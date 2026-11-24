Di sản Hà Nội - những trải nghiệm mới giữa lòng phố cổ
Nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), nhiều không gian di sản tại khu phố cổ Hà Nội đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm hấp dẫn với người dân và du khách. Không chỉ tham quan, tìm hiểu lịch sử, công chúng còn có cơ hội trực tiếp khám phá nghề thủ công, nghệ thuật truyền thống và những thú chơi tao nhã của người Hà Nội xưa.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/di-san-ha-noi-nhung-trai-nghiem-moi-giua-long-pho-co-246261123231001136.htm