Di sản đạo học – Nguồn lực mới cho công nghiệp văn hóa | Hà Nội tin mỗi chiều

Hơn một phần tư thế kỷ gắn bó với đơn vị, từ một người lính thông tin tuổi đôi mươi xung phong sang đất bạn Campuchia đến khi mái tóc đã pha sương, Thiếu tá QNCN Nguyễn Minh Hòa, Tiểu đội trưởng Thông tin, Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) đã đi qua biết bao mùa khô cháy nắng nơi xứ người và những cánh đồng hoang lặng lẽ trong nước để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Luôn đi đầu trong từng mũi hành quân cắt rừng, bền bỉ ghi chép từng nguồn tin nhân chứng và trực tiếp cầm cuốc lật tìm từng tấc đất, với người quân nhân có mặt từ ngày đầu thành lập đội ấy, mỗi vệt đất đen dưới lòng đất sâu không chỉ là dấu tích chiến tranh, mà còn là máu thịt ruột rà, là cuộc đời bi tráng của Bộ đội Cụ Hồ đã hóa vào dáng hình Tổ quốc.