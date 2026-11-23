Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lào Cai – Sắc màu hội tụ”.

Dự chương trình có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện Văn phòng Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lào Cai – Sắc màu hội tụ”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lào Cai – Sắc màu hội tụ”.

Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ban, sở, ngành.

Chương trình do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo thực hiện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo nội dung, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh tổ chức thực hiện.

Hoạt cảnh “Hương sắc vùng cao” mở màn chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lào Cai – Sắc màu hội tụ”.

Mở đầu với hoạt cảnh “Hương sắc vùng cao” và tiết mục hát múa “Lào Cai Tây Bắc vào hội Xuân”, chương trình tiếp nối qua ba chương “Tinh hoa văn hóa”, “Sắc màu di sản” và “Khát vọng Việt Nam”. Trong chương đầu, tiết mục “Chiếc khăn Piêu” kết hợp tiếng đàn bầu, violin và múa, gợi nét duyên của khăn Piêu trong điệu xòe.

Ở chương “Sắc màu di sản”, tiết mục hát văn “Linh thiêng Bảo Hà” gợi nhắc đời sống tín ngưỡng gắn với đền Bảo Hà. Tiết mục “Điều chưa thấy trong văn tự người Dao” kể về những giá trị được trao truyền qua câu chuyện và nghi lễ trong mỗi nếp nhà. Qua hoạt cảnh “Muôn sắc Lào Cai”, làn điệu Then, tiếng đàn tính của người Tày, người Nùng, vòng xòe của người Thái và tiếng khèn của người Mông cùng hiện diện trên sân khấu.

Phần nghệ thuật chính khép lại bằng đại cảnh “Bài ca đại đoàn kết”. Từ những nét văn hóa riêng của từng dân tộc, chương trình gửi gắm thông điệp về vai trò của cộng đồng trong gìn giữ, trao truyền di sản và phát huy các giá trị ấy trong đời sống hôm nay.

Một số hình ảnh đặc sắc trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lào Cai – Sắc màu hội tụ”: