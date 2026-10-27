Dì ở nước ngoài gửi 4,7 tỷ nhờ mua nhà, cháu đặt cọc 70 triệu rồi bỏ trốn

Trần Hoàng Vĩnh Tú bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền gần 4,7 tỉ đồng do người thân ở nước ngoài chuyển về Việt Nam nhờ quản lý và mua nhà.

Cơ quan điều tra cho biết, bà L.H.C. (hiện định cư tại Hoa Kỳ) có quan hệ dì - cháu với Tú. Vì tin tưởng là người thân trong nhà, bà C. nhiều lần chuyển tiền về Việt Nam, nhờ Tú quản lý, gửi tiết kiệm và tìm mua nhà đất để bà sử dụng khi về nước.

Trước đó, bà C. cũng nhờ người thân hỗ trợ bán căn hộ đang sở hữu để chuyển sang mua nhà phù hợp hơn với nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Tháng 2-2026, bà C. tiếp tục chuyển cho Tú các khoản tiền với tổng số 3,69 tỉ đồng. Cùng với 1 tỉ đồng từ việc bán căn hộ trước đó và khoản lãi tiết kiệm, tổng số tiền bà C. giao cho Tú quản lý là 4,7 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Hoàng Vĩnh Tú

Để tạo sự tin tưởng, Tú gửi qua Viber cho bà C. hình ảnh thể hiện việc gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng.

Vào tháng 3-2026, thông qua người quen giới thiệu, bà C. tìm được căn nhà tại đường Trần Xuân Lê (phường Thanh Khê, TP) với giá hơn 4,7 tỉ đồng và nhờ Tú thực hiện việc đặt cọc mua nhà.

Tuy nhiên, Tú chỉ đặt cọc 70 triệu đồng, không tiếp tục thanh toán số tiền còn thiếu theo thỏa thuận để hoàn thành việc chuyển nhượng. Sau đó, Tú cũng cắt liên lạc và rời khỏi nơi cư trú. Việc này được người môi giới mua bán căn nhà thông báo lại cho bà C.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành xác minh, rà soát địa bàn và xác định nơi đối tượng có khả năng lẩn trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp vận động, giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật, Cơ quan điều tra đã vận động Trần Hoàng Vĩnh Tú ra đầu thú, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ án và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công Khanh