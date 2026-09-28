Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Lúc rủng rỉnh năng lượng và thời gian, người ta nhìn đâu cũng thấy cơ hội. Nhưng đi qua giông bão, ngẫm lại mới thấy đường đời rộng hay hẹp lại do chính cách chúng ta đối xử với 3 thứ "vốn tự có" dưới đây.

Đừng tiêu xài phung phí 3 tài sản vô giá này để có cuộc sống an yên

1. Tiêu xài sức khỏe: Gom góp từng đồng tiền lẻ, đánh đổi chiếc phao cứu sinh

Hồi trẻ, ai cũng nghĩ mình có "sức dài vai rộng". Thức khuya thêm một chút, bỏ bữa một hôm, hay uống cố vài ly rượu xã giao... tất cả đều được tặc lưỡi bỏ qua vì nghĩ cơ thể vẫn gánh nổi. Nhiều người vùi đầu vào công việc từ sáng sớm đến nửa đêm, trong đầu lúc nào cũng quay cuồng với những con số, những chỉ tiêu doanh số và những cái gật đầu hài lòng của cấp trên.

Nhưng ở đời, chẳng ai có thể vay mượn mãi của sức khỏe mà không phải trả giá. Hình ảnh những người trẻ tuổi ôm chiếc bụng đau quặn ở góc hành lang phòng cấp cứu bệnh viện, tay vẫn lướt điện thoại để nhắn tin xin khất hạn nộp báo cáo, không còn là chuyện hiếm gặp. Mỗi lần chúng ta gượng ép bản thân cố làm thêm một chút, tưởng là kiếm thêm được một khoản, thực chất là đang lấy chiếc phao cứu sinh của cuộc đời mình ra để cầm cố.

Đi qua nửa đời người mới hiểu, cái giá đắt nhất mà chúng ta phải trả đôi khi lại chính là sự phung phí sức khỏe và lòng tin của những người xung quanh. Ảnh minh họa: iStock

Sức khỏe của con người không phải là kho vàng vô tận. Thói quen thức đêm, lạm dụng đồ ăn nhanh và làm việc quá sức chính là những nhát cuốc âm thầm làm lung lay nền móng của cơ thể. Càng những lúc cuộc sống áp lực, chúng ta càng phải học cách buông bỏ bớt sự vội vã để giữ nhịp sống bình an:

Chủ động tắt máy tính, để điện thoại ra xa giường ngủ trước 11 giờ đêm để giấc ngủ được trọn vẹn. Buổi trưa dù bận rộn đến mấy cũng nên dành ra 20 phút chợp mắt, thả lỏng đầu óc. Lắng nghe những tín hiệu cảnh báo của cơ thể, mệt thì nghỉ, đói thì ăn, đừng đợi đến khi cơ thể gục ngã trên chiếc giường bệnh mới nghẹn ngào hối hận.

2. Tiêu xài uy tín: Đánh mất niềm tin, tự khép lại con đường đi của chính mình

Trong cuộc sống đời thường, gặp lúc thắt ngặt phải mở lời vay mượn người thân, bạn bè một số tiền để xoay xở không có gì là đáng hổ thẹn. Bản chất của việc cho vay dựa trên tình nghĩa và lòng tin. Thế nhưng, nhiều người lại tự tay đạp đổ lòng tin ấy chỉ vì sự trốn tránh ích kỷ của bản thân.

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng chứng kiến hoặc trải qua những câu chuyện xót xa: Gom góp từng đồng tiền tiết kiệm đưa cho người bạn thân mượn lúc hoạn nạn, kèm theo lời hứa vài tháng sẽ hoàn trả. Thế nhưng, đến hẹn thì điện thoại không bắt máy, tin nhắn không hồi âm, người đi vay lẳng lặng "lặn mất tăm". Đến ngày gia đình người cho vay có việc hệ trọng cần tiền đóng viện phí, họ chỉ biết ngồi chết lặng bên quán nước trà đá, ngón tay run rẩy vì vừa bất lực vừa bẽ bàng.

