Đi - Nghe - Xem 15/10/2026: Ngắm biển hoa 150 ha ở Nghệ An, đêm xem 'Anh hùng cờ lau'

Cánh đồng hướng dương rộng khoảng 150 ha tại xã Nghĩa Lâm, Nghệ An, nhìn từ trên cao sáng 12/10/2026. Ảnh: Nhân lực Nhân tài Việt.

Nghệ An: Lạc giữa 150 ha hướng dương vàng rực

Giữa tháng 10, vùng đất Phủ Quỳ khoác lên mình sắc vàng rực rỡ khi hàng triệu bông hướng dương tại trang trại TH ở xã Nghĩa Lâm đồng loạt nở hoa.

Năm nay, diện tích hướng dương tập trung lên tới khoảng 150 ha, trải dài thành bốn cánh đồng dọc tuyến đường 48E. Những luống hoa thẳng tắp nối tiếp nhau giữa núi đồi, tạo nên một trong những cảnh quan nổi bật của miền Tây Nghệ An.

Từ ngày 14 đến 20/10, cánh đồng mở cửa miễn phí đón khách tham quan. Khu vực được bố trí bãi đỗ xe, lối đi và những điểm chụp ảnh giữa biển hoa.

Đặc biệt, các cánh đồng được trồng lệch thời điểm nở hơn một tuần, giúp du khách có thêm cơ hội chiêm ngưỡng những thảm hoa vàng nối tiếp nhau. Với người yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh, đây là một trong những điểm đến đáng chú ý nhất giữa tháng 10.

Du khách lưu lại khoảnh khắc giữa cánh đồng hướng dương tại Nghĩa Lâm, Nghệ An, tháng 10/2026. Ảnh: Nhân lực Nhân tài Việt.

Hà Nội: Một ngày khám phá tinh hoa làng nghề Chuyên Mỹ

Từ ngày 15 đến 18/10, Lễ hội Vinh danh làng nghề lần thứ hai và Tuần Văn hóa, Du lịch, Thương mại làng nghề xã Chuyên Mỹ diễn ra tại Cụm công nghiệp Vân Từ.

Khoảng 150 gian hàng giới thiệu các sản phẩm khảm trai, sơn mài, đồ mộc mỹ nghệ, hàng thủ công cùng những sản phẩm OCOP đặc trưng.

Điểm đáng chờ đợi là không gian trình diễn nghề, nơi du khách có thể tìm hiểu cách nghệ nhân tạo nên những tác phẩm khảm trai từ vỏ ốc, vỏ trai và gỗ. Những công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo này đã làm nên danh tiếng của làng nghề Chuôn Ngọ qua nhiều thế hệ.

Không chỉ là dịp mua sắm hay tham quan, lễ hội còn mở ra cơ hội tìm hiểu câu chuyện gìn giữ nghề truyền thống và đưa sản phẩm thủ công Việt Nam đến với thị trường rộng lớn hơn.

Nghệ nhân chế tác sản phẩm khảm trai tại làng nghề Chuôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội. Ảnh tư liệu: Cổng thông tin xã Chuyên Mỹ.

Thanh Hóa: Khám phá đặc sản tại hội chợ 350 gian hàng

Tối 15/10, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 khai mạc tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành.

Diễn ra đến ngày 21/10, hội chợ có quy mô khoảng 350 gian hàng, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng và đặc sản vùng miền.

Đây là dịp để người dân, du khách khám phá những sản phẩm địa phương, từ hàng thủ công truyền thống đến các mặt hàng nông sản chế biến. Với doanh nghiệp, sự kiện cũng tạo cơ hội gặp gỡ nhà sản xuất và tìm kiếm đối tác phân phối.

Ninh Bình: Khi chuyện cờ lau bước lên sân khấu thực cảnh

Khi Phố cổ Hoa Lư lên đèn, câu chuyện về Đinh Bộ Lĩnh được kể lại trong không gian sân khấu Thủy Đình qua chương trình “Anh hùng cờ lau”.

