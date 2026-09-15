Di sản - nguồn lực để điện ảnh sáng tạo những giá trị mới

Các đại biểu tham dự tọa đàm “Điện ảnh và Di sản - Từ ươm mầm tài năng đến phát triển công nghiệp sáng tạo”. Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN

Tọa đàm bàn về mối quan hệ giữa di sản và điện ảnh, từ tìm chất liệu sáng tác, phát hiện, phát triển tài năng đến tổ chức quay phim tại di tích gắn với bảo tồn; đồng thời trao đổi khả năng kết nối điện ảnh với du lịch văn hóa và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN

Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, để có tác phẩm giá trị, đủ sức cạnh tranh quốc tế, điện ảnh phải bắt đầu từ kịch bản, người viết, đạo diễn, nhà sản xuất và đội ngũ chuyên môn. Cùng với đào tạo, cần chú trọng phát hiện, phát triển tài năng sáng tạo.

Theo Thứ trưởng, di sản vừa là đối tượng cần bảo tồn, vừa là nguồn lực để sáng tạo giá trị mới. Khai thác di sản qua điện ảnh đòi hỏi sự hiểu biết, tôn trọng tính xác thực và trách nhiệm với lịch sử, văn hóa.

“Sáng tạo không đối lập với bảo tồn. Ngược lại, sáng tạo có trách nhiệm có thể làm cho di sản được nhận thức sâu hơn và có đời sống mới trong xã hội đương đại”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam phát biểu đề dẫn. Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN

Đề dẫn tọa đàm, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nhấn mạnh: “Có tài năng mới có tác phẩm tốt, có tác phẩm tốt mới tạo được công chúng, có công chúng mới hình thành thị trường”. Những yếu tố này cần kết nối trong một hệ sinh thái sáng tạo để điện ảnh phát triển bền vững.

Tọa đàm đặt ra những vấn đề xuyên suốt hành trình đưa di sản đến với điện ảnh: Làm thế nào để chuyển hóa giá trị lịch sử, văn hóa thành chất liệu cho những câu chuyện mới; nuôi dưỡng người kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh; tổ chức quay phim tại di sản hài hòa giữa sáng tạo và bảo tồn; phát huy vai trò điện ảnh trong tạo thêm giá trị cho di sản, du lịch văn hóa và địa phương.

NSND Khải Hưng, đạo diễn Phi Tiến Sơn, đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng các nhà nghiên cứu lịch sử, nhà quản lý chia sẻ mong muốn kết nối di sản với điện ảnh, chuyển chất liệu lịch sử thành câu chuyện điện ảnh và đưa di sản đến gần công chúng qua các nền tảng số.