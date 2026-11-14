Di sản đạo học – Nguồn lực mới cho công nghiệp văn hóa | Hà Nội tin mỗi chiều
Một di sản gần nghìn năm tuổi có thể tạo ra những giá trị như thế nào cho tương lai? 950 năm Quốc Tử Giám không chỉ là hành trình hun đúc truyền thống hiếu học, trọng tri thức và quý trọng hiền tài, mà còn mở ra nguồn cảm hứng sáng tạo cho hôm nay. Trong kỷ nguyên số, khi di sản được kết nối với công nghệ, nghệ thuật và các nguồn lực xã hội, những giá trị của quá khứ có thể được chuyển hóa thành sản phẩm văn hóa mới, trở thành động lực phát triển công nghiệp văn hóa và góp phần nâng tầm vị thế Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/di-san-dao-hoc-nguon-luc-moi-cho-cong-nghiep-van-hoa-ha-noi-tin-moi-chieu-246261114164410129.htm