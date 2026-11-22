Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm đến hấp dẫn, với không gian tái hiện phố cổ Hà Nội và giới thiệu những giá trị đặc sắc của các làng nghề truyền thống.

Điểm nhấn của khu vực trưng bày là những mô hình nhà cổ mang dáng dấp kiến trúc Hà Nội xưa, với mái ngói đỏ, tường phủ màu thời gian, cửa gỗ và những ô cửa sổ đặc trưng. Hình ảnh cửa ô được tái hiện giữa không gian rực rỡ sắc hoa, tạo nên khung cảnh gần gũi, gợi nhớ nét đẹp của Thăng Long – Kẻ Chợ.

Toàn cảnh không gian giới thiệu di sản làng nghề bên hồ Hoàn Kiếm.

Những dãy nhà cổ Hà Nội được tái hiện giữa sắc hoa rực rỡ.

Mô hình nhà cổ trở thành điểm chụp ảnh yêu thích của du khách.

Đông đảo người dân tham quan không gian phố cổ Hà Nội xưa.

Dọc các tuyến đường trong khu trưng bày, đông đảo người dân và du khách dừng chân tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Những tiểu cảnh hoa cúc vàng, trắng cùng các sản phẩm thủ công truyền thống góp phần tạo nên không gian văn hóa sinh động ngay giữa trung tâm Thủ đô.

Bên cạnh hoạt động tham quan, các gian hàng làng nghề mang đến cho công chúng cơ hội tìm hiểu những sản phẩm gắn với đời sống văn hóa người Việt. Nổi bật là diều sáo Bá Dương Nội, chuồn chuồn tre Thạch Xá, quạt Chàng Sơn, nón Chuông, tranh Hàng Trống và nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc.

Tại các gian trưng bày, người dân có thể trực tiếp quan sát sản phẩm, trò chuyện với nghệ nhân, tìm hiểu kỹ thuật chế tác và những giá trị văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Đây cũng là dịp để các làng nghề quảng bá sản phẩm, mở rộng khả năng tiếp cận du khách và phát triển hoạt động du lịch trải nghiệm.

Hình ảnh cửa ô gợi nhớ dấu ấn kiến trúc Thăng Long xưa.

Những khóm hoa đua sắc tô điểm không gian văn hóa giữa lòng Thủ đô.

Du khách dạo bước bên những ngôi nhà mang dấu ấn thời gian.

Không gian phố cổ hòa cùng sắc hoa tạo điểm nhấn thu hút khách tham quan.

Trẻ nhỏ thích thú khám phá không gian hoa và đồ chơi truyền thống.

Theo chương trình tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội, không gian giới thiệu làng nghề, phố nghề truyền thống tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô dự kiến khoảng 30 gian hàng, nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa diễn ra từ ngày 21 - 24/11/2026.

Các gian hàng thủ công truyền thống thu hút người dân, du khách.

Du khách tìm hiểu các sản phẩm thủ công làm từ tre, nứa.

Nghệ nhân giới thiệu diều sáo và kỹ thuật chế tác truyền thống.

Gian trưng bày tranh thủ công thu hút khách tham quan.

Không chỉ tạo thêm điểm vui chơi, tham quan trong dịp cuối tuần, hoạt động còn góp phần đưa di sản văn hóa đến gần công chúng, nâng cao nhận thức về bảo tồn nghề truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội giàu bản sắc, năng động và sáng tạo.