Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước

Trong 2 ngày 11 và 12/11/2026, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác 1389; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và xử lý vi phạm hành chính tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị. Đồng chí đại tá Lê Mạnh Trường, Phó cục trưởng Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí đại tá Phan Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.