Trưng bày “Sử đá lưu danh” tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Truyền thống và hiện đại giao hòa khi những bản thác cổ được đánh thức bằng công nghệ trình chiếu, chuyển hóa tư liệu lịch sử thành hình ảnh số sinh động, giàu cảm xúc. (Ảnh: TTXVN)

“Di sản có sức sống lâu bền khi cộng đồng còn hiểu, còn thực hành, còn thiết tha truyền lại cho con cháu và được hưởng lợi chính đáng từ công sức của mình,” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh như vậy tại lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Định hướng này đặt ra yêu cầu không chỉ gìn giữ những giá trị văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ, mà còn phải bảo vệ quyền và lợi ích của cộng đồng trong quá trình khai thác, phát huy di sản, nhất là khi công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang mở ra những phương thức tiếp cận mới.

Khi di sản được số hóa, lưu hành và thương mại hóa trên các nền tảng trực tuyến, quyền của nghệ nhân, cộng đồng chủ thể cần được bảo đảm ra sao để những người gìn giữ di sản không bị đứng ngoài thành quả do chính di sản của mình tạo ra?

Khi di sản số và nguy cơ chiếm dụng

Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Cao Văn Lầu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh bày tỏ trăn trở về khoảng trống pháp lý trong bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của nghệ nhân trên môi trường số.

“Nhiều tổ chức, cá nhân đã tự ý ghi âm, ghi hình các buổi thực hành văn hóa dân tộc của nghệ nhân như ca trù, hát xẩm, cồng chiêng, hát then… rồi dán nhãn bản quyền số, thương mại hóa trên các nền tảng trực tuyến như YouTube, TikTok để trục lợi dòng tiền. Trong khi đó, các nghệ nhân - những ‘báu vật nhân văn sống’ lại bị gạt ra khỏi chuỗi lợi ích và không có công cụ pháp lý để tự bảo vệ tài sản trí tuệ của mình,” bà Mỹ Hạnh nêu thực trạng.

Từ thực tế này, bà cho rằng cần bổ sung cơ chế kiểm soát kỹ thuật trong Luật Di sản, quy định rõ việc số hóa, lưu hành và thương mại hóa các tác phẩm di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng, nghệ nhân phải có sự đồng thuận bằng văn bản; đồng thời áp dụng cơ chế chia sẻ doanh thu trực tiếp cho chủ thể di sản.

Các bảo tàng đã triển khai hàng loạt giải pháp công nghệ tích cực như số hóa 3D và trải nghiệm thực tế ảo (VR) để phục vụ công chúng. (Ảnh: TTXVN)

Bà cũng đề xuất Cục Bản quyền tác giả phối hợp liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về nghệ nhân, phục vụ việc tự động rà quét, gỡ bỏ khẩn cấp những nội dung số vi phạm trên mạng.

Vấn đề không chỉ nằm ở việc một video hay bản ghi âm được đăng tải khi chưa được phép. Khi một cá nhân có thể tự xác lập bản quyền số đối với nội dung ghi lại một thực hành văn hóa, còn nghệ nhân và cộng đồng không có cơ chế bảo vệ quyền lợi, giá trị kinh tế từ di sản có nguy cơ rơi vào tay những người khai thác thay vì trở lại với chủ thể đã gìn giữ nó qua nhiều thế hệ.

Ngăn AI làm sai lệch tri thức dân gian

Nếu đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau lo ngại việc chiếm dụng và thương mại hóa trái phép di sản trên nền tảng trực tuyến, thì Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa Chamaléa Thị Thủy lại cảnh báo một nguy cơ khác: việc sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để khai thác, sao chép, giả mạo hoặc làm sai lệch tri thức dân gian khi chưa có sự đồng ý của cộng đồng chủ thể.

Bà đề nghị cần có quy định nghiêm cấm các hành vi này. Bởi đây là vấn đề có ý nghĩa trong bối cảnh những dữ liệu về văn hóa truyền thống ngày càng được số hóa, lưu trữ và đưa lên các nền tảng công nghệ.

Nếu thiếu cơ chế kiểm soát, những tri thức gắn với lịch sử, tập quán, tín ngưỡng và đời sống của cộng đồng có thể bị tách khỏi bối cảnh văn hóa vốn có, bị biến đổi hoặc sử dụng sai mục đích.

Cùng với yêu cầu bảo vệ di sản trên môi trường số, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa cũng quan tâm đến việc bảo đảm nguồn lực để chính cộng đồng có thể tham gia vào quá trình phát triển công nghiệp văn hóa.

