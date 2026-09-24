Đi - Nghe - Xem 24/9/2026: Đêm rằm Hoàng cung, Hội An trở về miền ký ức

Ngày 24/9, không khí Trung thu hiện diện trong nhiều không gian văn hóa, di sản trên cả nước. Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Đêm Trung thu giữa Hoàng cung Huế

Một trong những điểm hẹn đáng chú ý tối 24/9 là Trung thu Hoàng cung 2026, diễn ra lúc 20h tại sân điện Kiến Trung, Đại Nội Huế.

Năm nay, lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại sân điện Kiến Trung, tạo nên không gian Trung thu đặc biệt giữa quần thể di sản Cố đô.

Đến với chương trình, thiếu nhi và du khách có thể trải nghiệm lễ hội đèn lồng cùng những trò chơi cung đình như Đầu hồ, Xăm hường, Bài vụ.

Chương trình nghệ thuật khai thác chất liệu văn hóa cung đình Huế với múa Lân mẫu xuất lân nhi, múa Phụng, múa Ngũ hổ, múa Ngựa và trình diễn áo dài truyền thống của thiếu nhi.

Sự kết hợp giữa không gian kiến trúc điện Kiến Trung, ánh sáng đèn lồng và nghệ thuật cung đình tạo nên một sắc màu riêng cho đêm Trung thu ở Huế.

Một trong những điểm hẹn đáng chú ý tối 24/9 là Trung thu Hoàng cung 2026, diễn ra lúc 20h tại sân điện Kiến Trung, Đại Nội Huế.

Hội An trở về với “Đêm phố cổ”

Tại Hội An, “Đêm phố cổ” diễn ra từ 18h30 đến 21h ngày 24/9 trong không gian khu phố cổ.

Chương trình nằm trong chuỗi Hội Tết Trung thu Bính Ngọ - Hội An 2026, diễn ra từ ngày 22 đến 25/9.

Trong “Đêm phố cổ”, một phần nếp sinh hoạt của cư dân Hội An đầu thế kỷ XX được tái hiện. Không gian phố cổ trở thành sân khấu cho nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống như ngâm thơ, hát tuồng, dân ca, võ cổ truyền, cờ tướng, cờ làng, bài chòi và thư pháp.

Dịp này, nhiều hoạt động trải nghiệm Trung thu cũng được tổ chức như làm lồng đèn giấy, trò chơi dân gian, trang trí Thiên cẩu, mặt nạ giấy và tìm hiểu về múa Thiên cẩu - một nét văn hóa đặc trưng của Trung thu Hội An.

Khi phố lên đèn, những mái nhà cổ, đèn lồng và các hoạt động nghệ thuật dân gian tạo nên một không gian Trung thu mang đậm dấu ấn di sản.

Từ ngày 22 - 25/9/2026, nhằm ngày 12 - 15/8 âm lịch, Hội An trở thành một trong những điểm đến đáng trải nghiệm trong dịp Tết Trung thu. Ảnh tư liệu: Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An

Hà Nội rộn ràng mùa trăng

Tại Hà Nội, Lễ hội Trung thu 2026 bước vào ngày cuối tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư.

Lễ hội đã khai mạc tối 23/9, tái hiện nhiều nét đặc trưng của Tết Trung thu truyền thống với mâm cỗ trông trăng, đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử, tò he, mặt nạ giấy cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm sáng tạo dành cho thiếu nhi.

Tại Hà Nội, Lễ hội Trung thu 2026 bước vào ngày cuối tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết.

Một lựa chọn khác là “Lưu trăng phố cổ 2026”, đang diễn ra tại nhiều di tích và không gian văn hóa khu vực hồ Hoàn Kiếm - phố cổ Hà Nội.

Chương trình kéo dài đến cuối tháng 9, đưa công chúng trở lại với ký ức Trung thu qua đồ chơi truyền thống, nghề thủ công, văn hóa trà, làm bánh và những không gian trang trí mang sắc màu mùa trăng.

Riêng lễ rước “Đêm Trăng Phố Cổ” sẽ diễn ra vào tối 25/9.

Với người yêu mỹ thuật, Hà Nội hôm nay còn có một số lựa chọn đáng chú ý.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, triển lãm “Ngàn năm di sản” tiếp tục mở cửa, đưa di sản trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tác hội họa.

Tại Art Space, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42 Yết Kiêu, triển lãm “Lời ru mênh mông” của họa sĩ Trương Văn Ngọc giới thiệu những sáng tác chủ yếu trên lụa và màu nước.

Trong khi đó, triển lãm của nhóm họa sĩ Lam Hồng tại Art House, 16 Ngô Quyền, mang đến gần 70 tác phẩm của 7 họa sĩ Nghệ An.

Bảy họa sĩ cùng đại biểu tại lễ khai mạc triển lãm “Lam Hồng”. Ảnh: Tạp chí điện tử Sông Lam.

Cần Giờ chính thức khai hội Nghinh Ông

Tối 24/9, Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM 2026 chính thức khai hội tại Công viên Cần Thạnh, xã Cần Giờ. Lễ khai mạc bắt đầu lúc 19h, mở ra chuỗi hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Không khí lễ hội hiện diện từ ban ngày với các hoạt động viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác, viếng đền thờ, lễ thượng cờ hội, cùng những màn trống hội, lân - sư - rồng, trò chơi dân gian và hoạt động thể thao.

Du khách đến Cần Giờ dịp này cũng có thể ghé Tuyến đường nghệ thuật Lễ hội Nghinh Ông tại đường Lê Thương và Công viên Cần Thạnh. Không gian trưng bày giới thiệu hình ảnh, tư liệu về lịch sử lễ hội, đời sống cư dân vùng biển và những nét văn hóa đặc trưng của Cần Giờ.

Lễ hội Nghinh Ông là một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu của cộng đồng ngư dân Cần Giờ, gắn với tín ngưỡng thờ cá Ông và ước vọng về những chuyến biển bình an, thuận lợi.

Đoàn ghe, thuyền tham gia nghi lễ Nghinh Ông trên biển Cần Giờ. Ảnh tư liệu.

ĐI - NGHE - XEM

Lịch sự kiện ngày 24/9/2026

Văn hóa • Nghệ thuật • Triển lãm • Lễ hội • Trải nghiệm

Gợi ý: Thời gian và chương trình có thể được ban tổ chức điều chỉnh theo điều kiện thực tế.