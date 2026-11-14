Đi ngược chiều chặn đầu taxi, đấm tài xế: Gã đàn ông ở Hà Nội bị tạm giữ hình sự

Trước đó, khoảng 12 giờ 45 phút ngày 6/11, anh N.T.V. (39 tuổi, trú tại phường Cửa Nam, Hà Nội) điều khiển ô tô taxi di chuyển theo hướng từ Kim Ngưu đi cầu Lạc Trung. Khi đến khu vực cầu Kim Ngưu S4, phường Vĩnh Tuy, xe của anh V. xảy ra va chạm với người đi đường. Thời điểm này, Trịnh Trọng Long điều khiển xe máy đi ngược chiều. Thấy anh V. không dừng lại để giải quyết vụ va chạm, Long điều khiển xe máy đến chặn trước đầu ô tô taxi.

Trịnh Trọng Long được clip ghi lại - Ảnh: MXH.

Khi anh V. hạ kính cửa lái để xem xét sự việc, Long bức xúc vì cho rằng tài xế không xuống xe giải quyết nên dựng xe máy, tiến đến chỉ trỏ, chửi bới và thách thức. Trước hành động của Long, anh V. vẫn ngồi trên ghế lái, lấy điện thoại quay video ghi lại sự việc. Phát hiện bị quay video, Long tiến sát cửa ô tô, dùng tay phải đấm liên tiếp 2 phát vào mặt tài xế taxi. Sau khi hành hung anh V., người đàn ông lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Ngày 12/11, nhiều đoạn video ghi lại vụ việc xuất hiện trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an phường Vĩnh Tuy đã vào cuộc xác minh. Đến ngày 13/11, lực lượng chức năng mời anh N.T.V. và Trịnh Trọng Long đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Trịnh Trọng Long khai nhận hành vi hành hung tài xế taxi.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.