỉ chuyển nghề, nó tái phân phối tài sản, cơ hội và quan hệ xã hội. Có những làng sẽ chuyển hóa tương đối mềm thông qua một quá trình chuyển tiếp. Có những làng gặp biến cố lớn hơn, đã gần như chết hẳn về mặt xã hội. Có lẽ nên chấp nhận điều này trước khi bàn về bảo tồn. Không có gì đáng xấu hổ trong sự thay đổi ấy. Và nếu không gọi đúng tên của hiện tượng, ta sẽ không tìm được giải pháp phù hợp.

Điều gì sống tiếp?

Mô hình xã hội làng đã mất thì cố bắt cộng đồng mới giữ lối sống truyền thống là vô nghĩa. Điều cần tìm là cách thừa kế khôn ngoan nhất những gì cộng đồng cũ đã tích lũy mà cộng đồng mới cần để sống tốt hơn.

Hãy nhìn trước hết từ môi trường. Khu cư trú tập trung thường ở các gò đất cao hơn ruộng, xen lẫn vào đó là các chuỗi ao hồ, mương, vườn, mặt nước, cây xanh và những vùng thấp có khả năng giữ nước. Hệ thống ấy đã được tạo ra và điều chỉnh qua hàng trăm năm, không hề liên quan đến kiến thức về đô thị đàn hồi (resilient city) hay ứng phó biến đổi khí hậu, song lại có khả năng chống chịu bền vững hơn nhiều khu đô thị mới.

Làng cổ Bắc Cầu (Hà Nội) với lịch sử gần 1.500 năm đang đối diện nguy cơ phải di dời toàn bộ (khoảng 35,5 ha) theo phương án đề xuất điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC, 2022) nhấn mạnh rằng sự mở rộng đô thị làm tổn hại hạ tầng xanh và các dịch vụ hệ sinh thái có thể làm tăng rủi ro khí hậu; riêng hiệu ứng đảo nhiệt do đô thị hóa có thể cộng thêm khoảng 20C vào mức nóng lên cục bộ.

Như vậy việc giữ “hồn quê” không đơn thuần bởi tính lãng mạn mà xuất phát từ câu hỏi kinh tế thiết thực. Nếu không biết học từ kinh nghiệm bản địa, ta sẽ phải trả giá gấp nhiều lần khi cấu trúc mới thất bại vì không phù hợp địa điểm.

Môi trường tối ưu cho nền kinh tế nhỏ

Hãy nhìn tiếp vào sinh kế. Các làng ven đô thường bị chê là lộn xộn. Nhưng chính sự lộn xộn của ngõ nhỏ, nhà nhỏ, xưởng nhỏ… đã tạo ra một thứ mà nhiều khu đô thị mới rất thiếu: sự hỗn hợp đa chức năng trong phạm vi dễ tiếp cận, sức dung chứa đa dạng của không gian nhỏ, hệ sinh thái sản xuất có sức dung nạp cho nhiều nhóm xã hội, sự duy trì giá cả phải chăng cho đời sống hàng ngày.

Nghiên cứu về “làng trong phố” ở Hà Nội (Thinh & Gao, 2021) cho thấy chính khả năng biến đổi dần dần ở từng hộ đã tạo ra một hình thái đô thị phi chính thức có khả năng thích nghi cao. Chính sách quy hoạch thường nhìn loại không gian này bằng mong muốn dỡ bỏ hoặc chuẩn hóa, không xét đến năng lực mềm mà đô thị mới không thể có.

Một nghiên cứu năm 2024 về vùng ven Hà Nội (Tran, 2024) còn chỉ ra rằng các hoạt động nhỏ xuất hiện ở khoảng tiếp giáp giữa khu đô thị và làng ven đô đã lấp những khoảng trống của mô hình chính thức và kết nối những khác biệt giữa các cấu trúc đô thị kề nhau. Một khu đô thị hiện đại có thể xây được trung tâm thương mại, khu văn phòng lớn nhưng chưa chắc tạo được một thị trường đầy ắp những dịch vụ nhỏ lẻ, cần thiết hàng ngày, từ sửa khóa, bát phở, phòng trọ lao động, mặt bằng rẻ cho những xưởng mới khởi nghiệp.

Như vậy mô hình cộng đồng nông nghiệp có thể đã chết nhưng cấu trúc của nó lại trở thành lồng ấp cho một nền kinh tế đô thị theo cách phù hợp nhất có thể.

Giá trị của đặc trưng nơi chốn

Nếu toàn bộ ngoại vi Hà Nội cuối cùng được tái thiết theo một công thức gồm đại lộ, chung cư, liền kề, shophouse, trường học và công viên tiêu chuẩn, thành phố sẽ có rất nhiều bất động sản, nhưng rất ít nơi chốn. Nơi chốn có giá trị kinh tế chính vì nó khó sao chép.

Một nghiên cứu mới công bố (Zalfou, 2026) tìm thấy tác động dương của mật độ công trình lịch sử đối với kết quả kinh tế địa phương. Ở quy mô toàn ngành, Historic England ước tính khu vực di sản của Anh hỗ trợ khoảng 39,9 tỷ bảng GVA và 546.000 việc làm trong năm 2023, tính cả tác động trực tiếp, gián tiếp và lan tỏa (Historic England, 2026). Điều đáng học ở đây là quy luật, chính cái không thể sao chép tạo ra địa tô khác biệt.

