Đi nghĩa vụ quân sự 2027, công dân phải nhập ngũ mấy năm?

Nghĩa vụ quân sự 2027, công dân phải nhập ngũ mấy năm?

Theo Khoản 4 Điều 4 Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự được ban hành ngày 18/9/2026 nêu rõ:

"4. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình:

a) Dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình do Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (sau đây gọi là Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh) quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức;

b) Hoàn thành nhiệm vụ tham gia Công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên;

c) Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị;

d) Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế - quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

đ) Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên".

Theo quy định, thời gian đi nghĩa vụ quân sự năm 2027 là 24 tháng. Ảnh minh họa: TL

Tại Điều 21 Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự cũng nêu rõ về thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ:

1. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:

a) Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

b) Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

3. Thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ.

Theo quy định nêu trên, thời gian đi nghĩa vụ quân sự 2027 là 24 tháng và có thể kéo dài nếu thuộc các trường hợp được quy định nêu trên.

Công dân sinh năm nào đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2027?

Tại Điều 12 Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự quy định đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự như sau:

- Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên.

- Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đủ 18 tuổi trở lên.

Để xác định cụ thể công dân nào thuộc diện gọi nhập ngũ năm 2027, cần căn cứ vào tuổi thực tế tại thời điểm tháng 2/2027.

Dưới đây là cách tính độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự:

- Tính từ tháng 02/2027 trừ đi 18 tuổi, ta có tháng 02/2009. Như vậy, công dân sinh từ tháng 02/2009 trở về trước (tức sinh từ tháng 02/2002 đến trước tháng 02/2009) sẽ từ 18 đến 25 tuổi vào thời điểm gọi nhập ngũ và thuộc diện có thể bị gọi.

- Trường hợp công dân đã được tạm hoãn vì học cao đẳng, đại học thì độ tuổi gọi nhập ngũ được kéo dài đến hết 27 tuổi. Tính từ tháng 02/2027 trừ đi 27 tuổi, ta có tháng 02/2000. Do đó, những công dân sinh từ tháng 02/2000 đến trước tháng 02/2002 nếu đã tốt nghiệp, đủ điều kiện về sức khỏe và không còn lý do tạm hoãn thì cũng có thể bị gọi nhập ngũ năm 2027.

Theo đó, công dân không học cao đẳng, đại học: thuộc diện gọi nhập ngũ năm 2027 nếu sinh từ tháng 02/2002 đến tháng 02/2009.

Công dân đã được tạm hoãn do học cao đẳng, đại học: vẫn có thể bị gọi nhập ngũ nếu sinh từ tháng 02/2000 đến tháng 02/2002.

Trường hợp năm sinh hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự nhưng vẫn nhận được giấy gọi khám sức khỏe thì vẫn phải chấp hành lệnh gọi trở về địa phương thực hiện lệnh khám này.

Lưu ý: Tuổi đi nghĩa vụ quân sự nêu trên tính theo thời gian gọi nhập ngũ. Do đó, độ tuổi chính xác gọi nhập ngũ (tính theo ngày, tháng, năm) còn dựa theo quy định cụ thể của từng địa phương.

Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ (đi nghĩa vụ quân sự)

Theo quy định, công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- Lý lịch rõ ràng;

- Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định;

- Có trình độ văn hóa phù hợp.