Khi lâm vào cảnh nợ nần, tâm lý hoảng loạn là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, người thông thái hiểu rằng uy tín trong cuộc sống là thứ một khi đã vỡ thì rất khó hàn gắn. Để bảo vệ lòng tin của người khác, chúng ta không cần phải trốn chạy, hãy bắt đầu từ những hành động tử tế và dứt khoát nhất:

Nhận được lời nhắc nợ, hãy chủ động nhắn lại một câu phản hồi chân thành, giải thích rõ hoàn cảnh hiện tại chứ tuyệt đối không im lặng cắt đứt liên lạc. Đến ngày hẹn, dù chưa gom đủ tiền, hãy chủ động chuyển khoản trước một số tiền nhỏ, vài trăm nghìn đồng để thể hiện thiện chí muốn gánh vác trách nhiệm.

Mỗi một lời hứa được thực hiện nghiêm túc, dù là nhỏ nhất, sẽ giúp bạn giữ lại được danh dự và sự trân trọng từ những người xung quanh. Uy tín không xây bằng những lời hứa hẹn hoa mỹ, nó được bồi đắp từ việc sòng phẳng trong từng khoản nợ nhỏ.

3. Tiêu xài tình cảm: Trút giận lên người nhà, để lại khoảng trống lạnh nhạt

Một nghịch lý tréo nghe của con người là chúng ta thường đem hết sự nhã nhặn, bao dung và nụ cười niềm nở để đối đãi với người ngoài xã hội, nhưng hễ bước chân về đến cửa nhà lại sẵn sàng biến thành một "thùng thuốc súng" trút lên đầu những người thân yêu nhất.

Ngoài đường, chúng ta có thể kiên nhẫn nghe khách hàng phàn nàn cả tiếng đồng hồ vẫn cười cầu tài, dạ vâng lịch sự. Nhưng khi về nhà, chỉ vì người bạn đời hỏi thêm một câu về mâm cơm chiều muộn hay đứa con làm đổ ly nước, chúng ta đã đập bàn đập ghế, buông ra những lời quát tháo nặng nề làm tổn thương sâu sắc đến hòa khí gia đình.

Tình thân hay tình bạn dù bao dung đến mấy cũng có những ranh giới tự trọng tối thiểu. Việc liên tục lấy sự nhẫn nhịn của người thân ra để xả nén áp lực cá nhân chính là hành vi bòn rút tình cảm tàn nhẫn nhất. Để giữ cho tổ ấm luôn là bến đỗ an yên, mỗi người cần học cách làm chủ cảm xúc của mình:

Trước khi bước vào nhà, hãy dừng lại một phút ở cánh cửa, hít một hơi thật sâu để bỏ lại tất cả những bực dọc, áp lực công việc ở bên ngoài. Với người nhà: Bớt đi một câu cằn nhằn soi mói, thêm một sự thấu hiểu; bên ngoài có thể bận rộn vất vả nhưng về nhà nhất định phải giữ sự ấm áp. Biết ơn sự chăm sóc, cơm nước hằng ngày của người bạn đời thay vì coi đó là trách nhiệm hiển nhiên. Chừng mực và lòng trân trọng mới là sợi dây bền chặt nhất giữ cho gia đình luôn êm ấm.

Đường đời rộng hay hẹp do chính mình chọn

Suy cho cùng, việc hoang phí tiêu xài sức khỏe, uy tín và tình cảm bề ngoài có vẻ mang lại những lợi ích hay sự thỏa hiệp tạm thời trước mắt, nhưng cái giá phải trả ở nửa sau cuộc đời lại quá đắt. Khi thể xác kiệt quệ, lòng tin của mọi người xung quanh cạn kiệt, người thân quay lưng vì mệt mỏi, đến lúc ngoảnh đầu nhìn lại, chúng ta sẽ thấy con đường đi của mình đã trở nên đơn độc và hẹp đi một nửa.

Ngay ngày hôm nay, thay vì cuốn theo những bộn bề lo toan, hãy dành ra một phút gửi một tin nhắn ngắn gọn hỏi thăm người bạn cũ, hoặc chuẩn bị một món quà nhỏ cho người bạn đời của mình. Cuộc sống an yên và thảnh thơi không ở đâu xa, nó bắt nguồn từ chính sự trân trọng những giá trị bình dị xung quanh chúng tay hằng ngày.