Không phải mọi thứ cũ đều đáng giữ

Cũng phải tránh một quan điểm cực đoan khác. Nếu coi tất cả những gì cộng đồng trước để lại đều bất khả xâm phạm, đô thị không thể phát triển. Di sản nơi chốn vì vậy không phải là cuộc kiểm kê cái cũ, mà là một cuộc chọn lọc tài nguyên để phát triển tiếp nối.

Trong bài toán đó, phải có ít nhất bảy lớp thông tin được đọc cùng nhau: cấu trúc dân cư; cấu trúc nước và sinh thái; cấu trúc đường và hạ tầng kỹ thuật; hệ thống không gian và dịch vụ công cộng; mô hình kinh tế nhỏ; các thiết chế và mạng lưới xã hội còn hoạt động; cuối cùng mới đến công trình, tập tục, địa danh và ký ức lịch sử.

Chuyến đi thực tế tìm hiểu lịch sử nghề nhiếp ảnh Việt Nam tại Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá của các chuyên gia Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ, 10.2025. Ảnh: CTV

Đọc đúng bộ giá trị sẽ giúp cộng đồng mới nhận ra điều gì cần giữ nguyên, chuyển đổi, tái sử dụng hay cho phép kết thúc.

Lai Xá là một ví dụ về sự chuyển hóa chức năng của di sản (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, 2017). Từ hiệu ảnh Khánh Ký mở năm 1892, nghề nhiếp ảnh của làng từng phát triển thành khoảng 150 hiệu ảnh trên cả nước với hơn 2.000 thợ ảnh. Năm 2017, cộng đồng Lai Xá tự mở Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá. Bảo tàng không làm cho cả làng quay lại nghề ảnh. Nhưng tri thức, tên tuổi và lịch sử nghề cũ đã được chuyển thành một tài sản văn hóa mới có thể tham gia vào giáo dục, du lịch, thương hiệu địa phương và kinh tế sáng tạo.

Đô thị cần di sản nơi chốn vì lợi ích của chính mình

Trở lại câu hỏi ban đầu: Tại sao một người trẻ quê Nam Định thuê căn hộ ở phía tây Hà Nội phải học về ngôi làng từng tồn tại ở đây khi anh ta không hề có nghĩa vụ đóng vai người làng? Nhưng, khi hàng ngày anh ta đi qua con đường làng cũ, khi con anh ta chơi với bạn ở sân đình, khi gia đình anh ăn quán ưa thích đầu ngõ, khi căn nhà anh đang ở ngày một có giá nhờ thương hiệu của làng… thì chính ở đó, lịch sử không còn là môn học giáo điều, nó đã trở thành cuốn sổ tay hướng dẫn sử dụng nơi chốn.

Người mới cần tìm hiểu để biết tại sao nơi này có hình dạng như hiện nay, tài sản nào mình đang được thừa hưởng, cái gì có thể thay đổi và cái gì phá đi sẽ khiến chính mình phải trả giá. Và chính trong quá trình cùng nhau trả lời những câu hỏi ấy, một cộng đồng mới có thể bắt đầu hình thành “bản ngã” riêng mình, từ niềm tự hào về “nơi chúng ta sống”.

Cần can thiệp trước khi mọi thứ trở thành phế tích

Một thành phố không thể cứ mãi bắt đầu lại từ số không. Đô thị mở rộng thường mang theo một ảo tưởng rất mạnh rằng đất mới là tờ giấy trắng. Thực ra không có tờ giấy trắng nào ở xung quanh Hà Nội. Trước đô thị từng là làng, trước đại lộ từng là cánh đồng, trước công viên từng là hồ ao, trước cư dân đô thị từng là những cộng đồng đã sống, sản xuất, tích lũy và điều chỉnh không gian qua nhiều thế hệ. Cái chết của những cộng đồng thế hệ cũ không đồng nghĩa với việc toàn bộ vốn mà họ đã tạo ra phải chết theo.

Vấn đề là quy hoạch thường đến với vùng ven bằng một bộ bản đồ ngoại lai, đến mức có thể coi là xóa trắng địa điểm. Trước quy hoạch, trước dự án thu hồi đất, cần có một bước mà hiện nay chúng ta làm rất yếu: lập hồ sơ lý lịch cảnh quan văn hóa địa phương. Điều này tuy làm tăng thêm một bước trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch, song giúp người ta biết thành phố đang thừa kế cái gì trước khi quyết định bỏ cái gì.

Những nhà làm chính sách có thể nhìn nhận từ ví dụ nói trên, rằng họ không phải đang bảo tồn di sản văn hóa nói chung mà đang giúp hình thành những cộng đồng biết kế thừa.

Lời kết

Di sản nơi chốn chính là nguồn vốn có khả năng vượt qua những đổi thay. Nó có thể chuyển tiếp từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế đô thị, từ ao làng sang hạ tầng chống ngập, từ ngõ xóm sang mạng đi bộ, từ nhà ở sang mặt bằng kinh doanh, từ nghề truyền thống sang thương hiệu sáng tạo, từ lịch sử của một nhóm cư dân thành lịch sử chung của đô thị. Khi những người mới đến nhận ra, sử dụng, cải biến và cùng chịu trách nhiệm về những tài sản ấy thì họ không còn đơn thuần là những cá nhân mua hoặc thuê chỗ ở cạnh nhau, mà bắt đầu trở thành những thành viên của một cộng đồng nơi chốn.

Có lẽ đó mới là ý nghĩa căn bản của bảo tồn di sản trong một thành phố đang mở rộng.

Nguyễn Xuân Anh - Chuyên gia quy hoạch đô thị và nông thôn