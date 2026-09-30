Di sản nhà báo Huỳnh Thúc Kháng trong dòng chảy văn hóa báo chí Việt Nam

Tham dự Hội thảo có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh.

Cùng dự có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường, đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh, chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và đại diện các cơ quan báo chí.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh việc nghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp và di sản của nhà báo Huỳnh Thúc Kháng, trong đó có Báo Tiếng Dân và Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Với Thái Nguyên, nội dung nghiên cứu còn gắn với yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị Di tích quốc gia Địa điểm Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, đưa di sản đến gần hơn với giáo dục truyền thống và đời sống văn hóa.

Từ không gian di tích, các giá trị lịch sử được kết nối với đào tạo báo chí, hoạt động về nguồn, du lịch văn hóa và phát triển văn hóa địa phương, mở thêm hướng tiếp cận đối với một di sản báo chí đặc biệt.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Lê Quốc Minh gợi mở 3 nhóm vấn đề trọng tâm gồm: Tiếp tục làm rõ giá trị lịch sử, tư tưởng, báo chí và nhân cách của nhà báo Huỳnh Thúc Kháng; nghiên cứu sâu hơn giá trị của Báo Tiếng Dân, Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và vị trí của Thái Nguyên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam; đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy di sản, kết nối với giáo dục, đào tạo báo chí và phát triển văn hóa trong bối cảnh mới.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu

Các tham luận tiếp tục đi sâu vào giá trị của Báo Tiếng Dân, Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và vị trí của Thái Nguyên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.

Một nội dung được đặt ra là phát huy giá trị Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng trong đào tạo bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa người làm báo trước những yêu cầu của kỷ nguyên số.

Hội thảo cũng tập trung vào việc lan tỏa giá trị của địa chỉ đỏ báo chí cách mạng, từ đó làm rõ hành trình của nhà báo Huỳnh Thúc Kháng từ một chí sĩ yêu nước đến một nhà báo lớn của dân tộc.

Các đại biểu tham quan trưng bày và cắt băng khánh thành

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cắt băng khai mạc và tham quan trưng bày chuyên đề “Huỳnh Thúc Kháng – Nhà chí sĩ yêu nước, nhà báo và di sản Báo Tiếng Dân”, giới thiệu những nội dung gắn với cuộc đời và sự nghiệp của cụ.

Trước đó, các đại biểu dâng hương tưởng nhớ nhà báo Huỳnh Thúc Kháng tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, nơi gắn với một dấu mốc quan trọng trong lịch sử đào tạo báo chí cách mạng Việt Nam.

Hội thảo diễn ra nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng, tiếp tục đặt vấn đề bảo tồn, phát huy di sản báo chí cách mạng gắn với giáo dục truyền thống, văn hóa và xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.