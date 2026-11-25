Tiết mục "Ngồi tựa mạn thuyền" của nghệ sĩ Chu Bảo Quế và nghệ sĩ Sanchita Kulkarni. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chương trình diễn ra đúng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, gồm 15 tiết mục thuộc nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống và âm nhạc đương đại, kết nối những phong cách biểu diễn khác nhau trong một không gian sân khấu hiện đại. Sự chuyển tiếp giữa quan họ, xẩm, chèo, chầu văn, dân ca Nghệ Tĩnh, âm nhạc truyền thống phương nam và các sáng tác đương đại tạo nên những sắc thái nghệ thuật riêng.

Bên cạnh hiệu quả của công nghệ trình diễn, khả năng diễn xướng, sự phối hợp và giao lưu trực tiếp của nghệ sĩ đã tạo thêm sức hấp dẫn cho chương trình.

Một trong những yếu tố tạo nên diện mạo của "Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền" là sự đầu tư về không gian biểu diễn. Hệ thống màn hình LED khổ lớn, công nghệ trình chiếu, ánh sáng và hiệu ứng nhạc nước được kết hợp với âm nhạc, vũ đạo, hỗ trợ việc thể hiện những sắc thái khác nhau của từng tiết mục.

Mặc dù có sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, giọng hát, kỹ năng diễn xướng và phong cách của nghệ sĩ vẫn giữ vị trí trung tâm. Điều này được thể hiện rõ ở những tiết mục mà khả năng biểu cảm và sự tương tác trực tiếp trở thành yếu tố dẫn dắt người xem.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Ngoan trình diễn “Xẩm Hà thành”.

Với “Xẩm Hà thành”, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Ngoan tạo nên không khí gần gũi bằng lối hát giàu tính tự sự, nét hóm hỉnh và sự linh hoạt trong diễn xuất. Khoảnh khắc nữ nghệ sĩ bước xuống khán phòng, trực tiếp giao lưu với khán giả đã phát huy thế mạnh của hát xẩm trong việc tạo sự gắn kết giữa người biểu diễn với người nghe. Giữa không gian nhà hát hiện đại, cách thể hiện ấy vẫn giữ được nét dân dã, tự nhiên của loại hình nghệ thuật truyền thống.

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền thể hiện “Duyên phận phải chiều”.

Ở một sắc thái khác, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền thể hiện “Duyên phận phải chiều” bằng sự kết hợp giữa lời hát, ánh mắt, động tác và diễn xuất của chèo cổ. Qua cách xử lý làn điệu và biểu đạt tâm trạng nhân vật, tiết mục cho thấy đặc trưng của một loại hình sân khấu mà âm nhạc gắn bó chặt chẽ với ngôn ngữ hình thể.

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Lựu cùng nghệ sĩ Quỳnh Như thể hiện tiết mục “Sông Lam tình mẹ”.

Ở các tiết mục khác, những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm tiếp tục thể hiện nét riêng của từng loại hình. Nghệ sĩ Nhân dân Thúy Hường mang đến vẻ đằm thắm của quan họ qua “Sở cầu như ý”; Nghệ sĩ Nhân dân Kiều Oanh giới thiệu sắc thái chầu văn lời cổ mang âm hưởng Huế qua “Âm sắc Hương Bình”; Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Lựu cùng nghệ sĩ Quỳnh Như thể hiện “Sông Lam tình mẹ”, tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh gắn với tình cảm gia đình, quê hương.

Tiết mục “Việt Nam tinh hoa” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do nhóm Dòng Thời Gian thể hiện.

Các tiết mục “Cô Bé Đông Cuông”, “Đò đưa”, “Ăn ở trong rừng” và những phần trình diễn khác bổ sung các hình thức diễn xướng, tạo sự phong phú về màu sắc nghệ thuật. Sự xuất hiện của những nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau cũng cho thấy tính tiếp nối trong hoạt động thực hành và biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Khép lại phần biểu diễn, “Việt Nam tinh hoa” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do nhóm Dòng Thời Gian thể hiện mang đến không khí tươi vui, giàu năng lượng, tạo điểm kết cho hành trình nghệ thuật qua các miền văn hóa.

Bên cạnh dấu ấn của các nghệ sĩ gắn bó lâu năm với nghệ thuật truyền thống, chương trình ghi nhận những cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ và những người biểu diễn đến từ các nền văn hóa khác nhau.

Tiết mục quan họ “Ngồi tựa mạn thuyền” do nghệ sĩ Chu Bảo Quế và nghệ sĩ Sanchita Kulkarni thể hiện.

Sự kết hợp giữa nghệ sĩ Chu Bảo Quế và nghệ sĩ Sanchita Kulkarni đến từ Ấn Độ trong tiết mục quan họ “Ngồi tựa mạn thuyền” là một thí dụ. Qua phần biểu diễn và giao lưu, khán giả có dịp tiếp cận cách một nghệ sĩ nước ngoài tìm hiểu và thực hành làn điệu dân gian Việt Nam.

Một trải nghiệm khác được mang đến qua “Bèo dạt mây trôi” của ca sĩ người Mỹ Kyo York. Tác phẩm được thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh, với phần lời tiếng Anh do chính nam ca sĩ thực hiện. Trong phần giao lưu, Kyo York chia sẻ những khó khăn khi chuyển ngữ dân ca Việt Nam, nhất là yêu cầu giữ được nội dung, tinh thần tác phẩm và sự phù hợp giữa lời mới với giai điệu.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao sự chủ động của Báo Thể thao và Văn hóa trong việc trực tiếp tổ chức hoạt động nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Với vai trò một cơ quan báo chí chuyên sâu về văn hóa, thể thao thuộc Thông tấn xã Việt Nam, Báo có trách nhiệm phát hiện, giới thiệu những giá trị văn hóa, đồng thời góp phần bồi đắp thị hiếu thẩm mỹ và đời sống tinh thần của công chúng.

Theo Thứ trưởng, từ trang báo đến sân khấu, Báo góp phần kết nối nghệ sĩ với khán giả, tạo thêm không gian để nghệ thuật truyền thống hiện diện trong đời sống hôm nay. Đây cũng là cách cơ quan báo chí đồng hành với người làm văn hóa, khơi gợi sự quan tâm của xã hội đối với công việc gìn giữ và phát huy di sản.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban Tổ chức, khẳng định: “Qua chương trình hôm nay, Báo Thể thao và Văn hóa mong góp phần đưa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vào đời sống bằng những việc làm cụ thể như thế. Qua từng trang báo và những chương trình như hôm nay, chúng tôi mong có thêm nhiều dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ gặp gỡ công chúng. Chúng tôi đặc biệt mong các bạn trẻ tìm thấy niềm vui khi nghe một câu hát xưa, thêm tự hào về văn hóa quê hương và muốn góp sức gìn giữ, tiếp nối những gì cha ông để lại".

Diễn ra đúng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, "Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền" đã tạo thêm một dịp gặp gỡ giữa những người làm nghệ thuật với công chúng.