Ảnh chụp ngày 3/3/2026 cho thấy tình trạng hư hại của Cung điện Golestan tại Tehran, Iran. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong các cuộc xung đột, sau mất mát về tính mạng con người, còn có một tổn thất khác là sự tàn phá di sản văn hóa thế giới, nơi mang đậm dấu ấn cộng đồng địa phương, minh chứng sống động cho tiến trình phát triển của các nền văn minh qua nhiều thế kỷ.

Với vị trí không thể thay thế, di sản được bảo vệ bởi các công ước quốc tế quan trọng, trong đó có Công ước Hague năm 1954 về bảo vệ tài sản văn hóa trong trường hợp xung đột vũ trang và Công ước năm 1972 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Năm 2026, UNESCO nâng số di sản thế giới đang bị đe dọa lên 58 địa danh, qua đó tăng cường nguồn lực để bảo vệ những công trình lịch sử. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đây là một nhiệm vụ đầy thách thức.

Bất chấp nỗ lực không ngừng nghỉ của cộng đồng quốc tế, thời gian qua, nhiều cung điện, nhà thờ, thành phố có hàng nghìn năm tuổi... vẫn bị xung đột và chiến tranh tàn phá, thậm chí đối mặt nguy cơ biến mất. Theo UNESCO, Cung điện Golestan và Cung điện Chehel Sotoon ở Iran bị hư hại, rạn nứt do sóng xung kích và mảnh vỡ từ những đợt leo thang quân sự. Thành phố cổ nổi tiếng Tyre tại Liban cũng chịu tác động nặng nề khi cuộc chiến giữa Israel và phong trào Hezbollah leo thang...

Tác động của chiến sự đối với di sản kéo theo hệ lụy với cả đời sống văn hóa và sinh kế của người dân. Theo giới phân tích, mỗi di sản là một kho tàng tri thức chứa đựng tư liệu sống động về lịch sử, tôn giáo và nghệ thuật, cũng là chất keo gắn kết cộng đồng, các thế hệ trong một quốc gia. Vì vậy, khi di tích lịch sử bị phá hủy, con người sẽ mất đi một trong những mắt xích quan trọng kết nối quá khứ và hiện tại, bản sắc cộng đồng bị mai một. UNESCO từng nhiều lần cảnh báo, tác động lớn nhất của chiến tranh không chỉ nằm ở sự phá hủy vật chất, mà còn ở nguy cơ đứt gãy bản sắc văn hóa.

Về mặt kinh tế, tại nhiều quốc gia, di sản tạo sinh kế cho hàng triệu người thông qua hoạt động du lịch, dịch vụ. Nguồn thu này giúp các gia đình duy trì cuộc sống, tạo kinh phí để tu bổ di tích. Thế nhưng, xung đột sẽ khiến di tích bị phá hủy, phải đóng cửa, đồng nghĩa với việc hàng triệu lao động mất việc làm. Từ đó, nỗ lực phục hồi kinh tế sau chiến sự càng trở nên khó khăn.

Mỗi di sản đều mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa, lịch sử và đời sống của một cộng đồng, nhưng giá trị cốt lõi của nó vượt qua đường biên giới để trở thành ký ức chung của toàn nhân loại. Rõ ràng, bảo vệ di sản không chỉ là trách nhiệm riêng của từng quốc gia bị ảnh hưởng mà đòi hỏi sự chung tay hành động mạnh mẽ, kịp thời của cộng đồng quốc tế. Chỉ khi các giá trị văn hóa chung được đặt lên trên toan tính địa chính trị và “họng súng” chiến tranh, những tinh hoa từ quá khứ mới có thể được tiếp nối, góp phần xây dựng tương lai phát triển bền vững.