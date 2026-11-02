Đi - Nghe - Xem 2/11: Thái Nguyên bùng nổ rock, Đồng Văn rực sắc tam giác mạch. Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Thái Nguyên chờ đón đêm rock 30.000 khán giả

Tối 2/11, Sân vận động Thái Nguyên trở thành điểm hẹn của những người yêu âm nhạc với Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng”, dự kiến bắt đầu lúc 20 giờ, kéo dài khoảng 120 phút và phục vụ khoảng 30.000 khán giả.

Đêm nhạc quy tụ Hồ Ngọc Hà, Isaac, Anh Tú, Đông Hùng, Thái Thùy Linh, Bảo Trâm Idol, Nhật Huyền cùng hai ban nhạc Ngũ Cung và Bộ Đội. Rock, pop rock và pop được kết hợp trong ba phần biểu diễn, từ những ca khúc gợi nhớ lịch sử, quê hương đến các bản nhạc trẻ quen thuộc.

Đáng chú ý, Ngũ Cung mang đến màu sắc rock kết hợp âm hưởng dân gian Bắc bộ và Tây Bắc. Chương trình dự kiến khép lại bằng màn hòa giọng tập thể với ca khúc “Nối vòng tay lớn”.

Concert nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026. Vé được phát miễn phí trực tiếp tại Sân vận động Thái Nguyên, khán giả tham dự phải thực hiện các quy định kiểm soát an ninh và sức chứa.

Sau những giai điệu sôi động, du khách còn có thể khám phá không gian Phố Trà ở khu vực trung tâm, thưởng thức trà và tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng của vùng đất được mệnh danh là “Đệ nhất danh trà”.

Dàn nghệ sĩ tham gia Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng”. Ảnh: Ban tổ chức.

Đồng Văn: Mùa đá nở hoa đã đến

Đầu tháng 11, cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, bước vào một trong những mùa du lịch đẹp nhất trong năm. Giữa núi đá xám, những thảm hoa tam giác mạch chuyển dần từ trắng, hồng phớt sang tím hồng, tạo nên cảnh sắc đặc trưng của miền cực Bắc.

Mùa hoa năm nay gắn với Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ XII, mang chủ đề “Âm vang miền đá”, đã khai hội tối 25/10 tại xã Đồng Văn.

Từ Phố Bảng, Sủng Là đến Lũng Cú, nhiều khu vực trồng hoa đang trở thành điểm dừng chân của du khách. Những cung đường uốn lượn giữa núi đá, nếp nhà cổ, hàng rào đá và ruộng hoa tạo nên hành trình giàu trải nghiệm.

Đến Đồng Văn dịp này, du khách có thể kết hợp ngắm hoa, khám phá bản làng, thưởng thức bánh tam giác mạch, tìm hiểu văn hóa của đồng bào vùng cao và ghé những điểm đến nổi tiếng như dốc Thẩm Mã, làng Lũng Cẩm, cột cờ Lũng Cú.

Vẻ đẹp của Đồng Văn không nằm riêng ở những cánh đồng hoa. Chính nhịp sống trên cao nguyên đá, những phiên chợ vùng cao và sắc màu văn hóa bản địa khiến hành trình đầu tháng 11 trở nên đáng nhớ.

Hoa tam giác mạch khoe sắc trên cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Trí Toàn

Đà Nẵng: Nghe điệu Chăm giữa thung lũng tháp cổ Mỹ Sơn

Ngày 2/11, du khách đến Khu đền tháp Mỹ Sơn, thành phố Đà Nẵng, có dịp thưởng thức những làn điệu dân ca Chăm và các màn biểu diễn nghệ thuật truyền thống giữa không gian di sản văn hóa thế giới.

Vào thứ Hai hằng tuần, chương trình hát dân ca Chăm được tổ chức lúc 9 giờ và 14 giờ 45 tại khu vực dốc tháp H. Tiếng trống Paranưng, kèn Saranai cùng những làn điệu dân gian mang đến trải nghiệm đặc biệt giữa thung lũng bao quanh bởi những ngôi tháp gạch cổ kính.