Nghệ nhân hướng dẫn du khách nặn gốm Bàu Trúc. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Bà Chamaléa Thị Thủy cho rằng: “Nghệ nhân, hộ kinh doanh và cá nhân sáng tạo cần được tiếp cận chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu ngay từ giai đoạn ươm tạo ban đầu,” và đề nghị ưu tiên ngân sách, có chính sách ưu đãi đầu tư đối với các dự án công nghiệp văn hóa dựa trên di sản truyền thống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Đồng thời, mở rộng chính sách hỗ trợ thù lao truyền dạy và kinh phí tổ chức lớp học cho nghệ nhân trực tiếp truyền nghề tại thôn, bản, làng nghề.

Theo lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa, việc bảo vệ di sản trong môi trường số không thể chỉ dừng ở việc ngăn chặn hành vi vi phạm. Cộng đồng và nghệ nhân cần được trang bị năng lực, phương tiện và nguồn lực để chủ động tham gia số hóa, giới thiệu, phát triển sản phẩm từ di sản, thay vì chỉ đứng ngoài quan sát quá trình khai thác những giá trị do mình gìn giữ.

Cộng đồng phải được hưởng lợi từ di sản

Đặc biệt quan tâm tới vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong bảo tồn và phát triển văn hóa, Giám đốc Hợp tác xã Bản Thổ (Thanh Hóa), bà Nguyễn Lê Ngọc Linh nhấn mạnh cần có cơ chế để cộng đồng không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn được tham gia, sáng tạo và hưởng lợi bình đẳng từ những giá trị văn hóa do chính mình gìn giữ, trao truyền.

Bà khẳng định: “Đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp sáng tạo, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa. Tri thức bản địa và di sản phi vật thể được tích lũy qua nhiều thế hệ là nguồn lực quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa. Vì vậy, cộng đồng phải được tham gia và hưởng lợi công bằng trong quá trình khai thác, phát huy những giá trị này.”

Từ thực tiễn kho tàng di sản của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, miền Tây Nghệ An và Thanh Hóa, theo bà Ngọc Linh cộng đồng phải là trung tâm của những giá trị đặc sắc như nghệ thuật Xòe Thái, truyện thơ Xống chụ xôn xao, áo cóm, khăn piêu, kiến trúc nhà sàn, không gian văn hóa cồng chiêng, hát Then. nghề làm gốm Chăm Bàu Trúc…

Câu lạc bộ Ca trù Hạc Thành thu hút những nghệ nhân đam mê và bảo tồn nghệ thuật ca trù tại Thanh Hóa. (Ảnh: TTXVN)

Đáng chú ý, Giám đốc Hợp tác xã Bản Thổ đã “điểm danh” những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Thổ như các làn điệu Chậm Đò Ho ở Thanh Hóa, lễ hội bốc Mó, điệu “Kể đắng” kể chuyện cổ dân gian của đồng bào Nghệ An, cùng tri thức về các bài thuốc Nam gia truyền, nghề đan võng gai và những giá trị văn hóa tâm linh.

Bà cảnh báo nguy cơ mai một tiếng nói, trang phục truyền thống và nghề thủ công của đồng bào Thổ. Bởi bà từng chứng kiến thực tế có những người ở độ tuổi 50-60 nhưng chưa từng mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình.

Theo bà, cần thiết phải có cơ chế đồng thuận tự nguyện, báo trước và chia sẻ lợi ích khi khai thác thương mại di sản văn hóa phi vật thể, tri thức truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Việc khai thác âm nhạc, hoa văn dệt, tri thức bài thuốc Nam phải có sự đồng thuận tự nguyện của đại diện cộng đồng trên cơ sở được thông tin trước. Bởi việc thương mại hóa có thể khiến những giá trị văn hóa bị tách khỏi không gian thực hành, biến đổi bản sắc, thậm chí ảnh hưởng đến tính linh thiêng vốn có.

Các quan điểm cho thấy công nghệ số và công nghiệp văn hóa phải phục vụ việc bảo tồn, phát huy di sản, chứ không thể trở thành con đường để chiếm dụng hoặc khai thác thiếu trách nhiệm những giá trị thuộc về cộng đồng.

Số hóa có thể giúp một làn điệu dân ca vượt khỏi không gian bản làng, một hoa văn truyền thống tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, một tri thức dân gian được lưu giữ trước nguy cơ mai một. Song, để những giá trị ấy tiếp tục sống, người nắm giữ di sản phải được tôn trọng quyền, được tham gia quyết định cách thức khai thác và được chia sẻ lợi ích. Đó cũng là điều kiện để di sản không chỉ hiện diện trên các nền tảng số, mà còn tiếp tục được thực hành, trao truyền và phát triển trong đời sống cộng đồng./.

Những làn điệu dân ca, điệu múa góp phần gắn kết cộng đồng, lan tỏa giá trị di sản. (Ảnh: Thu Lê/Vietnam+)