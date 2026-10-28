Đi ngang đường, nhóm khách Mỹ bất ngờ được mời vào đám cưới miền Tây

Khách Tây hát karaoke, nhảy tưng bừng trong đám cưới miền Tây Được mời tham dự khi vô tình đi ngang, 4 vị khách nước ngoài khuấy động không khí đám cưới cô dâu Phương Hảo (Cần Thơ) hôm 25/10.

Ngày 25/10, Andrew Newell Walther (tên thường gọi Andy, sinh năm 1993, người Mỹ) cùng nhóm bạn 3 người dự định tham gia tour du lịch tại phường An Bình (TP Cần Thơ).

Tuy nhiên, Tyler J. Seims (sinh năm 1994), một thành viên trong nhóm, bị sưng mắt. Tất cả quyết định ghé Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ kiểm tra. Trên đường đi bộ về, các thành viên bắt gặp một đám cưới địa phương đang đón khách. Đó là hôn lễ của cô dâu Phương Hảo (sinh năm 1996) và chú rể Khang Minh.

Tò mò, các vị khách ngoại quốc bước đến ngó nghiêng, người nhún nhảy thích thú theo tiếng nhạc rộn ràng. Tyler còn bỏ hết số tiền mặt đem theo vào chiếc phong bì, mừng cưới hai nhân vật chính.

Sau khi chào hỏi, cả nhóm định rời đi thì một số người thân cô dâu và khách mời giữ lại, mời nhập tiệc. Với tinh thần tìm hiểu văn hóa địa phương, 4 vị khách hào hứng thuận theo, không nghĩ mình sẽ có kỷ niệm đáng nhớ nhất chuyến đi.

Nhảy tưng bừng ở đám cưới miền Tây

Ngay khi yên vị, nhóm khách ngoại quốc được gia chủ nhiệt tình mời thưởng thức nhiều món ăn trong đám tiệc. Có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Việt, Andy còn xung phong lên sân khấu hát giao lưu ca khúc Chỉ riêng mình ta để khuấy động thêm không khí.

Trong video được một người bạn cô dâu ghi lại, hút gần 3 triệu lượt xem trên TikTok, Andy thể hiện ca khúc tiếng Việt, trong khi Tyler nằm hẳn ra sân khấu với điệu nhảy "con sâu".

Nhóm khách Tây được mời dự tiệc với gia đình cô dâu chú rể.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô dâu Phương Hảo cho biết hai bên không hề quen biết từ trước. Mọi thứ diễn ra rất tình cờ, đồng thời là kỷ niệm đặc biệt với hai vợ chồng cô trong ngày vui.

"Đám cưới của chúng tôi vốn đơn giản, không có MC hay ban nhạc gì. Nhờ các bạn ấy khuấy động, mọi người ai cũng vui lắm", cô kể, cho biết thêm hai bên đã theo dõi nhau trên mạng xã hội để giữ liên lạc.

Với Tyler và bạn gái, đây cũng là lần đầu tiên hai người được tham dự một đám cưới của người Việt. Theo nam du khách, những đám cưới anh từng tham dự ở Mỹ có phần trang trọng hơn, còn trải nghiệm mới đây có phần ngẫu hứng. Mọi người nhảy múa, ca hát, ăn uống và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

"Đồ ăn cũng rất ngon. Chúng tôi cảm thấy mình quá may mắn", anh bày tỏ.

Andy (áo đen), Tyler (áo phông xám) gửi tiền mừng cô dâu Phương Hảo và chú rể Khang Minh.

Tyler cũng cho biết nếu làm điều tương tự ở quê nhà, rất có thể anh và bạn bè sẽ bị mời ra ngoài.

"Còn ở đây, mọi người lại đưa micro cho chúng tôi", anh thích thú kể.

Trong khi đó, Andy đã có dịp tham dự nhiều đám cưới ở Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên ở miền Tây. Sau khi rời đi, cả nhóm bạn vẫn liên tục nhắc về những gì vừa xảy ra với sự hào hứng.

