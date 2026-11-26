NHỊP SỐNG MỚI SAU CÁNH CỔNG

Đến cơ sở vào một buổi sáng sớm, ấn tượng đầu tiên không phải là sự tĩnh lặng, khép kín mà là tiếng máy may hòa cùng tiếng nói cười rôm rả của các học viên. Ở phân khu nữ, những đôi tay thoăn thoắt đưa từng đường chỉ trên chiếc túi xách, tà áo sơ mi.

Học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 miệt mài thực hành trên máy may dưới sự hướng dẫn của giáo viên, từng bước làm quen với nghề may gia công.

Sang phân khu nam, không khí lao động cũng khẩn trương khi từng chiếc giỏ đan lát mỹ nghệ dần thành hình qua sự tỉ mỉ của người thợ. Nhìn sự tập trung và nét mặt rạng rỡ ấy, ít ai nghĩ chỉ vài tháng trước, nhiều người từng chìm trong vòng xoáy của “cái chết trắng” và gần như đánh mất tất cả.

Ngành nghề đào tạo được lựa chọn dựa trên 3 tiêu chí: Phù hợp thể trạng học viên, đáp ứng nhu cầu thị trường và bảo đảm khả năng tạo thu nhập.

Hiện, đơn vị tập trung 2 nghề mũi nhọn là may gia công (phù hợp sự khéo léo của học viên nữ) và đan lát mỹ nghệ (nghề thủ công truyền thống, dễ tiếp cận); đồng thời, chủ động đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng thực hành.

Hành trình từ bỏ ma túy đòi hỏi quyết tâm của người bệnh cùng sự đồng hành bền bỉ của gia đình và xã hội. Vì vậy, cơ sở coi lao động trị liệu và học nghề là khâu then chốt giúp học viên ổn định tâm lý, phục hồi sức khỏe và chuẩn bị hành trang tái hòa nhập.

Anh Trần Bảo Kha, cán bộ quản lý học viên, chia sẻ: “Sau giai đoạn tiếp nhận, cắt cơn, giải độc, học viên bước vào thời kỳ học nội quy, giáo dục hành vi nhân cách kết hợp với lao động trị liệu và học nghề. Quá trình này kéo dài gần suốt thời gian chấp hành quyết định. Nhờ duy trì nhịp sinh hoạt điều độ, mỗi ngày của các em đều có mục tiêu rõ ràng, không còn khoảng trống cho những suy nghĩ tiêu cực”.

Cơ sở cai nghiện luôn chú trọng bố trí công việc sát với thực tế từng người. Đại úy Nguyễn Thị Lan Phương, cán bộ quản lý phân khu nữ, cho biết, trở ngại lớn nhất ban đầu là có tới 90% học viên nữ chưa từng tiếp xúc với máy may. Nhờ sự kiên trì cầm tay chỉ việc của cán bộ và giáo viên, các em dần làm quen.

Học viên tỉ mỉ kiểm tra từng mối đan trên lô sản phẩm đan lát mỹ nghệ, công đoạn đòi hỏi sự cẩn thận và con mắt nhà nghề.

Người có tay nghề được chọn làm “tổ trưởng kỹ thuật” kèm cặp bạn cùng phòng; người lớn tuổi, thị lực kém được phân công cắt chỉ, xếp hàng, phân loại sản phẩm. “Sắp xếp phù hợp với trình độ, sức khỏe, khả năng của mỗi người là nguyên tắc để ai cũng có việc làm và cảm thấy mình có ích”, Đại úy Phương nhấn mạnh.

Trực tiếp đứng lớp truyền nghề may, chị Nguyễn Thị Kim Ngân nhận xét học viên tiếp thu rất nhanh: Chỉ sau khoảng 3 ngày, đa số đã biết vận hành máy, xỏ chỉ; sau 1 tuần, có thể hoàn thiện sản phẩm cơ bản như túi xách; người tiếp thu chậm cũng chỉ mất từ 15 ngày đến 1 tháng để thành thạo.

Chị Ngân bộc bạch: “Khi tập trung vào đường kim mũi chỉ, tinh thần các em thoải mái hơn, quên đi những muộn phiền. Ở không, nhàn rỗi rất dễ sinh tâm lý chán nản, bi quan”.

Theo Đại úy Phương, nguồn thu từ sản phẩm gia công được phân bổ công khai, hợp lý theo quy định: Một phần cải thiện bữa ăn hằng ngày, một phần phục vụ dạy học, tuyên truyền pháp luật và hoạt động thể dục, thể thao; đặc biệt, một phần được gửi tiết kiệm để học viên có khoản vốn nhỏ làm lộ phí khi trở về.

Những đổi thay ấy hiện rõ qua từng câu chuyện. Bên chiếc máy may vừa dừng kim, chị Đ.T.T. (sinh năm 1988) chia sẻ, thời gian ở cơ sở là quãng đời nhiều suy ngẫm. Từng có công việc buôn bán quần áo trực tuyến ổn định, nhưng vì phút nông nổi, nghe bạn bè rủ rê nên chị sa chân vào ma túy.

