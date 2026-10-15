Di sản âm nhạc của Michael Jackson tiếp tục 'lên hương'

Khi năm 2026 bước vào những tháng cuối cùng, Michael Jackson tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ của một trong những huyền thoại lớn nhất lịch sử âm nhạc. Album tuyển tập của ông đang dẫn đầu danh sách những album bán chạy nhất tại Anh từ đầu năm, vượt qua nhiều sản phẩm nổi bật của các ngôi sao đương đại.

Theo bảng xếp hạng được cập nhật gần thời điểm kết thúc quý III, The Essential Michael Jackson đã đạt doanh số hơn 508.000 bản tại thị trường Anh trong năm nay. Thành tích này đưa tuyển tập phát hành năm 2005 lên vị trí số một, vượt qua The Art of Loving của Olivia Dean và Kiss All The Time. Disco, Occasionally. của Harry Styles.

Sự trở lại mạnh mẽ của các sản phẩm âm nhạc Michael Jackson được cho là có liên quan đến sức nóng từ bộ phim tiểu sử Michael, ra mắt hồi tháng 4. Tác phẩm góp phần đưa cuộc đời và sự nghiệp của Vua nhạc Pop trở lại tâm điểm chú ý, đồng thời khơi dậy sự quan tâm của công chúng đối với kho nhạc đồ sộ mà ông để lại.

Đáng chú ý, thành công của Michael Jackson không chỉ gói gọn trong một album. Hai tác phẩm kinh điển khác của ông là Thriller và Bad lần lượt giữ vị trí thứ 16 và 20 trên bảng xếp hạng. Như vậy, nam ca sĩ quá cố có tới ba album góp mặt trong Top 20, cho thấy sức sống lâu dài của những bản thu được phát hành từ nhiều thập niên trước.

Trong khi đó, Olivia Rodrigo cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Album mới nhất của nữ ca sĩ, You Seen Pretty Sad for a Girl So In Love, tăng tám bậc so với lần cập nhật trước, vươn lên vị trí thứ năm với hơn 305.000 đơn vị được ghi nhận tại Anh trong năm 2026. Hai album từng làm nên tên tuổi của cô là SOUR và GUTS tiếp tục hiện diện trên bảng xếp hạng, lần lượt ở vị trí thứ 26 và 29.

Một cái tên khác duy trì sức hút đáng kể là Oasis. Sau thông báo về chuyến lưu diễn tái hợp Live '27 với các buổi diễn được cho là đã bán hết vé, những sản phẩm nổi tiếng của ban nhạc rock Anh tiếp tục thu hút người nghe. Album tuyển tập Time Flies... (1994-2009) đứng thứ 10, trong khi * (What's The Story) Morning Glory?* xếp thứ 19 và Definitely Maybe đứng ở vị trí thứ 40.

Khép lại danh sách Top 40 là Sienna Spiro với album đầu tay Visitor, ra mắt ở vị trí thứ 39. Dự án có sự góp mặt của ca khúc Great Expectation, bản hit đưa nữ ca sĩ trẻ chạm tới vị trí quán quân đầu tiên trên bảng xếp hạng đĩa đơn chính thức vào mùa thu năm nay.

Những diễn biến trên cho thấy thị trường âm nhạc Anh năm 2026 không chỉ dành sự chú ý cho các sản phẩm mới. Bên cạnh những gương mặt đang lên, các album kinh điển vẫn có khả năng tạo ra sức cạnh tranh đáng kể, đặc biệt khi những sự kiện văn hóa như phim tiểu sử hay chuyến lưu diễn tái hợp khơi dậy sự quan tâm của nhiều thế hệ khán giả.