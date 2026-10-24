Đi nước ngoài được mang tối đa bao nhiêu USD tiền mặt?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Theo quy định hiện hành, cá nhân khi xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu được mang ngoại tệ tiền mặt mà không phải khai báo hải quan nếu tổng số ngoại tệ mang theo không vượt quá 5.000 USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

Trường hợp mang trên 5.000 USD, người xuất cảnh phải khai báo hải quan theo quy định. Tuy nhiên, đây không phải là mức giới hạn tối đa tuyệt đối về số ngoại tệ được phép mang ra nước ngoài. Nếu có nhu cầu mang số tiền vượt ngưỡng này, người xuất cảnh cần thực hiện các thủ tục và đáp ứng điều kiện về giấy tờ theo quy định.

Cụ thể, theo Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, người xuất cảnh mang ngoại tệ tiền mặt vượt mức quy định phải xuất trình giấy xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trường hợp mang số ngoại tệ không vượt quá mức đã khai báo khi nhập cảnh gần nhất, người xuất cảnh có thể sử dụng tờ khai nhập cảnh – xuất cảnh có xác nhận của hải quan theo quy định.

Để tránh vướng mắc tại sân bay hoặc cửa khẩu, người dân nên chủ động tính toán nhu cầu chi tiêu, chuẩn bị giấy tờ cần thiết nếu mang theo số tiền lớn và tìm hiểu quy định khai báo tiền mặt của quốc gia nhập cảnh. Việc nắm rõ quy định trước chuyến đi sẽ giúp người dân sử dụng tiền thuận tiện, an toàn và đúng pháp luật.