Từ hình ảnh cậu bé chăn trâu phất cờ lau tập trận đến hành trình dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, những dấu mốc lịch sử được tái hiện bằng nghệ thuật xiếc, võ thuật, múa và hiệu ứng âm thanh, ánh sáng.

Không gian biểu diễn kết hợp những màn đu bay, kỹ thuật sân khấu hiện đại với chất liệu lịch sử dân tộc, tạo nên trải nghiệm khác biệt so với hình thức tham quan di tích thông thường.

Suất diễn ngày 15/10 bắt đầu lúc 20h45, kéo dài khoảng 60 phút. Với du khách lưu trú tại Ninh Bình, đây là một lựa chọn đáng cân nhắc để khám phá vùng đất cố đô khi đêm xuống.

Một cảnh biểu diễn trong chương trình thực cảnh “Anh hùng cờ lau” tại Phố cổ Hoa Lư, Ninh Bình. Ảnh tư liệu: Báo Văn hóa.

Đà Nẵng: Đi qua ba miền di sản trong 60 phút

Tại Đà Nẵng, chương trình “The Heritage Show” đưa khán giả qua ba không gian văn hóa tiêu biểu của miền Trung: Huế, văn hóa Champa và Hội An.

Trong 60 phút, âm nhạc truyền thống, vũ đạo, trang phục và công nghệ sân khấu cùng tái hiện vẻ uy nghi của kinh thành Huế, những điệu múa lấy cảm hứng từ văn hóa Chăm và không khí thương cảng Hội An xưa.

Không sử dụng lời thoại, chương trình kể chuyện bằng ngôn ngữ hình thể, âm nhạc và ánh sáng, phù hợp với cả khán giả trong nước lẫn du khách quốc tế.

Suất diễn ngày 15/10 bắt đầu lúc 17h tại Nhà hát phường An Hải, số 2 Vũ Văn Dũng.

Tiết mục biểu diễn lấy cảm hứng từ văn hóa Champa trong chương trình “The Heritage Show” tại Đà Nẵng. Ảnh tư liệu: Tecotrip.

TP.HCM: Xem “Tấm Cám đại chiến”, nghe lại những tình khúc Hoa ngữ

Tối 15/10, Nhà hát Kịch IDECAF sáng đèn với vở “Tấm Cám đại chiến!” lúc 19h30 tại số 28 Lê Thánh Tôn.

Lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Tấm Cám, vở diễn mang đến cách kể mới với nhiều tình huống hài hước và những biến chuyển bất ngờ trong câu chuyện quen thuộc. Sự tham gia của dàn nghệ sĩ như Đình Toàn, Đại Nghĩa, Tuyền Mập, Mỹ Duyên, Hòa Hiệp tạo thêm sức hút cho đêm diễn.

Cũng tại TP.HCM, những người yêu nhạc Hoa có thể tìm đến Vừng Ơi Mở Ra, số 61 Trần Quốc Thảo, để thưởng thức đêm nhạc “Tình khúc Hoa ngữ: Tình nhạt phai”. Chương trình bắt đầu lúc 20h30, đưa khán giả trở lại với những giai điệu Hoa ngữ quen thuộc trong không gian biểu diễn gần gũi.

THỨ NĂM · 15/10/2026

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Địa phương Sự kiện / Điểm đáng chú ý Thời gian Địa điểm Loại hình