Ngoài chương trình dân ca, Mỹ Sơn còn có các suất biểu diễn múa Chăm phục vụ khách tham quan hằng ngày. Những điệu múa Apsara uyển chuyển, múa quạt, múa đội nước cùng trang phục truyền thống tái hiện một phần đời sống văn hóa và nghệ thuật của cộng đồng Chăm.

Không chỉ dừng lại ở các tiết mục biểu diễn, hành trình đến Mỹ Sơn còn đưa du khách khám phá những đền tháp hàng trăm năm tuổi, các phù điêu độc đáo và dấu tích của nền văn minh Champa. Giữa núi rừng xanh thẳm, âm nhạc và kiến trúc hòa quyện, tạo nên một điểm hẹn văn hóa khác biệt trong những ngày đầu tháng 11.

Những điệu múa Chăm truyền thống mang đến không gian nghệ thuật sống động giữa quần thể tháp cổ Mỹ Sơn. Ảnh tư liệu: DTO

Hà Nội: Bước vào thế giới sắc màu của nghệ sĩ Nhật Bản

Giữa nhịp sống Hà Nội, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, số 27 Quang Trung, phường Cửa Nam, đang giới thiệu triển lãm “Huyễn Sắc Xoay Vần” (Spinning Ghost Colors) của nghệ sĩ đương đại Nhật Bản Kito Kengo.

Hàng trăm chiếc vòng nhiều màu sắc được kết nối thành các cấu trúc nghệ thuật lớn, trải dài từ không gian trưng bày ra khu vườn. Ánh sáng, sự phản chiếu và chuyển động khiến những vật liệu quen thuộc trở nên khác lạ.

Bên cạnh hệ thống vòng sắc màu, nghệ sĩ còn sử dụng những vật dụng tìm thấy trong đời sống Hà Nội để xây dựng tác phẩm mới, mở ra một cuộc đối thoại giữa nghệ thuật đương đại Nhật Bản và không gian đô thị Việt Nam.

Triển lãm kéo dài đến ngày 6/12/2026, mở cửa hằng ngày từ 9 giờ đến 18 giờ, miễn phí tham quan.

Không gian sắp đặt với hàng trăm vòng nhựa nhiều màu của nghệ sĩ Kito Kengo tại Hà Nội. Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+.

TP.HCM: Đến Nhà hát Thành phố xem À Ố Show

Nếu muốn dành buổi tối đầu tuần cho một trải nghiệm sân khấu giàu bản sắc Việt Nam, khán giả tại TP.HCM có thể lựa chọn À Ố Show tại Nhà hát Thành phố.

Theo lịch giới thiệu của đơn vị sản xuất Lune Production, chương trình có lịch biểu diễn từ ngày 2/11/2026.

À Ố Show kết hợp xiếc tre, múa, nghệ thuật trình diễn và âm nhạc dân tộc, tái hiện sự chuyển đổi từ không gian làng quê thanh bình sang nhịp sống đô thị hiện đại.

Những chiếc thúng, cây tre, chiếc rổ và các vật dụng mộc mạc được biến thành đạo cụ biểu diễn. Qua chuyển động của diễn viên và âm nhạc trực tiếp, khán giả có thể cảm nhận câu chuyện về đời sống Việt Nam mà không cần nhiều lời thoại.

Nhà hát Thành phố, số 7 Công trường Lam Sơn, cũng là một công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử, phù hợp để kết hợp tham quan và thưởng thức nghệ thuật. Khán giả nên kiểm tra giờ diễn, hạng ghế và tình trạng vé trên kênh chính thức của Lune Production trước khi đến.

Nghệ sĩ trình diễn các động tác xiếc trên đạo cụ tre trong À Ố Show. Ảnh: Lune Production

Từ đêm rock tại Thái Nguyên đến những thảm hoa trên cao nguyên đá Đồng Văn, từ nghệ thuật đương đại đến sân khấu truyền thống, ngày 2/11 mở ra nhiều lựa chọn trải nghiệm. Mỗi điểm đến mang một sắc thái riêng, đủ để khởi đầu tuần mới bằng một hành trình giàu cảm hứng.