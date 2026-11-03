Đi nhầm đường, người đàn ông phát hiện căn nhà bốc cháy dữ dội: Diễn biến sau đó giúp gia đình 14 người thoát chết trong gang tấc

Tối 17/10, Casey Sparks, 37 tuổi, cùng con trai Cason, 13 tuổi, lái xe trở về nhà sau khi tham dự giải bóng mềm tại thành phố Dalton, bang Georgia.

Tuyến đường quen thuộc vốn không đi qua thị trấn Lyerly nhưng thiết bị GPS liên tục hướng dẫn Sparks đến khu vực này. Không hiểu lý do, anh vẫn quyết định làm theo chỉ dẫn.

Khi đến gần thị trấn Lyerly, Sparks nhìn thấy quầng sáng lớn trên đồi. Lái xe đến gần, anh phát hiện mái của 1 căn nhà đang bốc cháy dữ dội.

Sparks lập tức tấp xe vào lề, yêu cầu con trai ngồi lại trong ô tô và gọi lực lượng cứu hộ. Cùng lúc, 1 người đi đường khác cũng dừng phương tiện để hỗ trợ.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: GoFundMe

Tại hiện trường, Sparks nhìn thấy 1 thiếu niên đang hoảng hốt dùng vòi tưới vườn tìm cách dập lửa. Khi biết bên trong căn nhà vẫn còn nhiều người, anh lập tức lao vào, liên tục hô lớn để đánh thức gia đình.

Thời điểm đó, chủ nhà James Burke đang ngủ trên ghế tựa tại phòng khách. Vợ ông là bà Larita cùng 11 người con và 1 người cháu cũng đang ngủ trong các căn phòng.

Sau khi đánh thức ông James, Sparks tiếp tục tìm kiếm những người còn lại. Phát hiện cháu gái 10 tuổi của gia đình, anh bế cô bé và tìm đường đưa ra ngoài an toàn.

Thay vì đứng chờ lực lượng cứu hộ, Sparks quay lại căn nhà đang cháy để hỗ trợ bà Larita và những người con còn lại thoát ra. Nhờ phản ứng nhanh chóng của anh, toàn bộ 14 thành viên trong gia đình đều thoát nạn và không ai bị thương.

Dù không gây thương vong, vụ hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà cùng 3 chiếc ô tô của gia đình Burke. Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định.

Bà Larita cho rằng nếu Sparks xuất hiện chậm khoảng 5 phút, kết cục có thể đã hoàn toàn khác và gia đình bà có lẽ không thể sống sót.

Gia đình Burke cho biết sẽ không bao giờ quên lòng tốt và hành động dũng cảm của người đàn ông bất ngờ xuất hiện giữa đêm. Chuyến đi lạc do GPS đã đưa Sparks đến đúng nơi vào thời điểm cả gia đình cần được giúp đỡ nhất.

Căn nhà bị thiêu rụi cũng là nơi vợ chồng ông James sử dụng làm địa điểm chăm sóc trẻ em trong suốt 15 năm qua.