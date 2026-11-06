Di sản lớn nhất của Ronaldo không phải 146 bàn thắng

Cristiano Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha với 234 trận, 146 bàn và ba danh hiệu lớn. Những con số đủ lớn để biến mọi bài chia tay thành một cuộc thống kê kỷ lục, nhưng di sản của anh không nằm trọn trong những con số ấy.

Bồ Đào Nha rồi sẽ có một chân sút mới, một đội trưởng mới và một người khác mặc áo số 7. Điều khó thay hơn là cảm giác Ronaldo tạo ra suốt hơn hai thập niên: mỗi khi đội tuyển bước vào Euro hay World Cup, mục tiêu không còn là chơi hay hoặc tiến sâu, mà phải nghĩ đến chức vô địch.

Sự thay đổi ấy diễn ra từ từ đến mức người Bồ Đào Nha có thể chỉ nhận ra đầy đủ khi Ronaldo không còn xuất hiện.

Ronaldo thay đổi thước đo thành công

Bồ Đào Nha chưa bao giờ là nền bóng đá nhỏ trước Ronaldo. Eusebio đưa họ tới hạng ba World Cup 1966, thế hệ Rui Costa - Luis Figo vào bán kết Euro 2000, còn đội chủ nhà Euro 2004 đã tiến tới trận chung kết trước khi thua Hy Lạp.

Nhưng lịch sử trước năm 2004 vẫn có nhiều khoảng trống. Bồ Đào Nha chỉ dự ba kỳ World Cup 1966, 1986 và 2002 trước khi Ronaldo trở thành trụ cột. Tại Euro, họ từng vắng mặt ở phần lớn các giải đấu trước thập niên 1990 và phải đến năm 1984 mới lần đầu dự vòng chung kết theo thể thức hiện đại.

Ronaldo ra mắt đội tuyển năm 2003. Từ World Cup 2006 đến World Cup 2026, Bồ Đào Nha góp mặt ở mọi vòng chung kết World Cup, kéo dài chuỗi dự giải liên tiếp lên bảy kỳ tính từ năm 2002. Ở Euro, họ cũng dự liên tục từ năm 1996, nhưng giai đoạn Ronaldo biến việc có mặt ở giải lớn từ một thành tích thành điều gần như mặc định.

Khác biệt lớn hơn nằm ở kỳ vọng.

Euro 2004, Ronaldo 19 tuổi khóc sau thất bại trước Hy Lạp trong trận chung kết trên sân nhà. Mười hai năm sau, anh lại khóc tại Stade de France, lần này vì chấn thương khiến mình phải rời sân sớm. Khi tiếng còi cuối cùng vang lên, Bồ Đào Nha lần đầu tiên trong lịch sử trở thành nhà vô địch một giải đấu lớn.

Ronaldo không ghi bàn trong trận chung kết ấy. Eder mới là người sút tung lưới Pháp, Pepe được bầu hay nhất trận và Rui Patricio có một giải đấu xuất sắc. Việc Bồ Đào Nha vô địch ngay cả khi thủ quân rời sân từ phút 25 càng cho thấy chức vô địch ấy thuộc về cả một tập thể, chứ không phải công trình của riêng Ronaldo.

Nhưng vai trò của Ronaldo trong quá trình đưa đội tuyển tới vị thế ấy vẫn rất khó tách rời. Anh trải qua sáu kỳ Euro, sáu World Cup, chơi 57 trận tại hai sân chơi lớn và ghi tổng cộng 25 bàn. Ronaldo còn là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup, đồng thời giữ kỷ lục 14 bàn tại các vòng chung kết Euro.

Từ chàng trai 19 tuổi bật khóc ở chung kết Euro 2004, Ronaldo trở thành thủ quân nâng chiếc cúp lớn đầu tiên trong lịch sử Bồ Đào Nha tại Euro 2016.

Sau Euro 2016, Bồ Đào Nha tiếp tục vô địch Nations League 2019 rồi đăng quang lần nữa năm 2025. Một đội tuyển từng chờ hàng chục năm cho danh hiệu đầu tiên bước sang giai đoạn mà việc không tranh chấp cúp mới tạo ra cảm giác thất vọng.

Ronaldo góp phần biến tiêu chuẩn ấy thành bình thường.

