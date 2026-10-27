Đi ngoài ra máu, người phụ nữ 74 tuổi phát hiện khối u đại tràng sigma

Đại tiện ra máu, phát hiện khối u đại tràng sigma

Vừa qua, tại Trung tâm Tiêu hóa – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi điều trị u đại tràng sigma bằng kỹ thuật cắt và nối hoàn toàn trong ổ bụng với dụng cụ chuyên dụng. Phương pháp này giúp hạn chế xâm lấn, giảm kích thước đường mổ và hỗ trợ người bệnh hồi phục sau phẫu thuật.

Người bệnh Đ.T.T. (74 tuổi, Hải Phòng) đến khám khi xuất hiện triệu chứng đại tiện ra máu. Qua nội soi đại tràng, các bác sĩ phát hiện khối u tại đại tràng sigma. Sau khi thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và đánh giá trước mổ, người bệnh được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng sigma, nạo vét hạch.

Đại tiện ra máu là triệu chứng không nên chủ quan, bởi ngoài bệnh trĩ và một số bệnh lý hậu môn – trực tràng, tình trạng này còn có thể liên quan đến các tổn thương ở đại tràng. Khi triệu chứng xuất hiện hoặc kéo dài, người bệnh cần được thăm khám để xác định nguyên nhân, thay vì tự mua thuốc điều trị tại nhà.

Các bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa và Bệnh lý sàn chậu. Ảnh: BVCC

Kỹ thuật nội soi cắt và nối đại tràng hoàn toàn trong ổ bụng

TS.BS Quách Văn Kiên – Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa và Bệnh lý sàn chậu cho biết: "Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã tiến hành cắt đoạn đại tràng sigma, nạo vét hạch và thực hiện kỹ thuật tạo miệng nối hoàn toàn trong ổ bụng bằng máy cắt nối. Đây là kỹ thuật hiện đại giúp hạn chế tối đa xâm lấn. Sau mổ, trên thành bụng người bệnh chỉ còn các vết sẹo nhỏ tại vị trí trocar và một đường rạch rất nhỏ để lấy bệnh phẩm".

Theo các bác sĩ, một trong những khó khăn khi phẫu thuật u đại tràng sigma là khối u có thể xâm lấn hoặc dính vào các tạng lân cận như tử cung, phần phụ, niệu quản hoặc ruột non. Vì vậy, việc đánh giá chính xác mức độ xâm lấn trước phẫu thuật có vai trò quan trọng, giúp ê-kíp xác định phương án can thiệp và chuẩn bị các phương tiện cần thiết.

Trong trường hợp này, khối u còn nhỏ nên quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi.

Người bệnh hồi phục sau khoảng 24 giờ

Phẫu thuật nội soi ngày càng được áp dụng trong điều trị ung thư đại tràng sigma ở những trường hợp phù hợp. So với mổ mở, phương pháp này có thể giúp giảm kích thước đường mổ, giảm đau sau phẫu thuật và hỗ trợ người bệnh vận động, ăn uống trở lại sớm hơn.

Đặc biệt, kỹ thuật tạo miệng nối hoàn toàn trong ổ bụng giúp hạn chế việc kéo đoạn ruột ra ngoài thành bụng để thực hiện miệng nối, đồng thời chỉ cần đường rạch nhỏ để lấy bệnh phẩm. Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật còn phụ thuộc vào tình trạng người bệnh, đặc điểm khối u và đánh giá của ê-kíp điều trị.

Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt. Khoảng 24 giờ sau mổ, bà Đ.T.T. đã có thể ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng và bắt đầu ăn uống trở lại. Đến ngày thứ 5 sau phẫu thuật, người bệnh đủ điều kiện xuất viện trong tình trạng ổn định.

Khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường khi đại tiện

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần chú ý những thay đổi bất thường của hệ tiêu hóa, đặc biệt là đại tiện ra máu, thay đổi thói quen đi tiêu hoặc rối loạn tiêu hóa kéo dài. Đây có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý khác nhau, trong đó có các tổn thương đại trực tràng cần được kiểm tra.

Người có triệu chứng bất thường nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và chỉ định xét nghiệm phù hợp. Không nên mặc định đại tiện ra máu là do bệnh trĩ hoặc tự ý dùng thuốc kéo dài khi chưa xác định nguyên nhân.

Bên cạnh đó, tầm soát ung thư đại trực tràng giúp phát hiện các tổn thương tiền ung thư và ung thư ở giai đoạn sớm. Người dân nên trao đổi với bác sĩ về thời điểm bắt đầu và khoảng cách giữa các lần tầm soát, dựa trên độ tuổi, tiền sử gia đình, yếu tố nguy cơ và kết quả kiểm tra trước đó.