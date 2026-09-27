Đi - Nghe - Xem 27/9/2026: Bay trên mùa vàng Tú Lệ, săn mây Cao Ly

Bay trên mùa vàng Tú Lệ

Những ngày cuối tháng 9 là thời điểm Tú Lệ bước vào một trong những mùa đẹp nhất trong năm. Trên các triền núi, những thửa ruộng bậc thang chuyển màu vàng óng, tạo thành lớp nền đặc biệt cho Festival dù lượn “Bay trên mùa vàng Tú Lệ” năm 2026.

Festival diễn ra từ ngày 30/8 đến 30/9 tại xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai, với sự tham gia của khoảng 100 phi công trong nước và quốc tế.

Festival diễn ra từ ngày 30/8 đến 30/9 tại xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai, với sự tham gia của khoảng 100 phi công trong nước và quốc tế. Bên cạnh các màn trình diễn dù lượn, chương trình có hoạt động bay trải nghiệm dành cho du khách, kết hợp tham quan ruộng bậc thang và tìm hiểu đời sống, văn hóa của đồng bào Thái, Mông.

Ngày 27/9 vì thế vẫn nằm trong khoảng thời gian đẹp để tìm đến Tú Lệ. Từ trên cao, thung lũng, bản làng và những lớp ruộng bậc thang mùa lúa chín mở ra một góc nhìn hoàn toàn khác so với hành trình dưới mặt đất.

Với những người không chọn bay, một buổi sáng đi giữa bản làng, dừng lại bên ruộng lúa hay tìm một điểm cao nhìn xuống thung lũng cũng đủ để cảm nhận mùa vàng vùng Tây Bắc đang ở những ngày rực rỡ.

Thung lũng Tú Lệ với vẻ đẹp nên thơ của mùa lúa chín. Ảnh: Báo Lào Cai

Dậy sớm săn mây trên đỉnh Cao Ly

Ở Quảng Ninh, Chủ nhật 27/9 là ngày thứ hai và cũng là ngày cuối của chương trình “Đêm trăng Cao Ly” năm 2026 tại xã Hoành Mô.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở buổi sáng. Từ 5h đến 6h30, du khách có thể lên đỉnh Cao Ly săn mây, ngắm bình minh và đi bộ khám phá cảnh quan núi cao. Sau đó là các hoạt động thể thao dân tộc, trò chơi dân gian và phần thi “Nữ hoàng Bí Ngô”, gắn với giới thiệu nông sản đặc trưng của địa phương. Chương trình kéo dài đến khoảng 11h ngày 27/9.

Nếu đến từ tối hôm trước, du khách có thể cắm trại trên núi trong khu vực được bố trí riêng, rồi thức dậy giữa không gian vùng cao khi trời vừa sáng. Cao Ly trong thời điểm giao mùa thường hấp dẫn bởi những triền cỏ, núi nối núi và lớp mây thấp lướt qua sườn đồi.

Không gian sự kiện còn có ẩm thực, sản phẩm OCOP và hàng thủ công truyền thống, tạo thêm một điểm dừng cho hành trình khám phá vùng biên Quảng Ninh.

Ở Quảng Ninh, Chủ nhật 27/9 là ngày thứ hai và cũng là ngày cuối của chương trình “Đêm trăng Cao Ly” năm 2026 tại xã Hoành Mô. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Săn mây ở Cao Ly. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Hà Nội: Chạy quanh hồ Gươm, tối nghe Debussy - Prokofiev

Nếu ở Hà Nội, ngày 27/9 có thể bắt đầu từ sáng sớm với không khí thể thao quanh hồ Hoàn Kiếm.

Từ 7h, khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu và tuyến đường quanh hồ trở thành đường chạy của Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026. Sự kiện diễn ra đúng Chủ nhật 27/9, quy tụ hàng nghìn vận động viên và người tham gia hưởng ứng. Thanh Huy Hanoi

Đến tối, một lựa chọn khác dành cho người yêu âm nhạc là Classical Smackdown - Heart & Soul: Debussy vs Prokofiev, diễn ra lúc 20h tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam.

Classical Smackdown - Heart & Soul: Debussy vs Prokofiev, diễn ra lúc 20h tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Chương trình do nghệ sĩ piano Frederic Chiu trình diễn theo một format khá khác với hòa nhạc cổ điển thông thường: Tác phẩm của Claude Debussy và Sergei Prokofiev được đặt cạnh nhau qua nhiều vòng biểu diễn, còn khán giả trực tiếp bình chọn sau mỗi phần để lựa chọn phong cách mình yêu thích. Chương trình có những tác phẩm quen thuộc như “Clair de Lune”, các trích đoạn từ “Romeo and Juliet” cùng Sonata số 3 của Prokofiev. Yamaha Việt Nam

Một buổi sáng chuyển động giữa hồ Gươm và một buổi tối nghe piano theo cách tương tác tạo nên hai lựa chọn khá khác nhau cho Chủ nhật ở Hà Nội.

Hội An: Nếm K-Food bên sông Hoài

Với người đang ở Đà Nẵng - Hội An, Quảng trường Sông Hoài là một điểm dừng đáng chú ý trong ngày 27/9.

Sự kiện Ẩm thực Hàn Quốc tại Hội An 2026 bước sang ngày thứ hai, mở cửa từ 10h đến 21h. Không gian sự kiện giới thiệu nhiều sản phẩm K-Food, từ tteokbokki, đồ uống, kem, các sản phẩm từ sữa, trái cây đến thực phẩm tiện lợi của Hàn Quốc.

Sự kiện Ẩm thực Hàn Quốc tại Hội An 2026 diễn ra tại Quảng trường Sông Hoài trong hai ngày 26 và 27/9. Ảnh: Quốc Tuấn/Báo Đà Nẵng.

Du khách có thể trực tiếp thử làm kimbap, dalgona, cup tteokbokki, mì Hàn Quốc, tham gia các hoạt động check-in và thưởng thức chương trình âm nhạc, nghệ thuật giao lưu Việt Nam - Hàn Quốc. Toàn bộ hoạt động trải nghiệm trong khuôn khổ chương trình được tổ chức miễn phí.

Điểm thú vị nằm ở chính không gian tổ chức. Sau một vòng trải nghiệm ẩm thực, du khách chỉ cần đi thêm vài bước là đã có thể tiếp tục hành trình dọc sông Hoài, qua những con phố cũ, quán nhỏ và những mái nhà đặc trưng của Hội An.

Từ mùa vàng Tây Bắc đến mây núi vùng Đông Bắc, từ hồ Gươm đến phố cổ Hội An, ngày 27/9 có đủ những lựa chọn cho người muốn đi xa, tìm một trải nghiệm mới hoặc đơn giản dành trọn Chủ nhật để nghe, nhìn và cảm nhận một nhịp sống khác.

Gợi ý Đi - Nghe - Xem ngày 27/9/2026