Điều Bồ Đào Nha không thể mua lại

Bồ Đào Nha sau Ronaldo không thiếu tài năng. Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, Rafael Leão cùng nhiều cầu thủ đang chơi cho những CLB hàng đầu châu Âu đủ để đội tuyển tiếp tục cạnh tranh ở cấp độ cao. Việc Ronaldo rời đi thậm chí có thể giúp ban huấn luyện linh hoạt hơn về chiến thuật và phân phối trách nhiệm trên hàng công.

Vì vậy, nói Bồ Đào Nha sẽ lập tức yếu đi khi thiếu Ronaldo là kết luận quá đơn giản. Đội tuyển từng thắng những trận lớn mà anh không ghi bàn, từng chơi tốt khi anh ngồi dự bị và đã có những thế hệ đủ mạnh để tồn tại độc lập với một cá nhân.

Nhưng bóng đá đội tuyển không chỉ được tạo nên từ sơ đồ và chất lượng nhân sự. Ronaldo mang theo một thứ khó đo bằng dữ liệu: niềm tin rằng Bồ Đào Nha có quyền đứng ngang hàng với bất kỳ đối thủ nào.

Điều ấy xuất phát từ chính sự nghiệp của anh. Khi cầu thủ quan trọng nhất đội tuyển liên tục giành Champions League, Quả bóng vàng và phá những kỷ lục tưởng như không thể chạm tới, tiêu chuẩn của cả tập thể cũng bị kéo lên. Một trận tứ kết không còn dễ được coi là thành công nếu đội hình sở hữu Ronaldo cùng hàng loạt cầu thủ hàng đầu.

Sự hiện diện ấy đôi khi cũng trở thành gánh nặng. Những năm cuối sự nghiệp quốc tế của Ronaldo luôn kéo theo tranh luận về suất đá chính, quyền lực trong phòng thay đồ và việc đội tuyển có phải điều chỉnh quá nhiều quanh anh hay không. Cuộc chia tay năm 2026 sau bất đồng với HLV Jorge Jesus cho thấy mối quan hệ giữa một biểu tượng quá lớn và nhu cầu thay đổi của đội tuyển cuối cùng cũng chạm tới giới hạn.

Nhưng chính những tranh luận ấy lại cho thấy Ronaldo lớn đến mức nào. Bồ Đào Nha đã mất nhiều năm chỉ để trả lời câu hỏi nên sử dụng một cầu thủ 38, 39 rồi 40 tuổi ra sao, bởi một Ronaldo ở cuối sự nghiệp vẫn không thể được đối xử như một cầu thủ bình thường.

Ở tuổi 41, anh rời tuyển với kỷ lục thế giới về số trận và bàn thắng trong bóng đá nam quốc tế. Con số 146 bàn bỏ rất xa mốc 47 bàn của Pauleta, người từng giữ kỷ lục ghi bàn cho Bồ Đào Nha trước khi bị Ronaldo vượt qua từ nhiều năm trước.

Nhưng rồi các kỷ lục cũng sẽ trở thành những dòng thống kê. Điều Bồ Đào Nha thực sự phải học cách sống thiếu là hình ảnh một cầu thủ luôn bước vào giải đấu với niềm tin rằng đội tuyển của mình phải hướng tới chiếc cúp.

Ronaldo trải qua sáu kỳ Euro, sáu World Cup và ghi 25 bàn tại hai sân chơi lớn nhất cấp đội tuyển.

Trong 23 năm, Ronaldo đi cùng Bồ Đào Nha từ thế hệ Figo, Deco và Ricardo Carvalho tới Pepe, Nani, João Moutinho, rồi Bruno Fernandes, Bernardo Silva và Vitinha. Anh không tạo ra toàn bộ sự tiến bộ của bóng đá Bồ Đào Nha, nhưng trở thành gương mặt xuyên suốt thời kỳ thành công nhất của đội tuyển.

Sau Ronaldo, Bồ Đào Nha có thể vẫn thắng. Họ thậm chí có thể chơi thứ bóng đá cân bằng hơn, trẻ hơn và ít phụ thuộc vào một cá nhân hơn.

Nhưng nếu một ngày đội tuyển bước vào World Cup mà tứ kết lại được xem là kết quả chấp nhận được, người Bồ Đào Nha có lẽ sẽ hiểu rõ nhất thứ Ronaldo từng để lại. Anh không chỉ ghi 146 bàn cho đất nước mình, mà còn khiến cả một nền bóng đá quen với suy nghĩ rằng họ phải đòi hỏi nhiều hơn.