Nghệ An 🌻 Cánh đồng hướng dương TH NỔI BẬT Khoảng 150 ha hướng dương, miễn phí tham quan và giữ xe. Tham quan ban ngày 14–20/10 Xã Nghĩa Lâm, dọc đường 48E Du lịch ⌄ Hà Nội 🪵 Lễ hội làng nghề Chuyên Mỹ NỔI BẬT 150 gian hàng; trình diễn khảm trai, sơn mài và giới thiệu sản phẩm OCOP. Từ ngày 15/10 15–18/10 Cụm công nghiệp Vân Từ, xã Chuyên Mỹ Văn hóa ⌄ Thanh Hóa 🛍️ Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn NỔI BẬT 350 gian hàng giới thiệu đặc sản, hàng thủ công và sản phẩm địa phương. Khai mạc tối 15/10 15–21/10 Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành Hội chợ ⌄ Ninh Bình 🎭 Thực cảnh “Anh hùng cờ lau” NỔI BẬT Xiếc, võ thuật và múa tái hiện hành trình của Đinh Bộ Lĩnh. 20h45–21h45 15/10 Sân khấu Thủy Đình, Phố cổ Hoa Lư Sân khấu ⌄ Đà Nẵng 🎶 The Heritage Show NỔI BẬT Hành trình qua di sản Huế, văn hóa Champa và Hội An. 17h–18h 15/10 Nhà hát phường An Hải, số 2 Vũ Văn Dũng Sân khấu ⌄ TP.HCM 🎭 Kịch “Tấm Cám đại chiến!” NỔI BẬT Vở kịch lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Việt Nam. 19h30 15/10 Nhà hát Kịch IDECAF, 28 Lê Thánh Tôn Sân khấu ⌄ TP.HCM 🎵 Đêm nhạc Hoa “Tình nhạt phai” NỔI BẬT Những tình khúc Hoa ngữ quen thuộc trong không gian âm nhạc trực tiếp. 20h30–22h 15/10 Vừng Ơi Mở Ra, 61 Trần Quốc Thảo Âm nhạc ⌄ TP.HCM ✨ Metashow - Nghệ thuật ánh sáng Triển lãm nghệ thuật số, hình ảnh, ánh sáng và công nghệ tương tác. 10h–22h 15/10 Tầng 4, Thiso Mall Sala, 10 Mai Chí Thọ Triển lãm ⌄ TP.HCM 🍽️ LOALOA: Việt Nam Bừng Sáng Biểu diễn văn hóa kết hợp trải nghiệm ẩm thực Việt. 12h–13h30 15/10 Khuôn viên Dinh Độc Lập, 108 Nguyễn Du Trải nghiệm ⌄ TP.HCM 🎨 LOALOA: Đan di sản, chạm cảm xúc Chương trình nghệ thuật di sản kết hợp trải nghiệm ẩm thực. 19h–21h 15/10 Khuôn viên Dinh Độc Lập, 108 Nguyễn Du Trải nghiệm ⌄ Hà Nội 👶 Vietbaby Hanoi 2026 Triển lãm sản phẩm, dịch vụ dành cho mẹ và bé. Vào cửa miễn phí. 10h–18h* 15–18/10 Sảnh 3, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh Triển lãm ⌄ Hà Nội 📚 Triển lãm Quốc tế Giáo dục Việt Nam Giới thiệu trường học, dịch vụ giáo dục và giải pháp học tập. 9h–17h30 15–18/10 Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh Triển lãm ⌄ Hà Nội ⚙️ MTA Hanoi 2026 Triển lãm cơ khí chính xác, gia công và sản xuất chế tạo. Ngày cuối. 9h–17h 13–15/10 Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh Kết nối ⌄ Hà Nội 📦 ProPak Hanoi 2026 Công nghệ chế biến, máy móc và giải pháp đóng gói. Ngày cuối. 9h–17h 13–15/10 Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh Kết nối ⌄ Hà Nội 🔬 SemiTronics Vietnam 2026 Công nghệ điện tử, bán dẫn và các giải pháp công nghiệp. Ngày cuối. 9h–17h30 13–15/10 Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh Kết nối ⌄ TP.HCM 🤝 France–Vietnam Forward 2026 French Tech Summit cùng hoạt động kết nối việc làm, giáo dục và công nghệ. 9h–18h 15/10 Khách sạn Caravelle Saigon, 19–23 Công trường Lam Sơn Kết nối ⌄

Lịch sự kiện ngày 15/10/2026. Các chương trình nhiều ngày chỉ được đưa vào khi có hoạt động trong ngày. * Giờ Vietbaby theo đơn vị tổ chức; thông tin tại địa điểm triển lãm có thể khác. Nên kiểm tra lịch và vé trước khi đến.