“Từ ngày vào đây, nhờ được cán bộ động viên, được học nghề may và rèn luyện sức khỏe mỗi ngày, em thấy mình trưởng thành hơn. Giờ em đã tự tay may hoàn chỉnh túi xách, áo sơ mi, áo thun. Tay nghề vững vàng giúp em xóa bỏ mặc cảm, thêm tự tin cho ngày trở về”, chị T. xúc động nói.

Tại phân khu nam, chúng tôi gặp học viên N.V.P. (quê Cai Lậy, vào cơ sở từ tháng 7-2025) đang miệt mài kiểm tra từng mối đan trên lô hàng thành phẩm, công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ và con mắt nhà nghề.

Với P., được tin tưởng giao trọng trách này là sự ghi nhận quý giá, tạo động lực để em chấp hành tốt nội quy, sớm hoàn thành thời gian cai nghiện để làm lại cuộc đời.

NHỊP CẦU VỀ VỚI CỘNG ĐỒNG

Cai nghiện thành công không dừng ở cắt cơn, giải độc, mà cốt lõi là giúp người sau cai có sinh kế bền vững, ngăn ngừa tái nghiện. Trung tá Nguyễn Văn Nhơn, Phó Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, khẳng định: “Mục tiêu của công tác dạy nghề không chỉ là truyền thụ kiến thức, kỹ năng, mà phải gắn chặt với giải quyết việc làm sau khi học viên tái hòa nhập cộng đồng.

Lao động trị liệu gắn với học nghề giúp học viên ổn định tâm lý, có tay nghề vững vàng để tự tin hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện.

Có việc làm, có thu nhập ổn định chính là "lá chắn" tốt nhất để họ không quay lại con đường cũ, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương”.

Để “khơi thông” đầu ra, cơ sở đóng vai trò cầu nối, chủ động liên kết doanh nghiệp, tổ chức các buổi tư vấn, giới thiệu việc làm ngay tại đơn vị; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quản lý, hỗ trợ người sau cai tiếp cận nguồn vốn và việc làm.

Theo anh Trần Bảo Kha, nhiều doanh nghiệp đối tác đã ký thỏa thuận, sẵn sàng tiếp nhận học viên có tay nghề và ý thức rèn luyện tốt với chế độ lương, thưởng đầy đủ ngay sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện.

Cánh cửa tương lai đang dần hé mở với những người biết quay đầu. Học viên N.V.P. ấp ủ dự định nộp hồ sơ vào làm việc tại các công ty ở TP. Hồ Chí Minh thông qua kênh giới thiệu của cơ sở.

Còn chị Đ.T.T. lên kế hoạch sắm một chiếc máy may để nhận gia công, sửa quần áo tại nhà, từng bước tích lũy để học nâng cao tay nghề.

Thấu hiểu giá trị của niềm tin, chị T. bộc bạch: “Khi trở về với cộng đồng, bản thân mình phải chứng minh sự thay đổi bằng hành động thực tế, kiên quyết đoạn tuyệt với ma túy.

Phải sống trách nhiệm để gây dựng lại lòng tin nơi gia đình và xã hội”.

Thực tế đã ghi nhận nhiều tín hiệu đáng mừng: Không ít học viên sau khi về địa phương gắn bó với nghề được học, làm việc ổn định tại các xí nghiệp, cơ sở sản xuất.

Trung tá Nguyễn Văn Nhơn cho biết, đa số các em phát huy tốt tay nghề, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao và được chủ sử dụng lao động đánh giá tích cực. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục mở rộng liên kết với các trường nghề, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Sự chung tay của cộng đồng đang thắp lên những dự định tươi sáng. Ngoài việc trực tiếp giảng dạy, chị Nguyễn Thị Kim Ngân còn đón một số học viên sau cai về làm tại xưởng may của gia đình.

Chị chia sẻ: “Tôi nhận các em vì thấy các em thực sự giỏi nghề và giàu ý chí vươn lên. Tôi mong cộng đồng sẽ bớt đi ánh nhìn định kiến, mở lòng tạo điều kiện để các em có cơ hội làm lại cuộc đời. Nếu xã hội còn dè dặt, xa lánh, người lầm lỡ rất dễ chới với và sa ngã lần nữa”.

Hành trình bước qua “bóng đêm” của những người từng lầm lỡ chưa bao giờ dễ dàng, nhưng tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, họ không hề đơn độc.

Ở đó có sự tận tâm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, tấm lòng bao dung của những người thầy truyền nghề, sự đồng hành của doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Khi đôi bàn tay đã vững nghề và trái tim được sưởi ấm bằng niềm tin, ánh sáng của một cuộc sống lương thiện, bình yên đang rộng mở đón chờ họ phía trước.