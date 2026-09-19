Đi - Nghe - Xem 19/9/2026: Chọi trâu Đồ Sơn, Jazz Hà Nội và concert U-KNOW

Hải Phòng: Vòng chung kết Chọi trâu Đồ Sơn

Từ 7h30 ngày 19/9, vòng chung kết Lễ hội Chọi trâu truyền thống Đồ Sơn - VTV 2026 diễn ra tại Sân vận động Trung tâm phường Đồ Sơn, Hải Phòng.

Ban tổ chức lễ hội tổng duyệt lần cuối cùng trước Vòng chung kết.Ảnh: Báo Hải Phòng

Theo Ban tổ chức, 15 “ông trâu” vượt qua vòng đấu loại sẽ bước vào tranh tài theo thể thức loại trực tiếp. Các trâu thắng ở từng kháp tiếp tục gặp nhau để xác định giải Nhất, Nhì và đồng giải Ba.

Lễ hội năm nay gồm cả phần lễ và phần hội, kéo dài từ ngày 11 đến 26/9. Trước ngày thi đấu chính đã diễn ra các nghi thức dâng hương, thượng cờ khai hội, rước nước và tế thần linh. Sau vòng chung kết, các nghi lễ truyền thống tiếp tục được tổ chức vào ngày 20 và 26/9.

Hà Nội: Jazz tràn ra phố đi bộ Hồ Gươm

Ngày 19/9 là ngày cuối của Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội - Hanoi Jazztival 2026, với các hoạt động được đưa ra khỏi sân khấu biểu diễn truyền thống để đến gần hơn với công chúng.

Tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm diễn ra chương trình Street Jazz, có sự tham gia của Hanoing Jazz Band và Thủy Bùi ft Breezin' Bros x Hanoi Swing Dance.

Ngày 19/9 là ngày cuối của Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội.

Chiều cùng ngày, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - 22 Hàng Buồm có chương trình “Jazz và Di sản”, với Quyền Thiện Đắc & Đàn Đó Band. Chương trình hướng tới sự giao thoa giữa Jazz đương đại và chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Hanoi Jazztival 2026 khép lại tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, với Yellow Star BigBand, Trần Mạnh Tuấn & TMT Fusion Band và San Trịnh & Sautéed Grabba Band.

Các hoạt động trong khuôn khổ Hanoi Jazztival đều mở cửa miễn phí, tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận các không gian Jazz tại trung tâm Thủ đô.

Cũng trong ngày 19/9, tại Bát Tràng diễn ra chương trình trình diễn nghệ thuật “Thanh âm Gốm” trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2026. Chương trình khai thác âm thanh từ chất liệu và nhạc cụ gốm, kể câu chuyện làng nghề bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Nếu muốn dành ban ngày cho không gian di sản, 19/9 cũng là ngày cuối của các trưng bày “Nét Hà Thành”, “Nhất trống” và “Nét chữ An nhiên” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Các trưng bày mở đến 17h.

ĐI - NGHE - XEM 19/9/2026

Gợi ý sự kiện văn hóa - nghệ thuật - giải trí đáng chú ý trong ngày

Lịch sự kiện được tổng hợp, cập nhật ngày 19/9/2026. Thời gian và chương trình có thể được Ban tổ chức điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

TP.HCM: U-KNOW mang PROJECT 26 tới Việt Nam

Tối 19/9, thành viên TVXQ! U-KNOW biểu diễn tại TP.HCM trong khuôn khổ tour U-KNOW PROJECT 26: SCENE#1.

Theo thông báo chính thức từ Weverse, chương trình bắt đầu lúc 18h tại Nhà thi đấu Quân khu 7. TP.HCM là điểm dừng tiếp theo sau Jakarta và trước Hong Kong trong hành trình của tour diễn qua nhiều thành phố châu Á.

Chặng diễn tại TP.HCM được bổ sung sau khi lịch tour ban đầu được công bố. Vé được phát hành qua Ticketbox, với các đợt mở bán cho thành viên Cassiopeia và khán giả phổ thông từ tháng 8.

Tối 19/9, thành viên TVXQ! U-KNOW biểu diễn tại TP.HCM trong khuôn khổ tour U-KNOW PROJECT 26: SCENE#1.

Lạng Sơn: Drone Light Show trong đêm khai mạc Lễ hội Ánh sáng biên cương

Một lựa chọn khác trong tối 19/9 là Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn 2026, lần đầu được tổ chức.

Lễ khai mạc bắt đầu lúc 20h tại sân khấu trên đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri. Điểm nhấn là màn trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái - Drone Light Show - tái hiện các hình ảnh gắn với văn hóa và di sản Xứ Lạng.

Lễ hội kéo dài trong hai ngày 19 và 20/9, với triển lãm đèn lồng, diễu hành đèn, phiên chợ “Lung linh đêm Xứ Lạng” và nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch.

Huế: Xem Lân - Sư - Rồng tranh tài

Tại Huế, Ngày hội Lân Huế 2026 tiếp tục tại Nghinh Lương Đình trong khuôn khổ Festival Huế.

Ngày 19/9, các đoàn Lân - Sư - Rồng đến từ Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Quảng Trị tranh tài ở hai nội dung Địa Bửu và Mai Hoa Thung.

Ngày hội diễn ra từ 18 đến 20/9, kết hợp thi đấu kỹ thuật, trình diễn Lân - Sư - Rồng và các hoạt động rước đèn Trung thu trên đường phố Huế.