Tối cùng ngày, khi đang chờ xe khách, Andy bất ngờ hơn khi biết video ghi lại ở đám cưới đã lan truyền trên mạng xã hội. Anh nhanh chóng mở tài khoản TikTok, chia sẻ thêm nhiều khoảnh khắc của kỷ niệm "cả đời này sẽ không quên".

Muốn sống lâu dài ở Việt Nam

Andy đến Việt Nam từ năm 2018, hiện sống tại TP.HCM. Anh là nghệ sĩ chủ yếu vẽ tranh và vẽ phác thảo. Bên cạnh đó, anh cũng thử sức với vai trò người mẫu, diễn viên, dạy tiếng Anh và mỹ thuật cho các bé mẫu giáo, làm tình nguyện viên ở vị trí quản lý chương trình cho một tổ chức nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Ban đầu, chàng trai Mỹ chỉ định ở Việt Nam một năm nhưng "không hiểu sao vẫn ở đến bây giờ". Để có thể giao tiếp với người địa phương, anh tự học tiếng Việt và đặc biệt thích hát karaoke, xem đây như một trong những cách luyện phát âm. Anh còn thường dịch lời các ca khúc tiếng Việt sang tiếng Anh để hiểu ý nghĩa bài hát.

"Ở Việt Nam, đã hát với nhậu thì bạn bè bắt hát tiếp, hát tiếp, tới khi hết hát nổi mới thôi", anh hóm hỉnh chia sẻ.

Với Andy, văn hóa, con người Việt Nam để lại cho anh nhiều ấn tượng, đặc biệt là sự hiếu khách. Ví dụ như đám cưới vừa qua, từ một người lạ đi ngang, anh và bạn bè chốc lát đã trở thành khách dự tiệc. Không ai đắn đo gì, cứ vậy mà mở lòng đón mọi người vào.

Có một xưởng vẽ bên sông Sài Gòn, chàng trai Mỹ cũng bày tỏ sau 6 năm ở TP.HCM, anh may mắn được chứng kiến thành phố thay đổi qua từng năm, ngày một hiện đại nhưng vẫn giữ được văn hóa và cái hồn riêng.

"Sống ở đây chưa bao giờ hết thú vị. Tôi chưa tính ngày về", anh chia sẻ.

Andy và Tyler là bạn thân từ hồi tiểu học. Andy đến Việt Nam từ năm 2018, từng góp mặt trong bộ phim Địa đạo.

Với Tyler, đây là lần thứ hai anh đến Việt Nam, sau lần đầu năm 2019 để thăm Andy. Hiện sau 1 tuần thăm thú, anh cũng nhanh chóng phải lòng mảnh đất mà người bạn thân "mãi chưa muốn rời đi".

Một điều Tyler thực sự thích là không khí giao tiếp, gắn kết giữa mọi người. Anh thích thú khi bắt gặp các gia đình và nhóm bạn ngồi quanh những chiếc bàn nhỏ trên vỉa hè, cùng ăn uống, trò chuyện hàng giờ.

"Đó là một sự thay đổi thú vị so với cuộc sống mà tôi vốn quen thuộc ở quê nhà", anh nói.

Ở quê nhà Alaska, Tyler làm cán bộ quản giáo. Sau trải nghiệm khó quên vừa qua, anh nghiêm túc nghĩ đến chuyện chuyển đến Việt Nam sinh sống. Với việc người bạn thân Andy đã ổn định cuộc sống tại đây, anh hoàn toàn có thể hình dung bản thân sẽ thích nghi, tận hưởng cuộc sống này nếu ở lâu dài.

"Tất nhiên, chuyển đến một nơi cách quê nhà nửa vòng Trái Đất cần nhiều kế hoạch, nên hãy cứ chờ xem mọi chuyện diễn ra thế nào. Biết đâu khi đến Việt Nam sống, tôi và Andy lại có thêm nghề tay trái là biểu diễn ở đám cưới", anh bật cười nói.

Mai An