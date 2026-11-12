Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước
Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám: Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước” nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026). Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Đức Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/di-san-dao-hoc-hien-tai-va-khat-vong-phat-trien-dat-nuoc-24626111219084975.htm